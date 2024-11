NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 10 1893 98 0 0…

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 10 1893 98 0 0 0 273 1991 199.10 O.Hampton, North Carolina 10 1422 281 0 0 0 280 1703 170.30 C.Skattebo, Arizona St. 9 1074 448 0 0 0 230 1522 169.11 R.Harvey, UCF 10 1328 229 0 37 0 214 1594 159.40 D.Reid, Pittsburgh 9 738 536 145 0 0 189 1419 157.67 B.Smith, SMU 10 1026 203 -2 243 0 196 1470 147.00 J.Royals, Utah St. 7 3 834 0 184 0 65 1021 145.86 J.Price, North Texas 2 64 14 28 185 0 24 291 145.50 K.Johnson, Iowa 10 1328 109 0 0 0 208 1437 143.70 T.Brooks, Texas Tech 9 1184 99 0 0 0 252 1283 142.56 T.Harris, Mississippi 7 0 987 0 0 0 59 987 141.00 J.Nixon, W. Michigan 10 871 71 0 452 0 153 1394 139.40 D.Giddens, Kansas St. 10 1128 219 0 0 0 194 1347 134.70 D.Sampson, Tennessee 10 1230 110 0 0 0 235 1340 134.00 B.Daily, Army 8 1062 0 0 0 0 174 1062 132.75 W.Marks, Southern Cal 10 1024 296 0 0 0 218 1320 132.00 T.Stewart, Jacksonville St. 10 1216 109 0 0 0 201 1318 131.80 M.Anderson, Memphis 11 1115 294 0 14 0 240 1423 129.36 M.Hughes, Tulane 11 1291 128 0 0 0 248 1419 129.00 N.Nash, San Jose St. 10 -9 1282 0 0 0 96 1273 127.30 D.Claiborne, Wake Forest 10 919 236 0 117 0 216 1272 127.20 R.Briggs, Utah St. 1 88 38 0 0 0 12 126 126.00 D.Ross, Troy 10 19 878 151 192 0 88 1240 124.00 B.Tuten, Virginia Tech 9 950 77 0 71 0 170 1098 122.00 H.Fannin, Bowling Green 10 49 1169 0 0 0 88 1218 121.80 K.Monangai, Rutgers 9 1028 52 0 0 0 208 1080 120.00 M.Lukes, Cent. Michigan 9 617 128 0 329 0 169 1074 119.33 W.Wright, East Carolina 10 89 492 14 569 0 83 1164 116.40 J.Noel, Iowa St. 10 15 935 168 40 0 74 1158 115.80 N.Singleton, Penn St. 9 583 238 0 219 0 130 1040 115.56 L.Allen, Syracuse 10 761 393 0 0 0 219 1154 115.40 M.Cooper, San Diego St. 10 1062 91 0 0 0 262 1153 115.30 J.Hunter, Auburn 10 1015 132 0 0 0 163 1147 114.70 J.Cross, Arkansas St. 10 543 185 0 411 0 143 1139 113.90 I.Brown, Louisville 10 803 131 9 193 0 148 1136 113.60 T.McMillan, Arizona 10 0 1136 0 0 0 69 1136 113.60 J.Pritchett, South Alabama 10 3 940 191 0 0 85 1134 113.40 I.Mahdi, Texas State 10 786 170 0 174 0 178 1130 113.00 B.Washington, Baylor 8 699 202 0 0 0 134 901 112.62 Q.Cooley, Liberty 9 998 9 0 0 0 163 1007 111.89 D.Sheffield, North Texas 10 86 734 157 127 0 80 1104 110.40 X.Townsend, UCF 4 88 69 121 162 0 39 440 110.00 J.James, Oregon 11 1067 142 0 0 0 208 1209 109.91 D.Neal, Kansas 10 926 169 0 0 0 182 1095 109.50 D.Taylor, Minnesota 9 672 312 0 0 0 181 984 109.33 P.Mafah, Clemson 10 998 72 0 19 0 195 1089 108.90 T.Felton, Maryland 10 23 1040 17 0 0 89 1080 108.00 R.Faison, Utah St. 10 991 76 0 0 0 195 1067 106.70 J.Brooks, Louisville 10 0 945 22 95 0 65 1062 106.20 G.Pettaway, James Madison 10 746 171 0 145 0 150 1062 106.20 J.Coleman, Washington 11 1008 160 0 0 0 194 1168 106.18 J.Croskey-Merritt, Arizona 1 106 0 0 0 0 13 106 106.00 T.Stewart, Bowling Green 8 824 12 0 0 0 143 836 104.50 A.Armstrong, Arkansas 9 0 931 0 0 0 61 931 103.44 A.Hardy, Louisiana-Monroe 10 976 57 0 0 0 184 1033 103.30 C.Owen, Ohio 10 22 882 128 0 0 68 1032 103.20 J.Bech, TCU 10 7 982 34 0 0 59 1030 103.00 D.Connors, Rice 10 678 338 0 0 0 181 1016 101.60 L.Moss, Texas A&M 9 769 141 0 0 0 131 910 101.11 M.Bernard, Utah 10 880 123 0 0 0 185 1003 100.30 D.Booth, Mississippi St. 10 597 124 0 281 0 145 1002 100.20 C.Kiner, Cincinnati 10 903 93 0 0 0 181 1001 100.10 A.Hankerson, Oregon St. 10 889 110 0 0 0 221 999 99.90 O.Kelly, Middle Tennessee 9 0 811 83 0 0 61 898 99.78 K.Robinson, Appalachian St. 9 13 840 36 0 0 56 889 98.78 R.Sanders, South Carolina 10 749 229 0 0 0 171 979 97.90 T.Johnson, N. Illinois 3 293 0 0 0 0 52 293 97.67 T.Hunter, Colorado 10 5 911 0 0 59 79 975 97.50 Q.Ashley, Kennesaw St. 10 332 228 0 413 0 142 974 97.40 J.Newton, Toledo 10 1 823 0 146 0 61 970 97.00 D.Dampier, New Mexico 11 1065 0 0 0 0 142 1065 96.82 J.Jackson, Arkansas 8 648 125 0 0 0 126 773 96.62 S.Bracey, Cent. Michigan 2 0 75 0 118 0 8 193 96.50 T.Warren, Penn St. 10 157 808 0 0 0 83 965 96.50 A.Brown, N. Illinois 8 567 204 0 0 0 123 771 96.38 A.Turner, Marshall 9 793 72 0 0 0 93 865 96.11 T.Morin, Wake Forest 10 9 676 210 66 0 69 961 96.10 C.Lacy, Louisville 4 11 179 3 191 0 26 384 96.00 K.Shanks, UAB 10 51 581 312 15 0 73 959 95.90 K.Udoh, Army 9 856 3 0 0 0 129 859 95.44 J.Griffin, Oregon St. 5 450 26 0 0 0 79 476 95.20 A.Morrow, Colorado St. 10 872 78 0 0 0 156 950 95.00 E.Sanders, New Mexico 11 942 103 0 0 0 143 1045 95.00 L.Wysong, New Mexico 10 55 771 79 45 0 74 950 95.00 B.Presley, Oklahoma St. 10 59 667 3 208 0 96 937 93.70 R.White, UNLV 10 1 867 69 0 0 68 937 93.70 Z.Perry, Louisiana-Lafayette 10 471 40 0 423 0 103 934 93.40 X.Restrepo, Miami 10 0 934 0 0 0 55 934 93.40 E.Heidenreich, Navy 10 320 556 54 0 0 87 930 93.00 E.Rivers, FIU 10 -3 930 0 0 0 49 927 92.70 D.Wright, Temple 8 17 664 60 0 0 70 741 92.62 J.Lockhart, San Jose St. 10 0 925 0 0 0 48 925 92.50 H.Waylee, Wyoming 2 185 0 0 0 0 35 185 92.50 K.Williams, Washington St. 10 47 872 0 0 0 59 919 91.90 C.Campbell, FAU 10 594 323 0 0 0 162 917 91.70 T.Horton, Colorado St. 5 0 353 105 0 0 30 458 91.60 Q.Conley, Arizona 10 677 201 0 37 0 162 915 91.50 T.Worthy, Temple 10 395 46 0 471 0 103 912 91.20 N.Noel, Missouri 8 684 44 0 0 0 137 728 91.00 B.Horvath, Navy 10 895 13 0 0 0 136 908 90.80 E.Singleton, Georgia Tech 10 122 562 0 222 0 69 906 90.60 T.Huff, Jacksonville St. 10 902 0 0 0 0 152 902 90.20 K.Coleman, Mississippi St. 10 11 756 134 0 0 77 901 90.10 T.Johnson, Oregon 9 0 649 161 0 0 78 810 90.00 J.Smith, Ohio St. 10 35 865 0 0 0 52 900 90.00 R.Williams, Alabama 10 53 767 66 14 0 51 900 90.00 J.Moss, Fresno St. 10 6 527 210 153 0 68 896 89.60 K.Benjamin, Tulsa 10 22 694 169 0 0 81 885 88.50 T.Walker, Wisconsin 9 773 23 0 0 0 171 796 88.44 A.Tyus, Ohio 9 726 69 0 0 0 149 795 88.33 J.Love, Notre Dame 10 720 162 0 0 0 133 882 88.20 B.Bennett, Coastal Carolina 8 546 155 0 0 0 108 701 87.62 T.Edwards, Louisiana Tech 10 0 760 113 0 0 67 873 87.30 J.Kelly, Texas Tech 10 0 842 29 0 0 85 871 87.10 K.Wilson, Texas State 10 3 502 97 269 0 65 871 87.10 B.Sloan, Ball St. 10 538 325 0 0 0 161 863 86.30 J.Higgins, Iowa St. 10 0 860 0 0 0 68 860 86.00 D.Martinez, Miami 10 676 180 0 0 0 133 856 85.60 C.Durham, LSU 9 551 219 0 0 0 122 770 85.56 E.Young, W. Kentucky 10 587 268 0 0 0 173 855 85.50 S.Thomas, Duke 10 742 111 0 0 0 194 853 85.30 A.Williams, Clemson 10 101 615 133 0 0 74 849 84.90 K.Mozee, Miami (Ohio) 10 846 0 0 0 0 128 846 84.60 O.Gordon, Oklahoma St. 10 714 131 0 0 0 196 845 84.50 H.Parrish, Mississippi 9 678 82 0 0 0 145 760 84.44 M. Sluka, UNLV 3 253 0 0 0 0 39 253 84.33 L.Beebe, UAB 10 641 199 0 0 0 159 841 84.10 K.Thomas, UTEP 8 27 442 91 112 0 72 672 84.00 J.Buckley, W. Michigan 7 504 82 0 0 0 98 586 83.71 M.Dalena, Fresno St. 10 15 819 0 0 0 48 834 83.40 R.Daniels, SMU 10 160 402 150 122 0 84 834 83.40 S.McGowan, New Mexico St. 10 701 136 0 0 0 150 834 83.40 J.Tyson, Arizona St. 10 1 833 0 0 0 59 834 83.40 M.Watkins, New Mexico St. 6 66 69 0 365 0 36 500 83.33 K.Mullings, Michigan 10 740 18 0 74 0 148 832 83.20 T.Pena, Syracuse 10 23 736 72 0 0 91 831 83.10 Q.Judkins, Ohio St. 10 723 102 0 0 0 134 825 82.50 A.Henderson, Buffalo 10 688 127 0 9 0 146 824 82.40 T.King, Wyoming 9 102 236 -1 404 0 46 741 82.33 J.Cameron, Baylor 10 0 525 290 8 0 49 823 82.30 J.Houston, Marshall 10 369 150 0 299 0 102 818 81.80 K.Wetjen, Iowa 10 33 33 271 480 0 46 817 81.70 J.Stuart, Toledo 9 214 156 0 363 0 76 733 81.44 S.Williams, TCU 10 232 580 0 0 0 88 812 81.20 M.Lemon, Southern Cal 9 0 463 0 263 0 44 726 80.67 T.Henderson, Ohio St. 10 662 105 0 39 0 108 806 80.60 J.Blue, Texas 9 459 263 0 0 0 120 722 80.22 R.Harris, East Carolina 10 730 70 0 0 0 159 800 80.00 I.Paige, Old Dominion 10 5 699 95 0 0 72 799 79.90 K.Johnson, Pittsburgh 10 -2 432 64 303 0 67 797 79.70 L.Martin, BYU 7 501 56 0 0 0 97 557 79.57 K.Joiner, South Florida 10 616 80 0 99 0 104 795 79.50 D.Taylor, Troy 10 774 19 0 0 0 137 793 79.30 E.Badger, Florida 9 0 691 0 22 0 31 713 79.22 B.Jackson, Texas State 2 158 0 0 0 0 20 158 79.00 D.Edwards, Kansas St. 10 345 106 140 196 0 92 787 78.70 B.Brown, Kentucky 9 45 307 6 349 0 52 707 78.56 C.Rucker, Arkansas St. 10 0 782 0 0 0 54 782 78.20 D.Ward, North Texas 7 0 547 0 0 0 30 547 78.14 J.Jacobs, New Mexico 7 277 130 0 139 0 66 546 78.00 T.Hurst, Georgia St. 10 0 779 0 0 0 46 779 77.90 E.Messer, W. Kentucky 10 35 505 0 239 0 57 779 77.90 J.Haynes, Georgia Tech 10 681 97 0 0 0 143 778 77.80 N.Short, Army 9 439 259 0 0 0 52 698 77.56 D.Mockobee, Purdue 10 652 123 0 0 0 128 775 77.50 V.Anthony, Wisconsin 10 4 496 8 252 0 44 772 77.20 J.Ellison, Indiana 10 686 84 0 0 0 131 770 77.00 T.Etienne, Georgia 8 475 140 0 0 0 119 615 76.88 L.Wester, Colorado 10 0 660 108 0 0 65 768 76.80 D.Boston, Washington 11 0 764 80 0 0 68 844 76.73 S.Atkins, South Florida 10 14 517 236 0 0 78 767 76.70 J.Bowick, Ball St. 5 0 383 0 0 0 20 383 76.60 D.Sumo-Karngbaye, Kentucky 9 505 142 0 42 0 130 689 76.56 A.Young, Old Dominion 9 657 32 0 0 0 139 689 76.56 G.Greene, West Virginia 8 612 0 0 0 0 100 612 76.50 K.Lambert-Smith, Auburn 10 0 761 0 0 0 40 761 76.10 F.Brock, Georgia St. 10 615 145 0 0 0 139 760 76.00 K.Allen, Penn St. 10 654 104 0 0 0 151 758 75.80 D.Bothwell, South Alabama 10 664 92 0 0 0 112 756 75.60 K.Bullock, South Alabama 10 630 125 0 0 0 124 755 75.50 J.Marshall, Michigan 2 0 0 0 151 0 7 151 75.50 K.Odom, UTEP 10 -10 642 0 123 0 45 755 75.50 C.Sowell, East Carolina 9 0 678 0 0 0 34 678 75.33 D.Mimms, E. Michigan 10 629 124 0 0 0 170 753 75.30 T.Walker, Oregon St. 10 8 713 30 0 0 77 751 75.10 E.Davis, Louisiana-Lafayette 10 635 86 0 29 0 124 750 75.00 J.De Jesus, UNLV 9 81 374 150 70 0 59 675 75.00 J.Patterson, Arizona 10 -2 168 78 505 0 60 749 74.90 D.Stribling, Oklahoma St. 10 0 749 0 0 0 43 749 74.90 S.Red, Nevada 10 676 72 0 0 0 126 748 74.80 C.Washington, Coastal Carolina 9 407 36 0 230 0 94 673 74.78 D.Harris, North Texas 3 193 7 0 24 0 28 224 74.67 M.Jackson, Appalachian St. 9 90 426 0 156 0 46 672 74.67 W.McCoy, UTSA 8 11 482 0 104 0 30 597 74.62 M.Fields, Virginia 10 0 746 0 0 0 50 746 74.60 J.Thomas, UNLV 10 563 72 0 110 0 107 745 74.50 G.Williams, N. Illinois 10 631 100 0 14 0 141 745 74.50 Q.Wisner, Texas 9 468 202 0 0 0 123 670 74.44 M.Gillie, Ball St. 10 22 252 0 470 0 40 744 74.40 J.Jackson, UTEP 10 650 93 0 0 0 175 743 74.30

