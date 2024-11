TOTO Japan Classic Scores

Friday At Seta Golf Club Otsu, Japan Purse: $2 million Yardage: 6,616; Par: 72 Second Round Hana Wakimoto 63-68—131 Ariya…

Friday

At Seta Golf Club

Otsu, Japan

Purse: $2 million

Yardage: 6,616; Par: 72

Second Round

Hana Wakimoto 63-68—131 Ariya Jutanugarn 67-66—133 Yealimi Noh 68-65—133 Rio Takeda 69-65—134 Marina Alex 68-67—135 Saiki Fujita 69-66—135 Jin Young Ko 65-70—135 Ayaka Furue 66-70—136 Chisato Iwai 68-68—136 Nanna Koerstz Madsen 70-66—136 Sakura Koiwai 69-67—136 Hira Naveed 70-66—136 Yuna Nishimura 71-65—136 Hae-Ran Ryu 67-69—136 Yuka Saso 69-67—136 Karen Tsuruoka 69-67—136 Yui Kawamoto 69-68—137 Hyo Joo Kim 66-71—137 Mi Hyang Lee 71-66—137 Hikaru Yoshimoto 69-68—137 Haruka Amamoto 71-67—138 Lala Anai 72-66—138 Seon Woo Bae 69-69—138 Linn Grant 66-72—138 Nataliya Guseva 69-69—138 Moriya Jutanugarn 69-69—138 Haruka Kawasaki 70-68—138 Jiyai Shin 70-68—138 Miyuu Yamashita 70-68—138 Pajaree Anannarukarn 71-68—139 Erika Hara 68-71—139 Chanettee Wannasaen 69-70—139 Yuka Yasuda 70-69—139 Arpichaya Yubol 72-67—139 Ayako Kimura 68-72—140 Jennifer Kupcho 73-67—140 Hana Lee 69-71—140 Xiyu Lin 69-71—140 Amiyu Ozeki 72-68—140 Alexa Pano 72-68—140 Gabriela Ruffels 73-67—140 Kokona Sakurai 71-69—140 Miyuu Abe 70-71—141 Na Rin An 72-69—141 Gemma Dryburgh 72-69—141 Brooke Henderson 70-71—141 Wei-Ling Hsu 70-71—141 Grace Kim 69-72—141 Shiho Kuwaki 69-72—141 Leona Maguire 69-72—141 Mao Saigo 70-71—141 Kotone Hori 69-73—142 Minami Katsu 70-72—142 Minjee Lee 67-75—142 Wichanee Meechai 73-69—142 Haruka Morita-WanyaoLu 70-72—142 Ai Suzuki 71-71—142 Minami Hiruta 71-72—143 Lucy Li 73-70—143 Hinako Shibuno 72-71—143 Jenny Shin 66-77—143 Linnea Strom 70-73—143 Sayaka Takahashi 72-71—143 Serena Aoki 72-72—144 Jin Hee Im 72-72—144 Shina Kanazawa 73-71—144 Minyoung Lee 72-72—144 Somi Lee 73-71—144 Momoko Osato 71-73—144 Shuri Sakuma 69-75—144 Allisen Corpuz 76-69—145 Akie Iwai 72-73—145 A Lim Kim 75-70—145 Paula Reto 69-76—145 Sarah Schmelzel 72-73—145 Peiyun Chien 71-75—146 Mitsuki Kobayashi 72-75—147 Sora Kamiya 72-76—148

