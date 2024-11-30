ISPS Handa Australian Open Par Scores

Saturday
Melbourne, Australia
a-Victoria GC (Host Course)
6,887 yards; Par 71
b-Kingston Heath GC
7,259 yards; Par 72
Purse: $1.1 million
Third Round
Note: Tournament is played on two courses with different pars.
|Lucas Herbert, Australia
|63a-66b-72b—201
|-14
|Ryggs Johnston, United States
|65b-68a-68b—201
|-14
|Wenyi Ding, China
|71b-64a-68b—203
|-12
|Oliver Lindell, Finland
|65a-69b-69b—203
|-12
|Joaquin Niemann, Chile
|73b-66a-64b—203
|-12
|Elvis Smylie, Australia
|70a-64b-69b—203
|-12
|Jasper Stubbs, Australia
|68b-67a-68b—203
|-12
|Harrison Crowe, Australia
|66a-69b-69b—204
|-11
|Marc Leishman, Australia
|68a-68b-68b—204
|-11
|Curtis Luck, Australia
|71b-68a-65b—204
|-11
|Lukas Nemecz, Austria
|68b-66a-70b—204
|-11
|Joel Girrbach, Switzerland
|68b-72a-65b—205
|-10
|Jordan Gumberg, United States
|65a-69b-72b—206
|-9
|Daniel Hillier, New Zealand
|68b-68a-70b—206
|-9
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|69b-69a-69b—207
|-8
|Harry Higgs, United States
|66a-68b-73b—207
|-8
|Minkyu Kim, South Korea
|67b-71a-69b—207
|-8
|Marco Penge, England
|67b-71a-69b—207
|-8
|Adrien Saddier, France
|69a-70b-68b—207
|-8
|Jack Buchanan, Australia
|75b-65a-68b—208
|-7
|Filippo Celli, Italy
|66a-71b-71b—208
|-7
|Daniel Gale, Australia
|68b-70a-70b—208
|-7
|Andrew Kelly, Australia
|68b-68a-72b—208
|-7
|Matthew Millar, Australia
|73a-66b-69b—208
|-7
|Freddy Schott, Germany
|69a-69b-70b—208
|-7
|Matthew Southgate, England
|66a-68b-74b—208
|-7
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70b-71a-67b—208
|-7
|Cristobal Del Solar, Chile
|67a-72b-70b—209
|-6
|James Gibellini, Australia
|72b-68a-69b—209
|-6
|David Law, Scotland
|71a-70b-68b—209
|-6
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|72b-68a-69b—209
|-6
|Jamie Rutherford, England
|73a-67b-69b—209
|-6
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69a-70b-71b—210
|-5
|Manuel Elvira, Spain
|70b-68a-72b—210
|-5
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|67a-73b-70b—210
|-5
|Josh Geary, New Zealand
|70a-70b-70b—210
|-5
|David Micheluzzi, Australia
|70b-68a-72b—210
|-5
|Brett Rumford, Australia
|70b-71a-69b—210
|-5
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|71b-69a-71b—211
|-4
|Lawry Flynn, Australia
|71b-69a-71b—211
|-4
|Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark
|71a-69b-71b—211
|-4
|Kazuma Kobori, New Zealand
|65a-74b-72b—211
|-4
|Corey Lamb, Australia
|70b-71a-70b—211
|-4
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|72a-67b-72b—211
|-4
|Darius Van Driel, Netherlands
|70b-70a-71b—211
|-4
|Alexander George Frances, Denmark
|68b-70a-74b—212
|-3
|Min Woo Lee, Australia
|71b-69a-72b—212
|-3
|Rintaro Nakano, Japan
|65b-71a-76b—212
|-3
|Wu Ashun, China
|71a-69b-73b—213
|-2
|Tapio Pulkkanen, Finland
|69a-71b-73b—213
|-2
|Benjamin Schmidt, England
|71a-68b-74b—213
|-2
|Cameron Smith, Australia
|65a-72b-76b—213
|-2
|Jordan Zunic, Australia
|72b-69a-72b—213
|-2
|Nick Voke, New Zealand
|72b-68a-74b—214
|-1
|Joshua Armstrong, Australia
|70a-70b-75b—215
|E
|Lachlan Barker, Australia
|73b-68a-74b—215
|E
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|70b-67a-78b—215
|E
|Cameron John, Australia
|71b-70a-74b—215
|E
|Jack Munro, Australia
|70a-70b-75b—215
|E
|Jannik De Bruyn, Germany
|67a-73b-76b—216
|+1
|Andrew Martin, Australia
|70a-71b-75b—216
|+1
|Jake McLeod, Australia
|69a-72b-75b—216
|+1
|Karl Vilips, Australia
|69b-69a-78b—216
|+1
|Pierre Pineau, France
|73b-68a-77b—218
|+3
|Nathan Page, Australia
|69b-72a-78b—219
|+4
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