NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG T.Collins, Indiana 1 1 17 0 1.0 N.Williams, California 10 7 54 1 0.7 S.Revel, East Carolina 3 2 50 1 0.7 C.Lockridge, Fresno St. 9 5 86 0 0.6 J.Catalon, UNLV 10 5 75 1 0.5 T.Davis, Georgia Southern 2 1 0 0 0.5 M.Dotson, Kansas 10 5 58 2 0.5 L.Matthews, Clemson 2 1 0 0 0.5 K.Perich, Minnesota 10 5 63 0 0.5 C.Schomer, Miami (Ohio) 2 1 10 0 0.5 T.Spence, James Madison 10 5 103 1 0.5 Z.Frazier, UTSA 9 4 10 0 0.4 M.Hartzog, Nebraska 9 4 75 0 0.4 T.Lewis, Louisiana-Lafayette 9 4 2 0 0.4 R.Rahimi, San Jose St. 9 4 0 0 0.4 T.Skipper, Louisiana-Lafayette 9 4 28 0 0.4 J.Voisin, South Alabama 9 4 40 0 0.4 X.Watts, Notre Dame 9 4 36 0 0.4 M.Sigle, Kansas St. 7 3 92 1 0.4 J.Barron, Texas 10 4 65 0 0.4 C.Bryant, Kansas 10 4 26 0 0.4 N.Emmanwori, South Carolina 10 4 107 2 0.4 A.Ferrell, Indiana 10 4 35 0 0.4 A.Haulcy, Houston 10 4 55 0 0.4 J.Kilgore, South Carolina 10 4 54 0 0.4 K.Louis, Pittsburgh 10 4 68 1 0.4 D.Peele, Navy 10 4 166 2 0.4 M.Powell, Miami 10 4 69 0 0.4 T.Thomas, Arkansas St. 10 4 17 0 0.4 J.Vincent, Utah St. 10 4 39 0 0.4 C.Weaver, Sam Houston St. 10 4 52 0 0.4 J.Williams, Iowa St. 10 4 7 0 0.4 J.Woodard, UNLV 10 4 48 0 0.4 M.Dixon-Williams, Uconn 8 3 31 0 0.4 C.Larkin, Army 8 3 22 0 0.4 B.Nelson, North Texas 8 3 70 0 0.4 M.Coats, Nevada 11 4 0 0 0.4 A.Abdul-Barr, E. Michigan 3 1 11 0 0.3 C.Brantley, Michigan St. 9 3 101 1 0.3 T.Bumphis, Bowling Green 6 2 0 0 0.3 J.Cole, Texas 3 1 11 0 0.3 D.David, Akron 3 1 1 0 0.3 W.Johnson, Michigan 6 2 128 2 0.3 D.Justice, UCLA 3 1 0 0 0.3 C.Lewis, Texas Tech 9 3 0 0 0.3 K.Marsh, Memphis 3 1 0 0 0.3 J.Mayes, Army 9 3 3 0 0.3 C.McClain, Florida 3 1 29 1 0.3 G.Miller, Maryland 9 3 28 0 0.3 M.Mooyoung, Miami 3 1 0 0 0.3 A.Mukuba, Texas 9 3 12 0 0.3 T.Pearson, Ohio 9 3 1 0 0.3 D.Porter, Iowa St. 9 3 5 0 0.3 J.Reed, Penn St. 9 3 50 1 0.3 A.Shuler, Notre Dame 9 3 94 1 0.3 G.Smith, Arizona 9 3 17 0 0.3 M.Williams, Rice 3 1 11 0 0.3 D.Williams, Texas 3 1 0 0 0.3 T.Amos, Mississippi 10 3 -1 0 0.3 B.Awls, Toledo 10 3 39 0 0.3 J.Baldwin, UNLV 10 3 63 0 0.3 C.Baskerville, Texas Tech 10 3 0 0 0.3 K.Black, Oklahoma St. 10 3 20 0 0.3 K.Breedlove, Purdue 10 3 0 0 0.3 W.Brooks, Tennessee 10 3 152 1 0.3 W.Brown, Wyoming 10 3 24 1 0.3 M.Delane, Virginia Tech 10 3 0 0 0.3 S.Dolac, Buffalo 10 3 107 0 0.3 O.Fortune, South Carolina 10 3 2 0 0.3 G.Gibson, East Carolina 10 3 30 1 0.3 C.Gordon, Baylor 10 3 37 0 0.3 T.Hallock, W. Michigan 10 3 9 0 0.3 J.Harris, Iowa 10 3 60 1 0.3 D.Harvey, San Jose St. 10 3 16 1 0.3 J.Higgins, Iowa 10 3 15 0 0.3 C.Hondru, Miami (Ohio) 10 3 43 0 0.3 T.Hunter, Colorado 10 3 59 0 0.3 J.Huskey, Maryland 10 3 37 0 0.3 T.Johnson, Oregon 10 3 3 0 0.3 G.Latimer, Jacksonville St. 10 3 30 0 0.3 J.Manning, Old Dominion 10 3 87 0 0.3 T.Metcalf, Arkansas 10 3 44 0 0.3 T.Moore, Duke 10 3 24 0 0.3 A.Moses, SMU 10 3 97 1 0.3 J.Moten, Marshall 10 3 4 0 0.3 I.Nwokobia, SMU 10 3 13 0 0.3 E.O’Connor, Washington St. 10 3 83 1 0.3 Z.Poyser, Jacksonville St. 10 3 0 0 0.3 A.Rankin, Old Dominion 10 3 0 0 0.3 M.Ratcliffe, Texas A&M 10 3 12 0 0.3 J.Riddle, East Carolina 10 3 63 1 0.3 C.Rivers, Duke 10 3 36 1 0.3 J.Robinson, BYU 10 3 6 0 0.3 E.Robinson, Minnesota 10 3 0 0 0.3 M.Salopek, Miami (Ohio) 10 3 1 0 0.3 Q.Schulte, Iowa 10 3 23 0 0.3 X.Scott, Illinois 10 3 50 1 0.3 M.Stampley, Georgia Southern 10 3 6 0 0.3 J.Thomas, James Madison 10 3 80 0 0.3 W.Williams, Louisiana-Monroe 10 3 14 0 0.3 J.Cannady, Tulsa 7 2 0 0 0.3 M.DiDomenico, Army 7 2 71 0 0.3 T.Flowers, Rice 7 2 40 1 0.3 C.Gamble, Georgia Southern 7 2 -3 0 0.3 D.Moore, Florida 7 2 84 0 0.3 V.Payne, Kansas St. 7 2 24 0 0.3 K.Sabb, Alabama 7 2 87 0 0.3 J.Shuler, South Florida 7 2 55 0 0.3 J.Williams, FAU 7 2 68 0 0.3 C.Bruener, Washington 11 3 55 0 0.3 B.Adams, UCF 8 2 66 1 0.2 Z.Alexander, LSU 8 2 0 0 0.2 T.Benefield, Boise St. 8 2 13 0 0.2 B.Bowman, Oklahoma 8 2 2 0 0.2 C.Bracha, Fresno St. 4 1 14 0 0.2 D.Brumfield, Mississippi St. 4 1 0 0 0.2 J.Cobbs, San Jose St. 8 2 55 0 0.2 B.Crosby, Texas State 4 1 23 0 0.2 J.Green, Stanford 4 1 0 0 0.2 J.Houston, Fresno St. 4 1 0 0 0.2 E.Jackson, North Texas 8 2 27 0 0.2 S.Laulea, Oregon 4 1 12 0 0.2 M.Leigber, Stanford 8 2 71 1 0.2 W.Mack, Texas 4 1 0 0 0.2 G.Maldonado, Arizona 4 1 0 0 0.2 B.Newsom, Army 4 1 7 0 0.2 I.Paul, W. Michigan 4 1 20 0 0.2 T.Ra-El, Memphis 4 1 0 0 0.2 T.Rucker, Oklahoma St. 8 2 0 0 0.2 J.Smith, Southern Cal 8 2 0 0 0.2 T.Stukes, Arizona 4 1 12 0 0.2 J.Walley, Minnesota 8 2 102 1 0.2 T.Barnes, New Mexico St. 9 2 0 0 0.2 J.Bellamy, Syracuse 9 2 33 1 0.2 J.Benjamin, Bowling Green 9 2 8 0 0.2 A.Boyd-Matthews, UTEP 9 2 11 0 0.2 K.Brown, Minnesota 9 2 17 0 0.2 C.Chadwick, Uconn 9 2 0 0 0.2 B.Clark, TCU 9 2 3 0 0.2 M.Cobb, Southern Cal 9 2 55 1 0.2 T.Cox, Illinois 9 2 1 0 0.2 B.Fitzgerald, NC State 9 2 29 0 0.2 R.Hardy, Indiana 9 2 18 1 0.2 J.Henderson, Marshall 9 2 5 0 0.2 P.Hodge, Colorado 9 2 8 0 0.2 D.Hopkins, UTEP 9 2 104 0 0.2 T.Johnson, Northwestern 9 2 85 1 0.2 J.Jones, Virginia Tech 9 2 25 0 0.2 W.Jones, Old Dominion 9 2 11 0 0.2 D.Lawrence, Southern Miss. 9 2 63 1 0.2 B.Mayes, Texas A&M 9 2 29 0 0.2 W.Miller, South Alabama 9 2 7 0 0.2 J.Minkins, Cincinnati 9 2 1 0 0.2 D.Platt, Army 9 2 0 0 0.2 D.Ricks, Liberty 9 2 38 0 0.2 J.Saunders, Mississippi 9 2 10 0 0.2 D.Snyder, Ball St. 9 2 61 0 0.2 J.Stemler, Ball St. 9 2 6 0 0.2 R.Strader, Miami (Ohio) 9 2 33 0 0.2 G.Taylor, Rice 9 2 12 0 0.2 C.Wakley, BYU 9 2 0 0 0.2 T.Wall, BYU 9 2 47 0 0.2 K.Watson, Georgia St. 9 2 8 0 0.2 J.Weaver, Army 9 2 0 0 0.2 L.Webb, South Alabama 9 2 72 0 0.2 C.Wright, Stanford 9 2 13 0 0.2 K.Abney, Arizona St. 10 2 0 0 0.2 B.Addison, UCLA 10 2 106 1 0.2 T.Al-Uqdah, Washington St. 10 2 44 0 0.2 X.Alford, Arizona St. 10 2 0 0 0.2 A.Ali, Charlotte 10 2 17 0 0.2 N.Andersen, Wake Forest 10 2 30 0 0.2 B.Austin, South Florida 10 2 14 1 0.2 D.Balfour, Charlotte 10 2 1 0 0.2 D.Barksdale, James Madison 10 2 11 1 0.2 K.Barnes, Clemson 10 2 0 0 0.2 Z.Berry, Michigan 10 2 6 0 0.2 C.Bodnar, Liberty 5 1 43 0 0.2 N.Bowers, Toledo 10 2 68 1 0.2 A.Branch, Kent St. 5 1 60 0 0.2 A.Brawley, Ohio 5 1 0 0 0.2 K.Brown, FAU 10 2 0 0 0.2 D.Burke, Ohio St. 10 2 31 0 0.2 C.Caldwell, South Alabama 5 1 30 1 0.2 E.Cannon, Mississippi St. 5 1 51 1 0.2 M.Collins, BYU 10 2 0 0 0.2 M.Cooper, Buffalo 10 2 100 1 0.2 J.Cooper, Iowa St. 10 2 6 0 0.2 K.Cost, North Carolina 10 2 84 1 0.2 J.Cox, New Mexico St. 10 2 6 0 0.2 M.Dansby, San Jose St. 10 2 1 0 0.2 C.Davis, Boston College 10 2 26 0 0.2 E.Davis, Utah 10 2 13 0 0.2 P.Dunnam, FAU 10 2 140 0 0.2 T.Durant, Washington St. 10 2 -1 0 0.2 D.Dye, Kansas 5 1 0 0 0.2 W.Etienne, Arkansas St. 10 2 10 0 0.2 J.Evans, FIU 10 2 14 0 0.2 D.Fisher, Sam Houston St. 10 2 35 1 0.2 T.Freeman, Duke 10 2 15 0 0.2 B.Freyler, Iowa St. 10 2 25 0 0.2 I.Glasker, BYU 10 2 27 1 0.2 D.Graham, Utah St. 10 2 0 0 0.2 K.Gushiken, Washington St. 10 2 6 0 0.2 M.Hairston, Kentucky 5 1 25 1 0.2 A.Hamilton, Fresno St. 10 2 73 0 0.2 A.Hampton, Clemson 10 2 53 1 0.2 J.Hardaway, Kentucky 10 2 -1 0 0.2 M.Harris, California 10 2 19 0 0.2 N.Hill-Green, Colorado 10 2 23 0 0.2 C.Hood, Colorado 10 2 105 0 0.2 J.Howse, Middle Tennessee 10 2 42 0 0.2 B.Hubbard, Alabama 10 2 0 0 0.2 D.Igbinosun, Ohio St. 10 2 45 0 0.2 D.Jackson, Alabama 10 2 45 0 0.2 D.Jackson, Georgia 10 2 13 0 0.2 K.Jacob, Navy 10 2 11 0 0.2 T.Jeter, Marshall 5 1 0 0 0.2 J.Johnson, Temple 10 2 0 0 0.2 K.Johnson, Boston College 10 2 53 1 0.2 A.Johnson, W. Kentucky 10 2 22 0 0.2 D.Joyner, Arkansas St. 10 2 34 0 0.2 J.Kane, Oregon St. 10 2 29 0 0.2 D.Kerr, Syracuse 5 1 0 0 0.2 R.Lane, Navy 10 2 86 1 0.2 K.Lee, Auburn 10 2 9 0 0.2 J.Lovett, Kentucky 10 2 0 0 0.2 S.Loyal, Rutgers 10 2 24 0 0.2 J.Luttrell, Arizona 10 2 0 0 0.2 J.Mack, Jacksonville St. 10 2 30 1 0.2 D.Marshall, NC State 10 2 -1 0 0.2 N.Martinez, Michigan St. 10 2 62 0 0.2 E.Mascarenas-Arnold, Southern Cal 10 2 5 0 0.2 D.Mathews, W. Kentucky 10 2 0 0 0.2 A.McCarty, Texas Tech 10 2 51 1 0.2 J.McCoy, Tennessee 10 2 71 0 0.2 C.McCullough, Arizona St. 10 2 11 0 0.2 J.McGill, SMU 10 2 0 0 0.2 K.Medrano, UCLA 10 2 49 1 0.2 M.Moore, Alabama 10 2 72 0 0.2 L.Moore, Notre Dame 10 2 6 0 0.2 T.Moore, Texas State 10 2 0 0 0.2 M.Neal, Charlotte 5 1 24 0 0.2 J.Neal, Fresno St. 10 2 9 0 0.2 D.Norwood, Missouri 10 2 19 0 0.2 A.Odums, UTEP 5 1 0 0 0.2 J.Oladokun, Bowling Green 10 2 61 1 0.2 C.Oliver, UNLV 10 2 -3 0 0.2 I.Oniha, Navy 5 1 36 0 0.2 D.Pace, UCF 10 2 37 0 0.2 J.Parks, Arkansas St. 10 2 6 0 0.2 O.Pewee, UTSA 10 2 11 0 0.2 D.Ponds, Indiana 10 2 67 1 0.2 J.Powe, Troy 10 2 0 0 0.2 T.Powell, Umass 10 2 17 0 0.2 Q.Russaw, Alabama 10 2 0 0 0.2 L.Russell, UTEP 10 2 1 0 0.2 C.Schwesinger, UCLA 10 2 13 0 0.2 M.Scott, Illinois 10 2 0 0 0.2 A.Smith, Toledo 10 2 0 0 0.2 R.Stewart, Nebraska 5 1 18 0 0.2 A.Terrell, Clemson 10 2 9 0 0.2 B.Traore, Notre Dame 5 1 34 1 0.2 M.Tucker, Boston College 10 2 58 0 0.2 N.Valcarcel, N. Illinois 10 2 46 0 0.2 M.Wax, Syracuse 5 1 21 0 0.2 C.Wilson, Colorado St. 10 2 0 0 0.2 J.Wilson, Houston 10 2 18 0 0.2 K.Wilson, SMU 10 2 116 1 0.2 C.Woodson, California 10 2 0 0 0.2 C.Wright, Nebraska 10 2 45 1 0.2 P.Zachman, Wisconsin 10 2 8 0 0.2 T.Daffin, Nevada 11 2 24 0 0.2 K.Fabiculanan, Washington 11 2 35 0 0.2 T.Grubbs, Tulane 11 2 22 1 0.2 M.Robinson, Tulane 11 2 37 1 0.2 D.Ross, Memphis 11 2 53 0 0.2 C.Stone, Hawaii 11 2 21 0 0.2 E.Alston, Miami 6 1 3 0 0.2 R.Barnes, Umass 6 1 0 0 0.2 Z.Gamble, Appalachian St. 6 1 0 0 0.2 T.Goodwill, South Alabama 6 1 0 0 0.2 J.Heard, Syracuse 6 1 8 0 0.2 A.Jackson, Boston College 6 1 0 0 0.2 D.McDonald, Middle Tennessee 6 1 0 0 0.2 Z.Morris, UTSA 6 1 0 0 0.2 B.Nicholson, Stanford 6 1 0 0 0.2 K.Parker, Tulsa 6 1 30 1 0.2 K.Rucker, North Carolina 6 1 0 0 0.2 J.Schulz, Kentucky 6 1 0 0 0.2 T.Smith, Georgia Southern 6 1 2 0 0.2 J.Cheek, Boston College 7 1 1 0 0.1 H.Clark, Arkansas 7 1 5 0 0.1 J.Glasker, Wake Forest 7 1 0 0 0.1 J.Harrell, Umass 7 1 0 0 0.1 T.Hill, Nebraska 7 1 7 1 0.1 L.Johnson, California 7 1 -2 0 0.1 C.Logan, James Madison 7 1 0 0 0.1 Z.Saez, Oregon St. 7 1 20 1 0.1 D.Stephens, Southern Cal 7 1 42 0 0.1

