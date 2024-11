NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg J.Dart, Mississippi 10 382 3700 370.0 C.Ward, Miami 10 411 3676 367.6 C.Morris,…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg J.Dart, Mississippi 10 382 3700 370.0 C.Ward, Miami 10 411 3676 367.6 C.Morris, North Texas 10 470 3514 351.4 K.McCord, Syracuse 10 527 3431 343.1 J.Mateer, Washington St. 10 448 3402 340.2 D.Dampier, New Mexico 11 498 3657 332.5 J.Hoover, TCU 10 414 3227 322.7 S.Sanders, Colorado 10 461 3211 321.1 G.Nussmeier, LSU 10 451 3094 309.4 J.Aguilar, Appalachian St. 9 383 2685 298.3 B.Edwards, Maryland 10 488 2980 298.0 D.Gabriel, Oregon 11 405 3221 292.8 O.McCown, UTSA 10 452 2921 292.1 S.Petras, Utah St. 8 352 2332 291.5 C.Beck, Georgia 10 402 2906 290.6 C.Klubnik, Clemson 10 428 2904 290.4 J.Kitna, UAB 6 291 1737 289.5 G.Lopez, South Alabama 9 335 2603 289.2 J.Milroe, Alabama 10 357 2840 284.0 R.Becht, Iowa St. 10 383 2838 283.8 S.Henigan, Memphis 11 483 3109 282.6 M.Moss, Southern Cal 9 383 2537 281.9 T.Huff, Jacksonville St. 10 370 2814 281.4 T.Shough, Louisville 10 378 2788 278.8 B.Sorsby, Cincinnati 10 404 2786 278.6 E.Holstein, Pittsburgh 9 364 2500 277.8 F.Mendoza, California 10 427 2777 277.7 T.Green, Arkansas 10 409 2769 276.9 G.Greene, West Virginia 8 314 2201 275.1 K.Rourke, Indiana 9 268 2427 269.7 A.Barnett, James Madison 10 407 2622 262.2 J.McCloud, Texas State 10 336 2615 261.5 W.Howard, Ohio St. 10 318 2606 260.6 J.Retzlaff, BYU 10 368 2595 259.5 N.Vattiato, Middle Tennessee 10 414 2592 259.2 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 10 330 2592 259.2 B.Schager, Hawaii 11 539 2850 259.1 N.Fifita, Arizona 10 414 2577 257.7 P.Thorne, Auburn 9 336 2314 257.1 A.Johnson, Kansas St. 10 370 2562 256.2 E.Garbers, UCLA 9 362 2302 255.8 H.King, Georgia Tech 8 279 2046 255.8 T.Gleason, Toledo 9 343 2300 255.6 B.Morton, Texas Tech 10 418 2554 255.4 P.Navarro, Ohio 9 313 2291 254.6 C.Snyder, E. Michigan 10 467 2539 253.9 B.Shapen, Mississippi St. 4 142 1010 252.5 C.Veltkamp, W. Kentucky 9 326 2268 252.0 K.Jennings, SMU 10 303 2513 251.3 S.Leavitt, Arizona St. 9 318 2254 250.4 L.Sellers, South Carolina 9 344 2252 250.2 J.Raynor, Arkansas St. 10 431 2493 249.3 D.Pavia, Vanderbilt 10 395 2471 247.1 J.Garcia, East Carolina 6 221 1472 245.3 D.Allar, Penn St. 10 282 2447 244.7 H.Bachmeier, Wake Forest 10 386 2430 243.0 R.Leonard, Notre Dame 10 362 2430 243.0 K.Salter, Liberty 9 315 2185 242.8 B.Lewis, Nevada 10 368 2422 242.2 K.Jefferson, UCF 5 169 1205 241.0 A.Bowman, Oklahoma St. 10 356 2385 238.5 M.Madsen, Boise St. 10 309 2378 237.8 J.Criswell, North Carolina 9 314 2139 237.7 S.Robertson, Baylor 10 313 2364 236.4 K.Houser, East Carolina 6 182 1418 236.3 C.Joseph, Old Dominion 8 280 1885 235.6 K.Semonza, Ball St. 10 386 2338 233.8 M.Keene, Fresno St. 10 359 2334 233.4 J.Daniels, Kansas 10 338 2323 232.3 J.French, Georgia Southern 10 401 2322 232.2 A.Chiles, Michigan St. 10 354 2316 231.6 H.Williams, UNLV 9 274 2082 231.3 Q.Ewers, Texas 8 275 1843 230.4 A.Colandrea, Virginia 10 401 2299 229.9 M.Murphy, Duke 10 369 2295 229.5 E.Simon, Temple 7 304 1605 229.3 L.Altmyer, Illinois 10 364 2292 229.2 E.Warner, Rice 9 369 2061 229.0 J.Zeno, UAB 4 155 916 229.0 N.Iamaleava, Tennessee 10 330 2275 227.5 A.Kaliakmanis, Rutgers 10 368 2260 226.0 M.Brosmer, Minnesota 10 382 2222 222.2 E.Vasko, Coastal Carolina 10 319 2175 217.5 B.Finley, Akron 10 410 2174 217.4 W.Rogers, Washington 11 345 2379 216.3 C.Bazelak, Bowling Green 10 316 2157 215.7 B.Gabbert, Miami (Ohio) 10 321 2152 215.2 K.Jenkins, FIU 10 312 2149 214.9 B.Daily, Army 8 225 1706 213.2 C.Bailey, NC State 9 291 1912 212.4 T.Phommachanh, Umass 9 341 1907 211.9 D.Uiagalelei, Florida St. 5 193 1057 211.4 B.Cook, Missouri 9 303 1902 211.3 K.Drones, Virginia Tech 9 322 1899 211.0 C.Fancher, FAU 9 311 1893 210.3 D.Mensah, Tulane 11 274 2280 207.3 D.Raiola, Nebraska 10 351 2052 205.2 B.Horvath, Navy 10 251 2049 204.9 A.Daniels, Stanford 9 315 1824 202.7 W.Eget, San Jose St. 9 216 1824 202.7 C.Ogbonna, Buffalo 10 355 2012 201.2 E.Brown, San Jose St. 8 243 1598 199.8 H.Watson, Sam Houston St. 9 312 1797 199.7 D.O’Neil, San Diego St. 9 321 1783 198.1 T.Castellanos, Boston College 8 254 1560 195.0 C.Veilleux, Georgia St. 8 251 1556 194.5 J.Lausch, Northwestern 8 302 1547 193.4 B.Locke, Wisconsin 8 252 1533 191.6 F.Brock, Temple 3 130 569 189.7 S.Locklear, UTEP 8 251 1517 189.6 A.Jeanty, Boise St. 10 256 1893 189.3 J.Labas, Cent. Michigan 6 181 1133 188.8 B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 10 278 1884 188.4 M.Reed, Texas A&M 8 212 1504 188.0 H.Wolff, W. Michigan 10 273 1874 187.4 B.Braxton, Marshall 8 215 1490 186.2 I.Wilson, Utah 8 273 1483 185.4 J.Arnold, Oklahoma 8 322 1481 185.1 G.Wilson, Old Dominion 3 114 554 184.7 B.Brown, South Florida 6 200 1105 184.2 G.McCoy, Oregon St. 9 260 1626 180.7 M.Van Buren, Mississippi St. 8 253 1410 176.2 A.Manning, Texas 6 107 1020 170.0 G.Mertz, Florida 5 112 847 169.4 B.Vandagriff, Kentucky 10 298 1680 168.0 E.Hampton, N. Illinois 9 235 1495 166.1 D.Bryson, Kennesaw St. 9 301 1489 165.4 J.Fagnano, Uconn 7 129 1122 160.3 E.Bullock, Louisiana Tech 9 247 1428 158.7 D.Lagway, Florida 9 155 1411 156.8 H.Card, Purdue 8 227 1253 156.6 C.Weigman, Texas A&M 6 142 920 153.3 Z.Gibson, Georgia St. 7 194 1057 151.0 D.Purdie, Charlotte 7 178 1054 150.6 M.Caldwell, Troy 8 186 1186 148.2 N.Evers, Uconn 8 257 1152 144.0 D.Warren, Michigan 6 159 859 143.2 G.McCall, NC State 4 99 571 142.8 O.Hampton, North Carolina 10 248 1422 142.2 K.Francis, Tulsa 9 243 1236 137.3 B.Archie, South Florida 9 229 1223 135.9 R.Harvey, UCF 10 196 1328 132.8 K.Johnson, Iowa 10 188 1328 132.8 E.Crawford, Southern Miss. 8 217 1060 132.5 T.Brooks, Texas Tech 9 235 1184 131.6 C.Legas, Tulsa 9 187 1172 130.2 T.Ulatowski, Kent St. 8 191 1037 129.6 M.Brown, Charlotte 5 126 633 126.6 E.Svoboda, Wyoming 10 266 1240 124.0 C.McNamara, Iowa 8 185 986 123.2 D.Sampson, Tennessee 10 220 1230 123.0 T.Stewart, Jacksonville St. 10 190 1216 121.6 C.Skattebo, Arizona St. 9 198 1074 119.3 M.Hughes, Tulane 11 234 1291 117.4 K.Monangai, Rutgers 9 197 1028 114.2 M.Hawkins, Oklahoma 6 129 683 113.8 P.Awad, New Mexico St. 5 127 569 113.8 D.Giddens, Kansas St. 10 176 1128 112.8 D.Smith, Houston 9 198 1007 111.9 Q.Cooley, Liberty 9 162 998 110.9 S.Earle, Marshall 8 176 872 109.0 B.Glenn, Florida St. 6 144 653 108.8 K.Anderson, Wyoming 8 125 866 108.2 M.Cooper, San Diego St. 10 246 1062 106.2 J.Holst, N. Illinois 5 103 530 106.0 J.Brown, UCF 7 114 741 105.9 B.Tuten, Virginia Tech 9 146 950 105.6 T.Stewart, Bowling Green 8 141 824 103.0 A.Armenta, Louisiana-Monroe 10 169 1026 102.6 B.Smith, SMU 10 158 1026 102.6 W.Marks, Southern Cal 10 174 1024 102.4 J.Hunter, Auburn 10 146 1015 101.5 M.Anderson, Memphis 11 195 1115 101.4 P.Mafah, Clemson 10 178 998 99.8 R.Faison, Utah St. 10 177 991 99.1 Z.Chriss, Houston 9 171 891 99.0 N.Yarnell, Pittsburgh 7 125 687 98.1 A.Hardy, Louisiana-Monroe 10 179 976 97.6 B.Barnes, Utah St. 7 111 680 97.1 J.James, Oregon 11 191 1067 97.0 R.Browne, Purdue 7 111 678 96.9 K.Udoh, Army 9 128 856 95.1 S.Marucci, New Mexico St. 7 149 650 92.9 D.Neal, Kansas 10 162 926 92.6 Q.Hayes, Air Force 8 135 739 92.4 D.Claiborne, Wake Forest 10 189 919 91.9 J.Coleman, Washington 11 173 1008 91.6 C.Kiner, Cincinnati 10 166 903 90.3 A.Hankerson, Oregon St. 10 198 889 88.9 M.Bernard, Utah 10 158 880 88.0 B.Washington, Baylor 8 114 699 87.4 A.Morrow, Colorado St. 10 143 872 87.2 J.Nixon, W. Michigan 10 123 871 87.1 T.Walker, Wisconsin 9 162 773 85.9 E.Sanders, New Mexico 11 130 942 85.6 N.Noel, Missouri 8 122 684 85.5 L.Moss, Texas A&M 9 121 769 85.4 K.Mozee, Miami (Ohio) 10 127 846 84.6 T.Rodemaker, Southern Miss. 7 122 592 84.6 J.Bauer, Sam Houston St. 6 109 505 84.2

