In-N-Out NHRA Finals Qualifying

Friday At Pomona Dragstrip Pomona, Calif Qualifying

1. Shawn Reed, 3.712 seconds, 320.36 mph; 2. Billy Torrence, 3.724, 329.34; 3. Ida Zetterstrom, 3.738, 323.89; 4. Gary Pritchett, 3.750, 329.91; 5. Josh Hart, 3.806, 322.19; 6. Scott Palmer, 3.818, 294.88; 7. Krista Baldwin, 3.916, 249.81; 8. Jasmine Salinas, 6.311, 102.55; 9. Tony Stewart, 6.832, 95.21.

Funny Car

1. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.828, 334.82; 2. Austin Prock, Camaro, 3.842, 331.94; 3. Blake Alexander, Ford Mustang, 3.870, 336.40; 4. Paul Lee, Dodge Charger, 3.875, 328.46; 5. Cruz Pedregon, Charger, 3.875, 324.59; 6. Matt Hagan, Charger, 3.895, 328.38; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.903, 308.92; 8. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 3.948, 292.65; 9. Chad Green, Mustang, 3.953, 279.85; 10. Steven Densham, Mustang, 3.983, 313.66; 11. Terry Haddock, Mustang, 4.041, 305.84; 12. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.934, 160.58; 13. Bob Tasca III, Mustang, 7.235, 90.10; 14. Dave Richards, Mustang, 7.543, 85.09; 15. Ron Capps, GR Supra, 8.037, 81.31; 16. J.R. Todd, GR Supra, 8.155, 85.97. Not Qualified: 17. Buddy Hull, 8.320, 78.61; 18. Jason Rupert, 8.804, 73.05; 19. Alex Miladinovich, 9.196, 76.93.

