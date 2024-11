NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Texas 8 506 1930 241.2 Ohio St. 8 464 2051 256.4 Indiana 9…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Texas 8 506 1930 241.2 Ohio St. 8 464 2051 256.4 Indiana 9 545 2349 261.0 Tennessee 8 514 2173 271.6 Army 8 468 2182 272.8 N. Illinois 8 480 2198 274.8 Penn St. 8 482 2230 278.8 Notre Dame 8 505 2263 282.9 Minnesota 9 544 2615 290.6 Washington 9 570 2635 292.8 Oregon 9 534 2648 294.2 Georgia 8 503 2362 295.2 Missouri 8 456 2397 299.6 Louisiana Tech 8 514 2417 302.1 South Carolina 8 539 2425 303.1 Utah 8 495 2428 303.5 Nebraska 9 539 2773 308.1 Iowa 9 554 2788 309.8 Miami 9 549 2796 310.7 Iowa St. 8 505 2494 311.8 Auburn 9 597 2834 314.9 Rice 9 595 2854 317.1 Mississippi 9 646 2860 317.8 Houston 9 548 2870 318.9 California 8 527 2565 320.6 Arizona St. 8 524 2571 321.4 Georgia Tech 9 541 2910 323.3 Wisconsin 9 541 2911 323.4 Michigan St. 9 544 2912 323.6 Oklahoma 9 591 2912 323.6 Tulane 9 551 2931 325.7 Louisiana-Lafayette 8 486 2618 327.2 James Madison 8 554 2622 327.8 Sam Houston St. 9 595 2950 327.8 Kentucky 9 514 2960 328.9 Kansas St. 9 561 2967 329.7 Uconn 9 614 2978 330.9 BYU 8 541 2652 331.5 Hawaii 9 562 2997 333.0 Miami (Ohio) 8 544 2688 336.0 Ohio 8 507 2696 337.0 Vanderbilt 9 542 3039 337.7 Alabama 8 577 2702 337.8 Liberty 7 441 2376 339.4 SMU 9 634 3069 341.0 Umass 9 520 3087 343.0 Michigan 9 595 3106 345.1 Fresno St. 9 626 3132 348.0 Duke 9 647 3142 349.1 Northwestern 9 601 3143 349.2 Clemson 8 512 2802 350.2 Bowling Green 8 512 2805 350.6 Syracuse 8 467 2805 350.6 Memphis 9 565 3174 352.7 Texas State 8 555 2822 352.8 TCU 9 623 3218 357.6 Texas A&M 9 589 3234 359.3 LSU 8 505 2885 360.6 UCLA 8 528 2893 361.6 Virginia Tech 9 616 3268 363.1 FIU 9 640 3271 363.4 Pittsburgh 8 601 2913 364.1 Boise St. 8 525 2915 364.4 Colorado 8 536 2917 364.6 North Carolina 9 583 3288 365.3 Toledo 9 659 3288 365.3 Boston College 8 527 2923 365.4 Air Force 8 481 2926 365.8 UCF 9 604 3294 366.0 Illinois 9 578 3297 366.3 Louisiana-Monroe 8 544 2947 368.4 Louisville 9 628 3322 369.1 Southern Cal 9 590 3337 370.8 W. Kentucky 8 523 2986 373.2 Baylor 9 630 3364 373.8 Kansas 8 524 2998 374.8 San Jose St. 8 601 3021 377.6 E. Michigan 9 545 3425 380.6 Maryland 8 528 3048 381.0 UTSA 9 601 3430 381.1 Florida 8 571 3050 381.2 Troy 9 571 3449 383.2 West Virginia 8 495 3075 384.4 UNLV 8 591 3076 384.5 Oregon St. 8 479 3078 384.8 NC State 9 587 3473 385.9 Nevada 10 643 3859 385.9 Arkansas 9 594 3487 387.4 Navy 8 552 3135 391.9 UTEP 9 611 3527 391.9 Temple 8 537 3139 392.4 East Carolina 8 607 3140 392.5 UAB 8 538 3142 392.8 Florida St. 9 620 3535 392.8 Arizona 9 591 3537 393.0 Rutgers 8 506 3151 393.9 South Alabama 9 594 3550 394.4 Cent. Michigan 8 524 3160 395.0 San Diego St. 8 588 3174 396.8 Marshall 8 566 3187 398.4 Old Dominion 9 644 3621 402.3 Cincinnati 8 520 3220 402.5 Jacksonville St. 8 566 3259 407.4 Colorado St. 9 630 3674 408.2 Buffalo 9 652 3678 408.7 Virginia 8 547 3270 408.8 FAU 8 557 3278 409.8 Georgia St. 8 518 3280 410.0 Kennesaw St. 8 532 3280 410.0 Stanford 9 571 3716 412.9 Southern Miss. 8 534 3328 416.0 Charlotte 9 612 3752 416.9 Akron 9 627 3788 420.9 Washington St. 8 555 3412 426.5 Wyoming 9 589 3844 427.1 Coastal Carolina 8 561 3425 428.1 W. Michigan 8 542 3437 429.6 Appalachian St. 8 500 3445 430.6 South Florida 8 580 3485 435.6 Wake Forest 8 577 3517 439.6 Purdue 8 532 3585 448.1 North Texas 8 578 3592 449.0 Arkansas St. 8 537 3595 449.4 Middle Tennessee 9 622 4045 449.4 Tulsa 9 605 4045 449.4 New Mexico St. 8 571 3639 454.9 Georgia Southern 9 622 4120 457.8 Mississippi St. 9 635 4156 461.8 Texas Tech 9 641 4159 462.1 Ball St. 8 513 3819 477.4 New Mexico 9 627 4431 492.3 Utah St. 8 586 3984 498.0 Oklahoma St. 9 654 4528 503.1 Kent St. 8 603 4335 541.9

