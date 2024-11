NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals G FG FGA Pct PG D.Morris, California 2 8 9 .889 4.00 C.Chittenden, UNLV 8 18 21 .857…

Field Goals

G FG FGA Pct PG D.Morris, California 2 8 9 .889 4.00 C.Chittenden, UNLV 8 18 21 .857 2.25 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 8 17 19 .895 2.12 C.Van Andel, Arkansas St. 8 17 20 .850 2.12 W.Bettridge, Virginia 8 16 18 .889 2.00 D.Dzioban, Miami (Ohio) 8 16 18 .889 2.00 J.Gomez, E. Michigan 9 18 23 .783 2.00 J.Kim, Michigan St. 9 17 19 .895 1.89 B.Craig, Missouri 8 15 23 .652 1.88 J.Delange, UAB 8 15 16 .938 1.88 R.Bond, Texas A&M 9 16 18 .889 1.78 C.Rogers, SMU 9 16 21 .762 1.78 B.Taylor, Vanderbilt 9 16 19 .842 1.78 M.Dennis, Wake Forest 8 14 16 .875 1.75 W.Ferrin, BYU 8 14 17 .824 1.75 P.Woodring, Georgia 8 14 15 .933 1.75 C.Davis, Mississippi 9 15 18 .833 1.67 N.Burnette, North Carolina 8 13 17 .765 1.62 A.Herrera, South Carolina 8 13 17 .765 1.62 D.Ramos, LSU 8 13 17 .765 1.62 B.Sauls, Pittsburgh 8 13 14 .929 1.62 B.Travelstead, Louisville 8 13 20 .650 1.62 C.Freeman, Uconn 9 14 18 .778 1.56 T.Loop, Arizona 9 14 18 .778 1.56 L.Marjan, South Alabama 9 14 15 .933 1.56 D.Olano, Illinois 9 14 17 .824 1.56 C.Tennant, Kansas St. 9 14 16 .875 1.56 C.Becker, Utah 8 12 17 .706 1.50 M.Bhaghani, UCLA 8 12 14 .857 1.50 C.Brown, Cincinnati 2 3 5 .600 1.50 M.Gilbert, Tennessee 8 12 18 .667 1.50 N.Hauser, Clemson 8 12 16 .750 1.50 K.Konrardy, Iowa St. 8 12 16 .750 1.50 A.Montano, New Mexico St. 8 12 13 .923 1.50 M.Shipley, Arkansas 4 6 8 .750 1.50 K.Woodill, N. Illinois 8 12 17 .706 1.50 G.Garcia, Texas Tech 9 13 13 1.000 1.44 G.Gross, Washington 9 13 20 .650 1.44 D.Kesich, Minnesota 9 13 19 .684 1.44 A.Raynor, Kentucky 9 13 13 1.000 1.44 J.Courville, Ball St. 5 7 9 .778 1.40 T.Keltner, Oklahoma 5 7 9 .778 1.40 J.Olsen, Northwestern 5 7 10 .700 1.40 N.Ruelas, James Madison 5 7 8 .875 1.40 T.Mattson, Cent. Michigan 8 11 13 .846 1.38 L.Rickman, Georgia St. 8 11 15 .733 1.38 K.Vinesett, NC State 8 11 15 .733 1.38 A.Welch, Kennesaw St. 8 11 11 1.000 1.38 R.Barker, Penn St. 6 8 8 1.000 1.33 U.Bellenfant, Buffalo 9 12 13 .923 1.33 A.Borregales, Miami 9 12 13 .923 1.33 L.Ward, Oklahoma St. 9 12 16 .750 1.33 L.Zurak, W. Michigan 7 9 10 .900 1.29 J.Dalmas, Boise St. 8 10 11 .909 1.25 I.Hankins, Baylor 8 10 13 .769 1.25 N.Hawks, Cincinnati 8 10 14 .714 1.25 K.Hensley, Coastal Carolina 8 10 12 .833 1.25 M.Hughes, Appalachian St. 4 5 5 1.000 1.25 M.Larson, Louisiana-Monroe 8 10 13 .769 1.25 J.Noyes, Colorado St. 8 10 12 .833 1.25 L.Drzewiecki, New Mexico 9 11 15 .733 1.22 J.Lurie, Umass 9 11 17 .647 1.22 D.Lynch, Fresno St. 9 11 15 .733 1.22 T.Pelino, Duke 9 11 16 .688 1.22 D.Stevens, Iowa 9 11 14 .786 1.22 K.Ramsey, Arkansas 6 7 12 .583 1.17 J.Cannon, South Florida 7 8 11 .727 1.14 G.Plascencia, San Diego St. 7 8 9 .889 1.14 L.Carneiro, W. Kentucky 8 9 10 .900 1.12 M.Hayes, West Virginia 8 9 10 .900 1.12 J.Howes, Maryland 8 9 13 .692 1.12 A.Mata, Colorado 8 9 11 .818 1.12 K.Nguma, North Texas 8 9 11 .818 1.12 G.Rippa, Jacksonville St. 8 9 13 .692 1.12 M.Shipley, Texas State 8 9 13 .692 1.12 T.Smack, Florida 8 9 11 .818 1.12 M.Trujillo, Temple 8 9 12 .750 1.12 R.Verhoff, Marshall 8 9 14 .643 1.12 D.Cunanan, Toledo 9 10 13 .769 1.11 R.Fitzgerald, Florida St. 9 10 11 .909 1.11 B.Flabiano, UTEP 9 10 15 .667 1.11 E.Kenney, Stanford 9 10 12 .833 1.11 M.Lantz, Southern Cal 9 10 15 .667 1.11 K.Lemmerman, TCU 9 10 15 .667 1.11 J.Love, Virginia Tech 9 10 12 .833 1.11 S.Renfroe, Troy 9 10 11 .909 1.11 E.Sanchez, Old Dominion 9 10 11 .909 1.11 D.Zvada, Michigan 9 10 11 .909 1.11 T.Alvano, Nebraska 3 3 4 .750 1.00 J.Barnes, Tulane 7 7 9 .778 1.00 B.Buchanan, Louisiana Tech 8 8 11 .727 1.00 A.Conrad, East Carolina 5 5 7 .714 1.00 C.Costa, Memphis 8 8 13 .615 1.00 T.Cragun, Utah St. 4 4 5 .800 1.00 K.Cunanan, Charlotte 2 2 2 1.000 1.00 C.Gibbs, Southern Miss. 6 6 6 1.000 1.00 I.Hershey, Arizona St. 7 7 12 .583 1.00 J.Hoyland, Wyoming 9 9 12 .750 1.00 C.Karhu, Liberty 7 7 10 .700 1.00 J.Kennedy, Syracuse 1 1 1 1.000 1.00 J.Kleather, Bowling Green 6 6 9 .667 1.00 A.McPherson, Auburn 1 1 2 .500 1.00 S.Morgan, Tulsa 9 9 11 .818 1.00 C.Pavon, Sam Houston St. 9 9 16 .562 1.00 N.Perez, East Carolina 4 4 4 1.000 1.00 T.Sandell, UTSA 9 9 12 .750 1.00 A.Sappington, Oregon 9 9 11 .818 1.00 G.Smith, Akron 9 9 12 .750 1.00 G.Spetic, Ohio 8 8 9 .889 1.00 T.Sterner, Louisiana-Lafayette 1 1 1 1.000 1.00 N.Vakos, Wisconsin 9 9 13 .692 1.00 A.Birr, Georgia Tech 9 8 14 .571 .89 K.Ferrie, Mississippi St. 9 8 10 .800 .89 K.Matsuzawa, Hawaii 9 8 11 .727 .89 R.Coe, California 8 7 14 .500 .88 D.Janikowski, Washington St. 8 7 9 .778 .88 S.Porath, Purdue 8 7 9 .778 .88 M.Jeter, Notre Dame 6 5 7 .714 .83 G.Reddick, UCF 6 5 6 .833 .83 Z.Rankin, Middle Tennessee 9 7 9 .778 .78 G.Stewart, Georgia Southern 9 7 9 .778 .78 T.Allen, Kansas 8 6 7 .857 .75 B.Auburn, Texas 8 6 8 .750 .75 C.Boomer, UCF 4 3 6 .500 .75 K.Halvorsen, San Jose St. 8 6 10 .600 .75 J.Patel, Rutgers 8 6 10 .600 .75 M.Suarez, FAU 8 6 8 .750 .75 L.Akers, Northwestern 9 6 9 .667 .67 C.Allen, UTSA 6 4 8 .500 .67 N.Radicic, Indiana 9 6 6 1.000 .67 S.Rusnak, Charlotte 9 6 6 1.000 .67 M.Dapore, Air Force 8 5 8 .625 .62 J.Fielding, Ohio St. 8 5 6 .833 .62 T.Gronotte, Army 8 5 5 1.000 .62 E.Hayes, Oregon St. 8 5 10 .500 .62 J.Moore, Appalachian St. 5 3 5 .600 .60 E.Gota, Rice 9 5 8 .625 .56 J.Martin, Houston 9 5 6 .833 .56 T.McGough, Auburn 9 5 12 .417 .56 A.Glass, Kent St. 4 2 4 .500 .50 W.Hryszko, Kent St. 4 2 3 .667 .50 J.Kim, Houston 4 2 4 .500 .50 N.Kirkwood, Navy 8 4 6 .667 .50 Z.Long, Bowling Green 8 4 6 .667 .50 A.Murray, Miami 2 1 1 1.000 .50 G.Nicholson, Alabama 8 4 6 .667 .50 J.Oh, Syracuse 4 2 5 .400 .50 N.Reed, Buffalo 2 1 3 .333 .50 S.Sahaydak, Penn St. 4 2 5 .400 .50 Z.Yoakam, Notre Dame 4 2 4 .500 .50 E.Head, Tulane 9 4 5 .800 .44 J.Hohl, Nebraska 9 4 8 .500 .44 A.Prado, FIU 9 4 5 .800 .44 Z.Schmit, Oklahoma 9 4 4 1.000 .44 A.Boyle, Oregon 5 2 3 .667 .40 B.Denaburg, Syracuse 8 3 7 .429 .38 N.Gramatica, South Florida 8 3 3 1.000 .38 T.Horn, Rice 8 3 5 .600 .38 E.Nimrod, Utah St. 8 3 7 .429 .38 L.Boyd, North Carolina 3 1 1 1.000 .33 R.Burkhardt, Texas Tech 9 3 4 .750 .33 C.Gabriel, FIU 3 1 1 1.000 .33 M.Lipinski, James Madison 3 1 2 .500 .33 N.Lopez, San Diego St. 3 1 3 .333 .33 A.Meono, UNLV 3 1 1 1.000 .33 M.Killam, Nevada 10 3 6 .500 .30 C.Holmer, Ball St. 7 2 2 1.000 .29 C.Davis, FAU 8 2 5 .400 .25 L.Lombardo, Boston College 4 1 1 1.000 .25 T.Vandenberg, Memphis 9 2 3 .667 .22 K.McLaughlin, Miami (Ohio) 7 1 1 1.000 .14 C.Rosa, James Madison 8 1 1 1.000 .12 E.Moczulski, Illinois 9 1 2 .500 .11 C.Smith, NC State 9 1 1 1.000 .11 N.Acevedo, Fresno St. 7 0 0 .000 .00 K.Arneson, Nevada 10 0 0 .000 .00 P.Askew, East Carolina 1 0 0 .000 .00 X.Atkins, LSU 6 0 0 .000 .00 E.Badger, Florida 8 0 0 .000 .00 D.Bailey, Stanford 9 0 0 .000 .00 J.Baker, UCF 9 0 0 .000 .00 K.Ballungay, UNLV 8 0 0 .000 .00 A.Banfield, North Carolina 7 0 0 .000 .00 D.Barbrey, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00 Z.Barlev, Old Dominion 9 0 0 .000 .00 M.Barnes, Syracuse 5 0 0 .000 .00 F.Bierman, Minnesota 8 0 0 .000 .00 D.Blue-Eli, South Florida 8 0 0 .000 .00 B.Bordelon, LSU 7 0 0 .000 .00 A.Boyd, Georgia Tech 9 0 0 .000 .00 N. Brown, Liberty 0 0 0 .000 .00 A.Brundidge, UAB 1 0 0 .000 .00 J.Bruno, Ohio 8 0 0 .000 .00 B.Budeselich, W. Michigan 1 0 0 .000 .00 E.Bullock, Louisiana Tech 7 0 0 .000 .00 E.Caldwell, South Carolina 0 0 0 .000 .00 L.Carr, Indiana 9 0 0 .000 .00 E.Charles, Georgia St. 2 0 0 .000 .00 E.Conoran, Cent. Michigan 7 0 0 .000 .00 C.Cravaack, Akron 9 0 0 .000 .00 B.Curry, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 E.Dailey, Temple 0 0 0 .000 .00 R.Daly, Buffalo 7 0 0 .000 .00 B.Daniels, E. Michigan 6 0 0 .000 .00 K.Davis, Miami (Ohio) 8 0 0 .000 .00 F.Doege, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00 E.Dotson, Rice 1 0 0 .000 .00 B.Duncan, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 J.Dunn, Kentucky 7 0 0 .000 .00 I.Dunson, Baylor 0 0 0 .000 .00 J.Durand, Wisconsin 0 0 0 .000 .00 C.Edwards, Uconn 9 0 0 .000 .00 C.Edwards, Louisiana-Lafayette 6 0 0 .000 .00 B.Engstler, California 0 0 0 .000 .00 T.Etienne, Georgia 7 0 0 .000 .00 P.Evans, Mississippi 1 0 0 .000 .00 L.Fields, Oklahoma St. 0 0 0 .000 .00 H.Fioriglio, Northwestern 0 0 0 .000 .00 R.Flores Jr., UCLA 4 0 0 .000 .00 D.Gamble, South Alabama 9 0 0 .000 .00 A.Garcia, Arizona 0 0 0 .000 .00 G.Gray, UCLA 2 0 0 .000 .00 R.Green, Houston 0 0 0 .000 .00 T.Hadfield, UAB 8 0 0 .000 .00 J.Haggerty, Marshall 0 0 0 .000 .00 L.Hale, FIU 9 0 0 .000 .00 F.Hamilton, Kennesaw St. 4 0 0 .000 .00 M.Harris, Texas A&M 2 0 0 .000 .00 R.Harrison, Indiana 5 0 0 .000 .00 G.Haworth, Ball St. 0 0 0 .000 .00 D.Hawthorne, Virginia 2 0 0 .000 .00 P.Hodge, Colorado 8 0 0 .000 .00 M.Holt-Bennett, UAB 8 0 0 .000 .00 K.Holt-Mossman, Hawaii 0 0 0 .000 .00 A.Howard, Miami (Ohio) 0 0 0 .000 .00 J.Hufford, Iowa St. 8 0 0 .000 .00 C.Jackson, Charlotte 9 0 0 .000 .00 K.Jackson, Baylor 7 0 0 .000 .00 M.James, Syracuse 6 0 0 .000 .00 J.Jerrels, FAU 8 0 0 .000 .00 T.Jeter, Marshall 4 0 0 .000 .00 W.Johnson, Virginia Tech 1 0 0 .000 .00 J.Johnson, Air Force 5 0 0 .000 .00 D.Jones, Wyoming 4 0 0 .000 .00 K.Jones, Michigan 6 0 0 .000 .00 M.Kamara, Indiana 9 0 0 .000 .00 M.Karpinsky, Navy 0 0 0 .000 .00 K.Kia, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 K.Kiesewetter, Penn St. 0 0 0 .000 .00 D.King, Troy 9 0 0 .000 .00 J.Knuth, Kansas St. 2 0 0 .000 .00 J.Lackey, Vanderbilt 9 0 0 .000 .00 J.Landry, Texas State 8 0 0 .000 .00 D.Marable, Purdue 7 0 0 .000 .00 M.Marshall, UCF 9 0 0 .000 .00 C.Massey, Marshall 0 0 0 .000 .00 E.McAdoo, Louisville 1 0 0 .000 .00 B.McAtee, Clemson 3 0 0 .000 .00 D.McCullough, Oklahoma 4 0 0 .000 .00 W.McDonald, California 5 0 0 .000 .00 M.Merril, Texas 0 0 0 .000 .00 J.Montgomery, Iowa 5 0 0 .000 .00 M.Morman, Maryland 0 0 0 .000 .00 B.Nelson, North Texas 6 0 0 .000 .00 C.Perry, Syracuse 6 0 0 .000 .00 C.Phelps, Tulsa 0 0 0 .000 .00 L.Quigley, Toledo 0 0 0 .000 .00 B.Radford, Utah St. 8 0 0 .000 .00 A.Raich, Kansas 8 0 0 .000 .00 J.Ridgeway, Washington St. 0 0 0 .000 .00 J.Robinson, BYU 8 0 0 .000 .00 A.Rumph, UCF 3 0 0 .000 .00 E.Sabbatini, Southern Miss. 7 0 0 .000 .00 B.Sanders, Buffalo 0 0 0 .000 .00 K.Schlecht, Michigan 0 0 0 .000 .00 J.Schulz, Kentucky 5 0 0 .000 .00 T.Smith, East Carolina 0 0 0 .000 .00 K.Smith, Duke 0 0 0 .000 .00 M.Southern, UTEP 0 0 0 .000 .00 B.Strong, Northwestern 0 0 0 .000 .00 W.Sullivan, FAU 8 0 0 .000 .00 K.Tafai, Washington 5 0 0 .000 .00 M.Talavou, San Jose St. 7 0 0 .000 .00 D.Terry, Oklahoma 9 0 0 .000 .00 M.Thomas, Uconn 0 0 0 .000 .00 S.Thompson, East Carolina 0 0 0 .000 .00 C.Tierney, North Carolina 1 0 0 .000 .00 J.Todd, Kansas 6 0 0 .000 .00 M.Tupou, Utah St. 0 0 0 .000 .00 A.Venneri, Ohio St. 0 0 0 .000 .00 E.Vesterinen, West Virginia 2 0 0 .000 .00 L.Wadle, Georgia St. 8 0 0 .000 .00 A.Walton, Coastal Carolina 7 0 0 .000 .00 T.Ward, Virginia 0 0 0 .000 .00 D.Wells, Oregon St. 6 0 0 .000 .00 J.Whitby, Coastal Carolina 0 0 0 .000 .00 A.Williams, Tulsa 8 0 0 .000 .00 J.Williams, Texas Tech 6 0 0 .000 .00 J.Wilson, Purdue 0 0 0 .000 .00 L.Worth, Arkansas 9 0 0 .000 .00

