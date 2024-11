Monday, Nov. 18 SOUTH Mississippi 76, Jackson St. 44 MIDWEST Illinois 94, Le Moyne 25 Marquette 92, Ill.-Springfield 37 South…

Monday, Nov. 18

SOUTH

Mississippi 76, Jackson St. 44

MIDWEST

Illinois 94, Le Moyne 25

Marquette 92, Ill.-Springfield 37

South Dakota 74, Bellevue 50

FAR WEST

Boise St. 86, Coll. of Idaho 34

___

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.