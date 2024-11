NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 8 357 2116 26 264.5 Oklahoma St. 9 381 2233…

G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 8 357 2116 26 264.5 Oklahoma St. 9 381 2233 20 248.1 Utah St. 8 335 1952 22 244.0 New Mexico 9 368 2135 26 237.2 UAB 8 365 1890 23 236.2 Southern Miss. 8 324 1806 19 225.8 New Mexico St. 8 332 1727 22 215.9 FAU 8 325 1724 15 215.5 Arkansas St. 8 315 1710 20 213.8 Temple 8 330 1695 17 211.9 Mississippi St. 9 359 1905 18 211.7 Coastal Carolina 8 337 1685 14 210.6 Appalachian St. 8 292 1632 17 204.0 Purdue 8 321 1626 24 203.2 Georgia St. 8 307 1620 19 202.5 FIU 9 378 1769 21 196.6 Wyoming 9 313 1764 17 196.0 Air Force 8 307 1563 20 195.4 Middle Tennessee 9 340 1736 20 192.9 Florida St. 9 378 1723 15 191.4 Jacksonville St. 8 346 1528 13 191.0 Charlotte 9 351 1692 20 188.0 Marshall 8 324 1504 14 188.0 Akron 9 365 1677 21 186.3 Oregon St. 8 259 1488 17 186.0 Cent. Michigan 8 306 1484 13 185.5 Georgia Southern 9 311 1666 18 185.1 Louisiana-Monroe 8 319 1474 18 184.2 Umass 9 328 1605 22 178.3 North Texas 8 302 1419 16 177.4 UTEP 9 364 1591 18 176.8 Ball St. 8 252 1411 17 176.4 TCU 9 365 1586 18 176.2 W. Michigan 8 301 1385 18 173.1 Kennesaw St. 8 289 1382 16 172.8 Troy 9 322 1543 18 171.4 Arizona 9 318 1525 16 169.4 Bowling Green 8 286 1353 7 169.1 Navy 8 301 1347 13 168.4 Rutgers 8 260 1338 17 167.2 San Diego St. 8 325 1336 13 167.0 Iowa St. 8 271 1321 8 165.1 Wisconsin 9 313 1481 14 164.6 W. Kentucky 8 307 1311 11 163.9 East Carolina 8 351 1297 16 162.1 Cincinnati 8 280 1296 6 162.0 Florida 8 331 1294 14 161.8 Kansas 8 291 1280 7 160.0 E. Michigan 9 313 1437 11 159.7 Old Dominion 9 356 1430 12 158.9 Rice 9 366 1421 12 157.9 Virginia Tech 9 352 1418 13 157.6 Louisiana-Lafayette 8 262 1253 12 156.6 Duke 9 361 1409 10 156.6 Nevada 10 340 1564 23 156.4 Washington St. 8 242 1250 12 156.2 Colorado 8 303 1243 10 155.4 Illinois 9 306 1394 9 154.9 Texas Tech 9 306 1394 19 154.9 Buffalo 9 328 1379 15 153.2 Miami (Ohio) 8 289 1221 14 152.6 NC State 9 291 1372 18 152.4 Wake Forest 8 272 1215 12 151.9 Washington 9 318 1357 10 150.8 Liberty 7 263 1047 15 149.6 San Jose St. 8 328 1190 13 148.8 BYU 8 263 1172 10 146.5 Louisville 9 331 1312 14 145.8 Stanford 9 301 1303 17 144.8 Colorado St. 9 315 1302 12 144.7 Alabama 8 315 1156 8 144.5 Baylor 9 358 1297 10 144.1 South Florida 8 293 1140 14 142.5 Texas State 8 295 1129 13 141.1 Tulsa 9 310 1268 15 140.9 Boston College 8 274 1125 9 140.6 Clemson 8 243 1120 9 140.0 Kentucky 9 313 1244 14 138.2 Toledo 9 334 1222 9 135.8 Syracuse 8 236 1080 9 135.0 Missouri 8 268 1079 10 134.9 Utah 8 269 1072 5 134.0 Virginia 8 277 1069 12 133.6 Uconn 9 317 1202 11 133.6 Southern Cal 9 286 1201 15 133.4 Houston 9 292 1199 10 133.2 LSU 8 266 1046 14 130.8 South Alabama 9 285 1172 13 130.2 North Carolina 9 317 1171 13 130.1 Michigan St. 9 306 1159 12 128.8 Fresno St. 9 285 1146 8 127.3 Notre Dame 8 284 1014 5 126.8 Sam Houston St. 9 304 1135 10 126.1 Texas A&M 9 282 1122 9 124.7 West Virginia 8 270 987 13 123.4 James Madison 8 270 979 6 122.4 Oregon 9 272 1093 10 121.4 Arkansas 9 305 1091 10 121.2 Minnesota 9 282 1089 11 121.0 Hawaii 9 287 1072 11 119.1 UCF 9 294 1060 11 117.8 Tulane 9 248 1052 10 116.9 Ohio 8 253 935 11 116.9 Memphis 9 270 1041 16 115.7 Boise St. 8 268 923 11 115.4 UNLV 8 258 916 13 114.5 Louisiana Tech 8 277 896 9 112.0 Arizona St. 8 257 895 10 111.9 Vanderbilt 9 269 1006 9 111.8 Georgia Tech 9 273 993 8 110.3 N. Illinois 8 266 880 4 110.0 Auburn 9 318 985 11 109.4 Michigan 9 277 984 10 109.3 Northwestern 9 286 974 11 108.2 Georgia 8 262 865 6 108.1 South Carolina 8 295 857 11 107.1 Iowa 9 265 957 2 106.3 Oklahoma 9 331 955 8 106.1 Texas 8 269 846 6 105.8 Maryland 8 252 842 10 105.2 Penn St. 8 245 826 4 103.2 Nebraska 9 281 923 5 102.6 Pittsburgh 8 297 818 10 102.2 UCLA 8 242 803 13 100.4 Kansas St. 9 287 895 10 99.4 California 8 249 792 9 99.0 Miami 9 238 857 9 95.2 Ohio St. 8 257 759 5 94.9 Tennessee 8 284 721 4 90.1 SMU 9 292 810 7 90.0 UTSA 9 298 797 13 88.6 Army 8 211 674 3 84.2 Mississippi 9 325 740 4 82.2 Indiana 9 259 653 7 72.6

