CME Group Tour Championship Par Scores

Sunday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $11 million

Yardage: 6,700; Par: 72

Final Round

Jeeno Thitikul 71-67-63-65—266 -22 Angel Yin 65-69-67-66—267 -21 Lydia Ko 67-74-67-63—271 -17 Ruoning Yin 70-68-66-68—272 -16 Na Rin An 64-72-69-68—273 -15 Nelly Korda 72-66-69-66—273 -15 Nataliya Guseva 70-69-67-68—274 -14 Hye Jin Choi 68-68-71-68—275 -13 Ayaka Furue 69-69-69-68—275 -13 Brooke Henderson 69-71-69-66—275 -13 Amy Yang 69-69-71-66—275 -13 Marina Alex 66-76-68-66—276 -12 Celine Boutier 67-73-67-69—276 -12 Jin Young Ko 68-71-69-68—276 -12 Jennifer Kupcho 70-69-69-68—276 -12 Ally Ewing 71-70-68-68—277 -11 Charley Hull 73-66-66-72—277 -11 Lucy Li 70-69-67-71—277 -11 Hannah Green 69-71-69-69—278 -10 Ariya Jutanugarn 67-77-70-64—278 -10 Mi Hyang Lee 68-74-69-67—278 -10 Linn Grant 67-73-72-67—279 -9 Megan Khang 69-75-70-65—279 -9 Ryann O’Toole 71-72-69-67—279 -9 A Lim Kim 74-70-66-70—280 -8 Grace Kim 68-74-70-68—280 -8 Yealimi Noh 74-69-68-69—280 -8 Mao Saigo 73-70-71-66—280 -8 Albane Valenzuela 67-74-70-69—280 -8 Pajaree Anannarukarn 69-72-69-71—281 -7 Sei Young Kim 73-69-76-63—281 -7 Minjee Lee 68-76-69-68—281 -7 Jasmine Suwannapura 70-72-66-73—281 -7 Chanettee Wannasaen 71-71-71-68—281 -7 Allisen Corpuz 66-76-72-68—282 -6 Hyo Joo Kim 69-73-71-69—282 -6 Gabriela Ruffels 69-74-71-68—282 -6 Hae-Ran Ryu 71-71-71-69—282 -6 Linnea Strom 68-72-71-71—282 -6 Xiyu Lin 70-70-71-72—283 -5 Lilia Vu 72-71-68-72—283 -5 Esther Henseleit 75-69-69-71—284 -4 Jin Hee Im 70-75-70-69—284 -4 Andrea Lee 72-70-72-70—284 -4 Leona Maguire 69-76-71-68—284 -4 Carlota Ciganda 69-75-73-68—285 -3 Nanna Koerstz Madsen 69-71-74-71—285 -3 Sarah Schmelzel 72-72-71-70—285 -3 Yuka Saso 70-73-74-69—286 -2 Maja Stark 70-71-73-72—286 -2 Lexi Thompson 73-68-71-74—286 -2 Lauren Coughlin 72-73-75-68—288 E Arpichaya Yubol 70-75-71-72—288 E Rose Zhang 71-72-71-74—288 E Nasa Hataoka 67-75-75-72—289 +1 Moriya Jutanugarn 73-74-71-71—289 +1 Jenny Shin 74-73-77-65—289 +1 Bailey Tardy 76-74-69-71—290 +2 Madelene Sagstrom 72-74-76-70—292 +4 Patty Tavatanakit 73-72-77-72—294 +6

