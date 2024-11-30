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ISPS Handa Australian Open Par Scores

The Associated Press

November 30, 2024, 1:53 AM

Saturday

Melbourne, Australia

a-Victoria GC (Host Course)

6,887 yards; Par 71

b-Kingston Heath GC

7,259 yards; Par 72

Purse: $1.1 million

Third Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Lucas Herbert, Australia 63a-66b-72b—201 -14
Ryggs Johnston, United States 65b-68a-68b—201 -14
Wenyi Ding, China 71b-64a-68b—203 -12
Oliver Lindell, Finland 65a-69b-69b—203 -12
Joaquin Niemann, Chile 73b-66a-64b—203 -12
Elvis Smylie, Australia 70a-64b-69b—203 -12
Jasper Stubbs, Australia 68b-67a-68b—203 -12
Harrison Crowe, Australia 66a-69b-69b—204 -11
Marc Leishman, Australia 68a-68b-68b—204 -11
Curtis Luck, Australia 71b-68a-65b—204 -11
Lukas Nemecz, Austria 68b-66a-70b—204 -11
Joel Girrbach, Switzerland 68b-72a-65b—205 -10
Jordan Gumberg, United States 65a-69b-72b—206 -9
Daniel Hillier, New Zealand 68b-68a-70b—206 -9
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69b-69a-69b—207 -8
Harry Higgs, United States 66a-68b-73b—207 -8
Minkyu Kim, South Korea 67b-71a-69b—207 -8
Marco Penge, England 67b-71a-69b—207 -8
Adrien Saddier, France 69a-70b-68b—207 -8
Jack Buchanan, Australia 75b-65a-68b—208 -7
Filippo Celli, Italy 66a-71b-71b—208 -7
Daniel Gale, Australia 68b-70a-70b—208 -7
Andrew Kelly, Australia 68b-68a-72b—208 -7
Matthew Millar, Australia 73a-66b-69b—208 -7
Freddy Schott, Germany 69a-69b-70b—208 -7
Matthew Southgate, England 66a-68b-74b—208 -7
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70b-71a-67b—208 -7
Cristobal Del Solar, Chile 67a-72b-70b—209 -6
James Gibellini, Australia 72b-68a-69b—209 -6
David Law, Scotland 71a-70b-68b—209 -6
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 72b-68a-69b—209 -6
Jamie Rutherford, England 73a-67b-69b—209 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 69a-70b-71b—210 -5
Manuel Elvira, Spain 70b-68a-72b—210 -5
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 67a-73b-70b—210 -5
Josh Geary, New Zealand 70a-70b-70b—210 -5
David Micheluzzi, Australia 70b-68a-72b—210 -5
Brett Rumford, Australia 70b-71a-69b—210 -5
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71b-69a-71b—211 -4
Lawry Flynn, Australia 71b-69a-71b—211 -4
Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 71a-69b-71b—211 -4
Kazuma Kobori, New Zealand 65a-74b-72b—211 -4
Corey Lamb, Australia 70b-71a-70b—211 -4
Jacob Skov Olesen, Denmark 72a-67b-72b—211 -4
Darius Van Driel, Netherlands 70b-70a-71b—211 -4
Alexander George Frances, Denmark 68b-70a-74b—212 -3
Min Woo Lee, Australia 71b-69a-72b—212 -3
Rintaro Nakano, Japan 65b-71a-76b—212 -3
Wu Ashun, China 71a-69b-73b—213 -2
Tapio Pulkkanen, Finland 69a-71b-73b—213 -2
Benjamin Schmidt, England 71a-68b-74b—213 -2
Cameron Smith, Australia 65a-72b-76b—213 -2
Jordan Zunic, Australia 72b-69a-72b—213 -2
Nick Voke, New Zealand 72b-68a-74b—214 -1
Joshua Armstrong, Australia 70a-70b-75b—215 E
Lachlan Barker, Australia 73b-68a-74b—215 E
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 70b-67a-78b—215 E
Cameron John, Australia 71b-70a-74b—215 E
Jack Munro, Australia 70a-70b-75b—215 E
Jannik De Bruyn, Germany 67a-73b-76b—216 +1
Andrew Martin, Australia 70a-71b-75b—216 +1
Jake McLeod, Australia 69a-72b-75b—216 +1
Karl Vilips, Australia 69b-69a-78b—216 +1
Pierre Pineau, France 73b-68a-77b—218 +3
Nathan Page, Australia 69b-72a-78b—219 +4

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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