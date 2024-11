NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST Wednesday’s Games No. 3 UConn (0-0) vs. Sacred Heart (0-1), 7 p.m. No. 11 Auburn (0-0) vs.…

All Times EST

Wednesday’s Games

No. 3 UConn (0-0) vs. Sacred Heart (0-1), 7 p.m.

No. 11 Auburn (0-0) vs. Vermont (1-0), 8 p.m.

No. 15 Creighton (0-0) vs. Texas Rio Grande Valley (0-1), 9 p.m.

No. 16 Arkansas (0-0) vs. Lipscomb (1-0), 8 p.m.

No. 17 Indiana (0-0) vs. SIU-Edwardsville (1-0), 8 p.m.

No. 25 Rutgers (0-0) vs. Wagner (0-0), 6 p.m.

Thursday’s Games

No. 21 Florida (1-0) vs. Jacksonville (1-0), 8 p.m.

Friday’s Games

No. 1 Kansas (1-0) vs. No. 9 North Carolina (1-0), 7 p.m.

No. 2 Alabama (1-0) vs. Arkansas St. (1-0), 8 p.m.

No. 7 Duke (1-0) vs. Army (1-0), 6 p.m.

No. 13 Texas A&M (0-1) vs. Texas A&M Commerce (0-1), 8 p.m.

No. 14 Purdue (1-0) vs. N. Kentucky (0-1), 7 p.m.

No. 18 Marquette (1-0) vs. George Mason (1-0), 9 p.m.

No. 19 Texas (0-1) vs. Houston Christian (1-0), 8 p.m.

No. 20 Cincinnati (1-0) vs. Morehead St. (0-1), 7 p.m.

No. 22 UCLA (1-0) vs. New Mexico (1-0) at Henderson, Nev., 11 p.m.

No. 24 Mississippi (1-0) vs. Grambling St. (1-0), 7 p.m.

Saturday’s Games

No. 3 UConn (0-0) vs. New Hampshire (0-1), 8 p.m.

No. 4 Houston (1-0) vs. No. 11 Auburn (0-0) at Houston, 9:30 p.m.

No. 8 Baylor (0-1) vs. No. 16 Arkansas (0-0) at Dallas, 7:30 p.m.

No. 10 Arizona (1-0) vs. Old Dominion (0-1), 4 p.m.

No. 12 Tennessee (1-0) at Louisville (1-0), Noon

No. 23 Kentucky (1-0) vs. Bucknell (1-0), 4 p.m.

Sunday’s Games

No. 6 Gonzaga (1-0) vs. Arizona St. (0-0), 5 p.m.

No. 15 Creighton (0-0) vs. Fairleigh Dickinson (0-1), 5 p.m.

No. 17 Indiana (0-0) vs. E. Illinois (0-1), Noon

