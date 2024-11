NCAA Div 1 Cross Country Championship

Top 10 Finishers ATHLETE 10000M 1. Graham Blanks Harvard (SR) – 610 28:37.2 2:45.3 2. Habtom Samuel New Mexico (SO)…

Top 10 Finishers

ATHLETE 10000M

1. Graham Blanks

Harvard (SR) – 610 28:37.2

2:45.3

2. Habtom Samuel

New Mexico (SO) – 653 28:38.9

2:44.2 +1.8

3. Dylan Schubert

Furman (SR) – 594 28:39.6

2:43.1 +2.5

4. Yaseen Abdalla

Arkansas (SR) – 492 28:41.5

2:45.2 +4.4

5. Brian Musau

Oklahoma State (SO) – 700 28:44.9

2:47.2 +7.7

6. Casey Clinger

BYU (SR) – 545 28:45.1

2:47.8 +8.0

7. Parker Wolfe

North Carolina (SR) – 667 28:50.2

2:53.3 +13.1

8. Ethan Strand

North Carolina (SR) – 665 28:53.0

2:50.9 +15.9

9. Liam Murphy

Villanova (SR) – 814 28:55.7

2:49.6 +18.6

10. Said Mechaal

Iowa State (SR) – 633 28:59.8

2:52.8 +22.7

Top 5 Teams

TEAM 10000M

1. BYU 124

+16

2. Iowa State 137

+2

3. Arkansas 202

+11

4. Wisconsin 212

-15

5. Northern Arizona 237

-21

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.