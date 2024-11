NASCAR Craftsman Truck NASCAR Craftsman Truck Series Championship Results

Friday At Phoenix Raceway Avondale, Ariz. Lap length: 1.00 miles (Start position in parentheses) 1. (1) Ty Majeski, Ford, 150…

Friday

At Phoenix Raceway

Avondale, Ariz.

Lap length: 1.00 miles

(Start position in parentheses)

1. (1) Ty Majeski, Ford, 150 laps, 59 points.

2. (2) Corey Heim, Toyota, 150, 54.

3. (4) Christian Eckes, Chevrolet, 150, 48.

4. (7) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 150, 47.

5. (5) Grant Enfinger, Chevrolet, 150, 42.

6. (14) Taylor Gray, Toyota, 150, 34.

7. (8) Kaden Honeycutt, Chevrolet, 150, 30.

8. (9) Connor Mosack, Chevrolet, 150, 0.

9. (20) Ben Rhodes, Ford, 150, 29.

10. (11) Layne Riggs, Ford, 150, 38.

11. (15) Tanner Gray, Toyota, 150, 26.

12. (10) Chase Purdy, Chevrolet, 150, 25.

13. (19) Rajah Caruth, Chevrolet, 150, 24.

14. (27) Jake Garcia, Ford, 150, 23.

15. (6) Dean Thompson, Toyota, 150, 27.

16. (24) Brett Moffitt, Chevrolet, 150, 21.

17. (13) Conner Jones, Ford, 150, 22.

18. (3) Stewart Friesen, Toyota, 150, 22.

19. (22) Matt Crafton, Ford, 150, 18.

20. (25) Dawson Sutton, Chevrolet, 150, 17.

21. (18) Bayley Currey, Chevrolet, 150, 16.

22. (29) Timmy Hill, Toyota, 150, 15.

23. (23) Stefan Parsons, Chevrolet, 149, 14.

24. (16) Daniel Dye, Chevrolet, 149, 13.

25. (28) Matt Mills, Chevrolet, 148, 12.

26. (33) Nathan Byrd, Chevrolet, 147, 0.

27. (34) Thad Moffitt, Chevrolet, 147, 10.

28. (30) Spencer Boyd, Chevrolet, 146, 9.

29. (32) Keith McGee, Ford, 146, 8.

30. (35) Lawless Alan, Ford, 146, 7.

31. (26) Andres Perez De Lara, Chevrolet, accident, 99, 6.

32. (17) William Sawalich, Toyota, accident, 98, 5.

33. (12) Tyler Ankrum, Chevrolet, accident, 98, 4.

34. (31) Frankie Muniz, Ford, accident, 95, 3.

35. (21) Jack Wood, Chevrolet, accident, 58, 2.

___

Race Statistics were not immediately available.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.