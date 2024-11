NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 9 224 1734 23 192.7 R.Harvey, UCF 10 196…

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 9 224 1734 23 192.7 R.Harvey, UCF 10 196 1328 19 132.8 K.Johnson, Iowa 10 188 1328 20 132.8 B.Daily, Army 8 174 1062 21 132.8 T.Brooks, Texas Tech 9 235 1184 11 131.6 O.Hampton, North Carolina 9 213 1178 13 130.9 D.Sampson, Tennessee 9 201 1129 20 125.4 C.Skattebo, Arizona St. 8 173 1001 11 125.1 M.Hughes, Tulane 10 212 1209 13 120.9 T.Stewart, Jacksonville St. 9 168 1080 17 120.0 K.Monangai, Rutgers 8 172 931 10 116.4 D.Giddens, Kansas St. 9 162 995 5 110.6 P.Mafah, Clemson 9 161 981 8 109.0 M.Cooper, San Diego St. 9 220 965 9 107.2 Q.Cooley, Liberty 8 142 851 8 106.4 B.Tuten, Virginia Tech 9 146 950 12 105.6 A.Hardy, Louisiana-Monroe 9 164 916 9 101.8 J.Hunter, Auburn 9 132 913 5 101.4 B.Smith, SMU 9 140 906 11 100.7 M.Anderson, Memphis 10 173 977 15 97.7 W.Marks, Southern Cal 9 155 878 9 97.6 D.Neal, Kansas 9 148 874 10 97.1 A.Hankerson, Oregon St. 9 192 870 14 96.7 B.Horvath, Navy 9 128 870 13 96.7 T.Stewart, Bowling Green 7 126 674 5 96.3 M.Bernard, Utah 9 147 860 3 95.6 K.Udoh, Army 9 128 856 9 95.1 J.James, Oregon 10 166 946 10 94.6 J.Nixon, W. Michigan 9 116 847 12 94.1 T.Huff, Jacksonville St. 9 131 826 9 91.8 D.Claiborne, Wake Forest 9 169 824 9 91.6 J.Coleman, Washington 10 152 913 7 91.3 I.Brown, Louisville 9 106 800 7 88.9 R.Faison, Utah St. 9 157 800 6 88.9 A.Morrow, Colorado St. 9 130 788 8 87.6 D.Dampier, New Mexico 10 111 872 13 87.2 C.Kiner, Cincinnati 9 148 783 3 87.0 A.Tyus, Ohio 8 126 694 6 86.8 I.Mahdi, Texas State 9 145 773 3 85.9 L.Moss, Texas A&M 9 121 769 10 85.4 J.Jackson, Arkansas 7 104 592 10 84.6 T.Walker, Wisconsin 8 142 676 10 84.5 D.Reid, Pittsburgh 8 118 670 4 83.8 E.Sanders, New Mexico 10 117 834 8 83.4 B.Washington, Baylor 7 96 576 7 82.3 R.Sanders, South Carolina 9 131 696 10 77.3 H.Williams, UNLV 8 99 617 6 77.1 N.Noel, Missouri 7 95 534 2 76.3 D.Taylor, Troy 9 116 682 4 75.8 H.Parrish, Mississippi 9 130 678 10 75.3 D.Taylor, Minnesota 9 136 672 9 74.7 S.Thomas, Duke 10 180 742 5 74.2 K.Mullings, Michigan 10 141 740 8 74.0 G.Pettaway, James Madison 9 106 664 4 73.8 L.Allen, Syracuse 9 146 652 9 72.4 K.Mozee, Miami (Ohio) 9 108 650 2 72.2 Q.Judkins, Ohio St. 9 106 647 6 71.9 O.Gordon, Oklahoma St. 10 171 714 10 71.4 A.Brown, N. Illinois 8 115 567 4 70.9 K.Allen, Penn St. 9 133 634 5 70.4 J.Mateer, Washington St. 9 137 630 11 70.0 D.Bothwell, South Alabama 9 90 626 10 69.6 S.McGowan, New Mexico St. 9 121 626 3 69.6 B.Lewis, Nevada 10 128 692 8 69.2 P.Navarro, Ohio 8 90 549 5 68.6 J.Ellison, Indiana 10 120 686 9 68.6 R.Harris, East Carolina 9 128 616 5 68.4 J.Haynes, Georgia Tech 10 125 681 9 68.1 D.Mockobee, Purdue 9 104 612 3 68.0 D.Connors, Rice 10 126 678 8 67.8 R.Leonard, Notre Dame 9 96 609 13 67.7 A.Young, Old Dominion 8 114 541 3 67.6 D.Martinez, Miami 10 119 676 8 67.6 S.Red, Nevada 10 112 676 8 67.6 K.Bullock, South Alabama 9 102 606 5 67.3 M.Lukes, Cent. Michigan 8 114 537 4 67.1 L.Beebe, UAB 9 119 599 4 66.6 F.Brock, Georgia St. 9 108 599 3 66.6 W.Parker, Washington St. 9 103 595 4 66.1 E.Davis, Louisiana-Lafayette 9 98 585 5 65.0 J.Jackson, UTEP 10 160 650 2 65.0 J.Love, Notre Dame 9 98 583 10 64.8 J.White, West Virginia 9 100 572 5 63.6 Q.Conley, Arizona 9 116 570 7 63.3 D.Pavia, Vanderbilt 10 159 628 5 62.8 J.Milroe, Alabama 9 114 565 16 62.8 E.Young, W. Kentucky 9 133 563 2 62.6 A.Henderson, Buffalo 9 101 562 4 62.4 F.Chalk, San Jose St. 9 104 559 9 62.1 D.Mimms, E. Michigan 9 138 558 7 62.0 D.Booth, Mississippi St. 10 124 597 4 59.7 M.Washington, New Mexico St. 9 107 536 6 59.6 T.Etienne, Georgia 8 95 475 7 59.4 G.Williams, N. Illinois 9 114 530 2 58.9 C.Campbell, FAU 9 109 524 8 58.2 J.Barnes, Oklahoma 10 122 577 5 57.7 B.Sloan, Ball St. 9 126 517 4 57.4 D.Sumo-Karngbaye, Kentucky 8 98 457 4 57.1 B.Lucas, Liberty 7 81 378 4 54.0 K.Salter, Liberty 8 87 432 3 54.0 A.Marshall, Appalachian St. 9 101 478 5 53.1 J.Marshall, Colorado St. 9 107 477 3 53.0 H.Watson, Sam Houston St. 8 102 423 4 52.9 C.Edwards, Uconn 10 103 527 5 52.7 D.Dowdell, Nebraska 9 112 471 8 52.3 K.Robichaux, Boston College 9 100 471 6 52.3 J.Ducker, Sam Houston St. 9 95 469 6 52.1 K.Lynch-Adams, Michigan St. 9 98 469 2 52.1 A.Daniels, Texas A&M 9 94 466 6 51.8 C.Donaldson, West Virginia 9 104 465 6 51.7 J.White, Georgia Southern 9 110 464 8 51.6 D.Edwards, Michigan 10 114 513 3 51.3 T.Lawton, Indiana 10 106 508 9 50.8 G.Green, Troy 9 92 451 3 50.1 K.Pace, Virginia 9 100 442 3 49.1 L.Sellers, South Carolina 8 112 391 4 48.9 K.Thomas, Kent St. 9 107 439 1 48.8 R.Hemby, Maryland 9 97 437 5 48.6 C.Porter, Northwestern 8 97 387 6 48.4 M.Carroll, Missouri 9 96 426 6 47.3 M.Benefield, Kennesaw St. 9 108 425 4 47.2 S.Alexander, Vanderbilt 10 125 470 5 47.0 N.Carter, Michigan St. 9 94 418 3 46.4 C.Norton, Charlotte 9 90 412 4 45.8 E.Gilliam, Fresno St. 10 117 457 8 45.7 T.Green, Arkansas 9 105 411 5 45.7 C.Cook, TCU 10 107 414 8 41.4 C.Fancher, FAU 9 99 365 3 40.6 C.Walendzak, Toledo 9 96 363 1 40.3 R.Henry, UTSA 9 94 360 3 40.0 T.Harden, UCLA 9 93 351 1 39.0 Z.Wallace, Arkansas St. 9 91 335 6 37.2 A.Barnett, James Madison 9 95 326 5 36.2 T.Phommachanh, Umass 9 107 317 3 35.2 Q.Ashley, Kennesaw St. 9 95 309 1 34.3 C.Snyder, E. Michigan 9 106 274 4 30.4 J.Arnold, Oklahoma 8 108 238 3 29.8 A.Colandrea, Virginia 9 104 259 2 28.8 B.Schager, Hawaii 10 129 268 6 26.8 T.Castellanos, Boston College 8 93 194 1 24.2

