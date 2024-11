In-N-Out NHRA Finals Pairings

Saturday At Pomona Dragstrip, Pomona, Calif., Sunday’s First Round Pairings TOP FUEL: 1. Brittany Force, 3.643 seconds, 336.65 mph vs.…

Saturday At Pomona Dragstrip, Pomona, Calif., Sunday’s First Round Pairings

TOP FUEL:

1. Brittany Force, 3.643 seconds, 336.65 mph vs. 16. Krista Baldwin, 3.801, 302.28; 2. Steve Torrence, 3.644, 334.90 vs. 15. Gary Pritchett, 3.750, 329.91; 3. Doug Kalitta, 3.650, 334.98 vs. 14. Ida Zetterstrom, 3.738, 323.89; 4. Shawn Langdon, 3.653, 331.45 vs. 13. Josh Hart, 3.729, 327.90; 5. Justin Ashley, 3.670, 332.59 vs. 12. Antron Brown, 3.725, 318.09; 6. Shawn Reed, 3.678, 331.69 vs. 11. Jasmine Salinas, 3.723, 332.43; 7. Tony Stewart, 3.694, 333.91 vs. 10. Billy Torrence, 3.712, 330.96; 8. Tony Schumacher, 3.694, 331.77 vs. 9. Clay Millican, 3.700, 331.36.

Did Not Qualify: 17. Scott Palmer, 3.818, 301.47; 18. Ron August, 4.121, 229.27.

FUNNY CAR:

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.804, 334.57 vs. 16. Jason Rupert, Ford Mustang, 5.413, 132.13; 2. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.821, 332.75 vs. 15. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.544, 191.81; 3. Jack Beckman, Camaro, 3.828, 334.82 vs. 14. Terry Haddock, Mustang, 4.041, 305.84; 4. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.838, 331.94 vs. 13. Steven Densham, Mustang, 3.983, 313.66; 5. Bob Tasca III, Mustang, 3.867, 334.82 vs. 12. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.903, 308.92; 6. Blake Alexander, Mustang, 3.870, 336.40 vs. 11. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.890, 308.43; 7. Paul Lee, Charger, 3.875, 328.46 vs. 10. Chad Green, Mustang, 3.889, 327.98; 8. Cruz Pedregon, Charger, 3.875, 324.59 vs. 9. J.R. Todd, GR Supra, 3.878, 326.71.

Did Not Qualify: 17. Alex Miladinovich, 7.085, 91.17; 18. Dave Richards, 7.543, 85.50; 19. Buddy Hull, 8.320, 79.1

PRO STOCK:

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.505, 211.20 vs. 16. Kenny Delco, Camaro, 6.620, 208.78; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.512, 209.82 vs. 15. Derrick Reese, Ford Mustang, 6.562, 210.34; 3. Camrie Caruso, Camaro, 6.515, 209.07 vs. 14. Chris McGaha, Camaro, 6.548, 209.26; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.517, 209.98 vs. 13. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.546, 210.70; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.520, 210.77 vs. 12. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.541, 209.36; 6. Erica Enders, Camaro, 6.527, 209.98 vs. 11. Eric Latino, Camaro, 6.539, 209.17; 7. Jeg Coughlin, Camaro, 6.530, 210.44 vs. 10. Cristian Cuadra, Mustang, 6.536, 208.94; 8. Jerry Tucker, Camaro, 6.532, 210.11 vs. 9. Cory Reed, Camaro, 6.534, 209.95.

Did Not Qualify: 17. Joey Grose, 6.628, 208.14; 18. Mason McGaha, 6.884, 205.47; 19. David Cuadra, 26.403, 31.61.

PRO STOCK MOTORCYCLE:

1. Matt Smith, Buell, 6.721, 202.64 vs. 16. Aaron Pine, Suzuki, 17.388, 72.97; 2. Angie Smith, Buell, 6.758, 201.43 vs. 15. Lance Bonham, Buell, 7.248, 187.78; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.765, 201.22 vs. 14. Clayton Howey, Suzuki, 7.001, 193.35; 4. Richard Gadson, Suzuki, 6.767, 199.82 vs. 13. Ryan Oehler, EBR, 6.885, 196.82; 5. Steve Johnson, Suzuki, 6.771, 196.44 vs. 12. Jianna Evaristo, Buell, 6.834, 202.09; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.783, 198.96 vs. 11. Chris Bostick, Suzuki, 6.815, 198.29; 7. Geno Scali, Suzuki, 6.788, 198.55 vs. 10. Hector Arana Jr, EBR, 6.796, 199.14; 8. John Hall, Beull, 6.792, 200.53 vs. 9. Marc Ingwersen, EBR, 6.792, 197.62.

