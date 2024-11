NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Miami 9 650 5012 556.9 Mississippi 9 647 4999 555.4 North Texas 8…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Miami 9 650 5012 556.9 Mississippi 9 647 4999 555.4 North Texas 8 600 4221 527.6 Boise St. 8 556 4073 509.1 Clemson 8 588 3883 485.4 Arkansas 9 636 4350 483.3 New Mexico 9 634 4321 480.1 Indiana 9 601 4286 476.2 Tennessee 8 597 3782 472.8 UCF 9 616 4240 471.1 Oregon 9 615 4207 467.4 Jacksonville St. 8 525 3719 464.9 Utah St. 8 584 3664 458.0 Ohio St. 8 512 3661 457.6 South Alabama 9 605 4114 457.1 Texas 8 560 3625 453.1 Texas State 8 578 3595 449.4 North Carolina 9 654 4039 448.8 Louisville 9 587 4036 448.4 Washington St. 8 553 3587 448.4 LSU 8 556 3584 448.0 Texas Tech 9 685 4022 446.9 SMU 9 622 4015 446.1 Pittsburgh 8 536 3555 444.4 Syracuse 8 633 3554 444.2 Louisiana-Lafayette 8 519 3535 441.9 Memphis 9 648 3959 439.9 Penn St. 8 511 3516 439.5 Cincinnati 8 542 3510 438.8 Southern Cal 9 621 3940 437.8 Iowa St. 8 565 3495 436.9 Appalachian St. 8 573 3492 436.5 TCU 9 622 3928 436.4 Liberty 7 497 3039 434.1 Army 8 487 3471 433.9 Maryland 8 592 3468 433.5 Alabama 8 502 3454 431.8 Georgia 8 538 3448 431.0 Washington 9 600 3862 429.1 UTSA 9 724 3835 426.1 Tulane 9 597 3831 425.7 Kansas St. 9 584 3803 422.6 San Jose St. 8 538 3379 422.4 Georgia Tech 9 614 3801 422.3 UNLV 8 506 3371 421.4 Auburn 9 561 3778 419.8 Baylor 9 597 3774 419.3 Arizona St. 8 556 3336 417.0 BYU 8 524 3280 410.0 W. Michigan 8 495 3271 408.9 W. Kentucky 8 539 3266 408.2 Kansas 8 512 3265 408.1 West Virginia 8 544 3260 407.5 Notre Dame 8 513 3256 407.0 Uconn 9 634 3657 406.3 James Madison 8 545 3246 405.8 Virginia 8 561 3244 405.5 Colorado 8 537 3236 404.5 Oregon St. 8 581 3212 401.5 Wake Forest 8 574 3197 399.6 Missouri 8 572 3196 399.5 Mississippi St. 9 610 3587 398.6 Navy 8 475 3185 398.1 N. Illinois 8 589 3177 397.1 East Carolina 8 545 3174 396.8 Texas A&M 9 594 3559 395.4 UAB 8 563 3154 394.2 E. Michigan 9 701 3529 392.1 Florida 8 493 3121 390.1 Arkansas St. 8 585 3111 388.9 Rutgers 8 555 3103 387.9 Coastal Carolina 8 510 3088 386.0 Virginia Tech 9 579 3471 385.7 Oklahoma St. 9 602 3465 385.0 Nevada 10 645 3849 384.9 California 8 551 3078 384.8 Georgia St. 8 544 3066 383.2 Tulsa 9 658 3448 383.1 Marshall 8 508 3048 381.0 Ohio 8 509 3042 380.2 Toledo 9 616 3422 380.2 Wisconsin 9 614 3405 378.3 Old Dominion 9 615 3403 378.1 Bowling Green 8 512 3014 376.8 Utah 8 541 3007 375.9 Arizona 9 574 3373 374.8 Georgia Southern 9 631 3370 374.4 Cent. Michigan 8 511 2991 373.9 NC State 9 558 3353 372.6 South Florida 8 568 2978 372.2 South Carolina 8 556 2958 369.8 FAU 8 525 2932 366.5 Colorado St. 9 562 3286 365.1 Sam Houston St. 9 628 3282 364.7 Fresno St. 9 603 3221 357.9 Iowa 9 546 3205 356.1 Illinois 9 570 3204 356.0 Nebraska 9 607 3198 355.3 Miami (Ohio) 8 474 2842 355.2 Boston College 8 509 2806 350.8 Troy 9 554 3154 350.4 Hawaii 9 602 3121 346.8 Michigan St. 9 562 3112 345.8 Louisiana Tech 8 565 2757 344.6 Duke 9 605 3093 343.7 Middle Tennessee 9 568 3044 338.2 Vanderbilt 9 564 3039 337.7 Minnesota 9 561 3036 337.3 Wyoming 9 612 3031 336.8 Ball St. 8 545 2693 336.6 Oklahoma 9 627 3015 335.0 Purdue 8 447 2678 334.8 Rice 9 555 2981 331.2 Umass 9 607 2976 330.7 San Diego St. 8 511 2636 329.5 Charlotte 9 554 2950 327.8 Buffalo 9 584 2949 327.7 FIU 9 540 2906 322.9 Temple 8 530 2565 320.6 Akron 9 555 2883 320.3 UTEP 9 594 2868 318.7 Stanford 9 595 2843 315.9 Kentucky 9 564 2823 313.7 UCLA 8 459 2473 309.1 Louisiana-Monroe 8 459 2454 306.8 Southern Miss. 8 463 2433 304.1 Michigan 9 534 2695 299.4 Houston 9 535 2635 292.8 Northwestern 9 541 2593 288.1 Air Force 8 529 2276 284.5 New Mexico St. 8 517 2269 283.6 Florida St. 9 535 2381 264.6 Kent St. 8 468 2007 250.9 Kennesaw St. 8 497 1963 245.4

