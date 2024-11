BMW Australian PGA Championship Par Scores

Sunday At Royal Queensland GC Brisbane, Australia Purse: $13.4 million Yardage: 7,085; Par: 71 Third Round Elvis Smylie, Australia 65-67-67—199…

Sunday

At Royal Queensland GC

Brisbane, Australia

Purse: $13.4 million

Yardage: 7,085; Par: 71

Third Round

Elvis Smylie, Australia 65-67-67—199 -14 Cameron Smith, Australia 67-65-69—201 -12 Marc Leishman, Australia 67-66-69—202 -11 Anthony Quayle, Australia 68-71-63—202 -11 David Micheluzzi, Australia 67-67-69—203 -10 Angel Ayora Fanegas, Spain 73-67-64—204 -9 Cameron Davis, Australia 69-67-68—204 -9 Harrison Crowe, Australia 68-68-69—205 -8 Jason Day, Australia 67-69-69—205 -8 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-69-68—205 -8 Lukas Nemecz, Austria 69-69-67—205 -8 John Parry, England 68-70-67—205 -8 Aldrich Potgieter, South Africa 67-67-71—205 -8 Nick Voke, New Zealand 68-72-65—205 -8 Ben Eccles, Australia 67-68-71—206 -7 Kazuma Kobori, New Zealand 69-68-69—206 -7 Min Woo Lee, Australia 68-72-66—206 -7 Matias Sanchez, Australia 66-70-70—206 -7 Freddy Schott, Germany 69-69-68—206 -7 Matthew Southgate, England 68-67-71—206 -7 Filippo Celli, Italy 68-70-69—207 -6 Jannik De Bruyn, Germany 75-63-69—207 -6 Jordan L. Smith, England 67-71-69—207 -6 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 67-69-72—208 -5 Ricardo Gouveia, Portugal 70-69-69—208 -5 Jeong-Weon Ko, France 68-69-71—208 -5 Oliver Lindell, Finland 69-71-68—208 -5 Kerry Mountcastle, New Zealand 72-67-69—208 -5 Geoff Ogilvy, Australia 69-68-71—208 -5 Rod Pampling, Australia 68-72-68—208 -5 Todd Sinnott, Australia 70-69-69—208 -5 Ryan Van Velzen, South Africa 68-68-72—208 -5 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-69-68—208 -5 Bjorn Akesson, Sweden 70-69-70—209 -4 Wu Ashun, China 70-70-69—209 -4 Fred Biondi, Brazil 69-69-71—209 -4 Brett Drewitt, Australia 69-69-71—209 -4 Harry Higgs, United States 69-69-71—209 -4 Denzel Ieremia, New Zealand 69-68-72—209 -4 Victor Perez, France 66-71-72—209 -4 Richie Ramsay, Scotland 68-70-71—209 -4 Adrien Saddier, France 70-68-71—209 -4 Quinnton Croker, Australia 68-72-70—210 -3 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 70-70-70—210 -3 Lucas Herbert, Australia 71-66-73—210 -3 Daniel Hillier, New Zealand 70-67-73—210 -3 Hayden Hopewell, Australia 71-69-70—210 -3 Ryggs Johnston, United States 69-71-70—210 -3 Aaron Pike, Australia 69-70-71—210 -3 Corey Shaun, United States 71-69-70—210 -3 Lachlan Barker, Australia 72-67-72—211 -2 Cristobal Del Solar, Chile 66-74-71—211 -2 Nathan Barbieri, Australia 71-68-73—212 -1 Darcy Brereton, Australia 68-72-72—212 -1 Jack Buchanan, Australia 68-68-76—212 -1 Jak Carter, Australia 70-69-73—212 -1 Nicolas Colsaerts, Belgium 69-70-73—212 -1 Jordan Doull, Australia 68-72-72—212 -1 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-70-72—212 -1 Kade McBride, Australia 73-67-72—212 -1 Lincoln Tighe, Australia 68-68-76—212 -1 Haydn Barron, Australia 73-67-73—213 E William Bruyeres, Australia 69-71-73—213 E James Marchesani, Australia 72-67-74—213 E Jake McLeod, Australia 71-69-73—213 E Ryan Ang, Singapore 71-68-75—214 +1 Curtis Luck, Australia 71-69-74—214 +1 Tapio Pulkkanen, Finland 69-70-75—214 +1 Rafa Cabrera Bello, Spain 70-70-75—215 +2 Joel Girrbach, Switzerland 66-69-81—216 +3 Todd Clements, England 73-67-77—217 +4 Cameron John, Australia 71-69-78—218 +5

