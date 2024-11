ISPS Handa Australian Open Par Scores

Friday Melbourne, Australia a-Victoria GC (Host Course) 6,887 yards; Par 71 b-Kingston Heath GC 7,259 yards; Par 72 Purse: $1.1…

Friday

Melbourne, Australia

a-Victoria GC (Host Course)

6,887 yards; Par 71

b-Kingston Heath GC

7,259 yards; Par 72

Purse: $1.1 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Lucas Herbert, Australia 63a-66b—129 -14 Ryggs Johnston, United States 65b-68a—133 -10 Jordan Gumberg, United States 65a-69b—134 -9 Harry Higgs, United States 66a-68b—134 -9 Oliver Lindell, Finland 65a-69b—134 -9 Lukas Nemecz, Austria 68b-66a—134 -9 Elvis Smylie, Australia 70a-64b—134 -9 Matthew Southgate, England 66a-68b—134 -9 Harrison Crowe, Australia 66a-69b—135 -8 Wenyi Ding, China 71b-64a—135 -8 Jasper Stubbs, Australia 68b-67a—135 -8 Daniel Hillier, New Zealand 68b-68a—136 -7 Andrew Kelly, Australia 68b-68a—136 -7 Marc Leishman, Australia 68a-68b—136 -7 Rintaro Nakano, Japan 65b-71a—136 -7 Filippo Celli, Italy 66a-71b—137 -6 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 70b-67a—137 -6 Cameron Smith, Australia 65a-72b—137 -6 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69b-69a—138 -5 Manuel Elvira, Spain 70b-68a—138 -5 Alexander George Frances, Denmark 68b-70a—138 -5 Daniel Gale, Australia 68b-70a—138 -5 Minkyu Kim, South Korea 67b-71a—138 -5 David Micheluzzi, Australia 70b-68a—138 -5 Marco Penge, England 67b-71a—138 -5 Freddy Schott, Germany 69a-69b—138 -5 Karl Vilips, Australia 69b-69a—138 -5 Angel Ayora Fanegas, Spain 69a-70b—139 -4 Cristobal Del Solar, Chile 67a-72b—139 -4 Kazuma Kobori, New Zealand 65a-74b—139 -4 Curtis Luck, Australia 71b-68a—139 -4 Matthew Millar, Australia 73a-66b—139 -4 Joaquin Niemann, Chile 73b-66a—139 -4 Jacob Skov Olesen, Denmark 72a-67b—139 -4 Adrien Saddier, France 69a-70b—139 -4 Benjamin Schmidt, England 71a-68b—139 -4 Joshua Armstrong, Australia 70a-70b—140 -3 Wu Ashun, China 71a-69b—140 -3 Jack Buchanan, Australia 75b-65a—140 -3 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71b-69a—140 -3 Jannik De Bruyn, Germany 67a-73b—140 -3 Lawry Flynn, Australia 71b-69a—140 -3 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 67a-73b—140 -3 Josh Geary, New Zealand 70a-70b—140 -3 James Gibellini, Australia 72b-68a—140 -3 Joel Girrbach, Switzerland 68b-72a—140 -3 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 71a-69b—140 -3 Min Woo Lee, Australia 71b-69a—140 -3 Jack Munro, Australia 70a-70b—140 -3 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 72b-68a—140 -3 Tapio Pulkkanen, Finland 69a-71b—140 -3 Jamie Rutherford, England 73a-67b—140 -3 Darius Van Driel, Netherlands 70b-70a—140 -3 Nick Voke, New Zealand 72b-68a—140 -3 Lachlan Barker, Australia 73b-68a—141 -2 Cameron John, Australia 71b-70a—141 -2 Corey Lamb, Australia 70b-71a—141 -2 David Law, Scotland 71a-70b—141 -2 Andrew Martin, Australia 70a-71b—141 -2 Jake McLeod, Australia 69a-72b—141 -2 Nathan Page, Australia 69b-72a—141 -2 Pierre Pineau, France 73b-68a—141 -2 Brett Rumford, Australia 70b-71a—141 -2 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70b-71a—141 -2 Jordan Zunic, Australia 72b-69a—141 -2 Haydn Barron, Australia 72a-70b—142 -1 Braden Becker, Australia 70b-72a—142 -1 Phoenix Campbell, Australia 73b-69a—142 -1 Cameron Davis, Australia 73a-69b—142 -1 Josiah Gilbert, Australia 69b-73a—142 -1 Inhoi Hur, South Korea 72a-70b—142 -1 Connor McKinney, Australia 71b-71a—142 -1 James Morrison, England 70a-72b—142 -1 Anthony Quayle, Australia 71b-71a—142 -1 Jason Scrivener, Australia 74b-68a—142 -1 Corey Shaun, United States 70b-72a—142 -1 Jordan L. Smith, England 70b-72a—142 -1 Ben Wharton, Australia 70a-72b—142 -1 Michael Wright, Australia 68a-74b—142 -1 Bastien Amat, France 71b-72a—143 E Jean Bekirian, Armenia 70b-73a—143 E Brett Drewitt, Australia 71b-72a—143 E Jens Fahrbring, Sweden 71a-72b—143 E Ricardo Gouveia, Portugal 74b-69a—143 E Matthew Griffin, Australia 69a-74b—143 E Gary Hurley, Ireland 72a-71b—143 E Renato Paratore, Italy 74a-69b—143 E John Parry, England 71a-72b—143 E Jye Pickin, Australia 73a-70b—143 E Richie Ramsay, Scotland 74b-69a—143 E Adam Bland, Australia 71b-73a—144 +1 Jordan Doull, Australia 72a-72b—144 +1 Joshua Greer, Australia 74a-70b—144 +1 Andreas Halvorsen, Norway 73a-71b—144 +1 Jeong-Weon Ko, France 67a-77b—144 +1 Joel Moscatel, Spain 74b-70a—144 +1 Victor Perez, France 73a-71b—144 +1 Jack Senior, England 71b-73a—144 +1 Austin Bautista, Australia 73b-72a—145 +2 Darcy Brereton, Australia 73b-72a—145 +2 Todd Clements, England 71a-74b—145 +2 Justin Harding, South Africa 74a-71b—145 +2 Hayden Hopewell, Australia 69b-76a—145 +2 Denzel Ieremia, New Zealand 68a-77b—145 +2 Danny List, Australia 75a-70b—145 +2 Geoff Ogilvy, Australia 69a-76b—145 +2 Ryan Peake, Australia 70a-75b—145 +2 Tom Power Horan, Australia 71b-74a—145 +2 Tyler Hodge, New Zealand 72a-74b—146 +3 Deyen Lawson, Australia 70a-76b—146 +3 Peter Lonard, Australia 73a-73b—146 +3 Yannik Paul, Germany 75a-71b—146 +3 Brett Rankin, Australia 67a-79b—146 +3 Kristoffer Reitan, Norway 72b-74a—146 +3 Todd Sinnott, Australia 73b-73a—146 +3 Bjorn Akesson, Sweden 72a-75b—147 +4 Fred Biondi, Brazil 72b-75a—147 +4 Sam Brazel, Australia 76b-71a—147 +4 Rafa Cabrera Bello, Spain 75b-72a—147 +4 Andrew Campbell, Australia 74a-73b—147 +4 Coby Carruthers, Australia 72b-75a—147 +4 Brett Coletta, Australia 76b-71a—147 +4 Nicolas Colsaerts, Belgium 67a-80b—147 +4 Tyler Duncan, Australia 71b-76a—147 +4 Bradley Kivimets, Australia 74a-73b—147 +4 James Mee, Australia 72a-75b—147 +4 Kerry Mountcastle, New Zealand 74a-73b—147 +4 Louis Albertse, South Africa 72a-76b—148 +5 Matt Jager, Australia 74b-74a—148 +5 Samuel Jones, New Zealand 72a-76b—148 +5 John Senden, Australia 72b-76a—148 +5 Nathan Barbieri, Australia 69a-80b—149 +6 Adam Brady, Australia 75b-74a—149 +6 Jak Carter, Australia 74b-75a—149 +6 Cory Crawford, Australia 77a-72b—149 +6 Jarryd Felton, Australia 76b-73a—149 +6 James Marchesani, Australia 72b-77a—149 +6 Tyler Wood, Australia 74a-75b—149 +6 Billy Dowling, Australia 75b-75a—150 +7 Ben Ferguson, Australia 75a-75b—150 +7 Simon Hawkes, Australia 74a-76b—150 +7 Matias Sanchez, Australia 70a-80b—150 +7 Josh Younger, Australia 72a-78b—150 +7 William Bruyeres, Australia 80b-71a—151 +8 Louis Dobbelaar, Australia 78a-73b—151 +8 Tim Hart, Australia 74b-77a—151 +8 Kade McBride, Australia 72a-79b—151 +8 Mike Miller, United States 79a-72b—151 +8 Kyle Michel, Australia 79b-73a—152 +9 Chris Crabtree, Australia 80b-73a—153 +10 Blake Proverbs, Australia 78b-75a—153 +10 Hyunjun Sang, South Korea 76a-77b—153 +10 Max Charles, Australia 75b-79a—154 +11 Ben Eccles, Australia 72b-86a—158 +15 Siddharth Nadimpalli, Australia 77a-83b—160 +17 Samuel Cascio, Australia 76b-WD

