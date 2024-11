Abu Dhabi HSBC Championship Scores

Sunday At Yas Links Abu Dhabi Abu Dhabi, United Arab Emirates Purse: $9 million Yardage: 7,425; Par: 72 Final Round…

Paul Waring, England 64-61-73-66—264 Tyrrell Hatton, England 64-68-70-64—266 Rory McIlroy, Northern Ireland 67-67-69-64—267 Thorbjorn Olesen, Denmark 63-67-71-66—267 Matt Wallace, England 67-65-72-63—267 Ugo Coussaud, France 68-64-70-66—268 Tommy Fleetwood, England 62-68-71-67—268 Thriston Lawrence, South Africa 67-66-71-64—268 Antoine Rozner, France 73-65-67-63—268 Matthew Jordan, England 66-70-67-66—269 Tom McKibbin, Northern Ireland 68-69-68-64—269 Niklas Norgaard Moller, Denmark 65-65-69-70—269 Thomas Detry, Belgium 72-68-62-68—270 Nicolai Hojgaard, Denmark 71-65-66-68—270 Francesco Laporta, Italy 64-69-69-68—270 Shane Lowry, Ireland 69-66-66-69—270 Keita Nakajima, Japan 67-68-71-64—270 Jordan L. Smith, England 68-67-72-63—270 Alex Fitzpatrick, England 66-72-66-67—271 Robert Macintyre, Scotland 65-68-69-69—271 Adrien Saddier, France 67-68-69-67—271 Brandon Stone, South Africa 66-70-70-65—271 Laurie Canter, England 64-68-74-67—273 Ewen Ferguson, Scotland 68-67-71-67—273 Min Woo Lee, Australia 69-67-68-69—273 Joaquin Niemann, Chile 66-72-66-69—273 Sean Crocker, United States 68-73-67-66—274 Marcel Siem, Germany 65-71-68-70—274 Sebastian Soderberg, Sweden 66-67-68-73—274 Andy Sullivan, England 69-67-67-71—274 Johannes Veerman, United States 63-67-73-71—274 Jorge Campillo, Spain 71-68-71-65—275 Rasmus Hojgaard, Denmark 66-72-68-69—275 Romain Langasque, France 67-70-71-67—275 Richard Mansell, England 72-63-69-71—275 Shubhankar Sharma, India 71-73-66-65—275 Alejandro Del Rey, Spain 70-66-71-69—276 Rikuya Hoshino, Japan 70-68-69-69—276 Joost Luiten, Netherlands 67-69-67-73—276 Adrian Meronk, Poland 71-72-64-69—276 David Micheluzzi, Australia 69-68-70-69—276 Jayden Trey Schaper, South Africa 69-70-70-67—276 Jeff Winther, Denmark 71-67-72-66—276 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 67-67-70-73—277 Jesper Svensson, Sweden 70-66-68-73—277 Matthew Baldwin, England 69-70-70-69—278 Dan Bradbury, England 72-69-68-69—278 Aaron Cockerill, Canada 69-71-70-68—278 Gavin Green, Malaysia 69-71-70-68—278 Frederic Lacroix, France 69-72-68-69—278 Adam Scott, Australia 71-67-75-65—278 Julien Guerrier, France 73-69-66-71—279 Angel Hidalgo, Spain 67-68-73-71—279 Guido Migliozzi, Italy 68-71-69-71—279 Adrian Otaegui, Spain 66-69-73-71—279 Nacho Elvira, Spain 69-68-71-72—280 Casey Jarvis, South Africa 70-68-70-72—280 Yannik Paul, Germany 67-68-73-72—280 Sam Bairstow, England 69-74-71-67—281 Joe Dean, England 71-67-73-70—281 Grant Forrest, Scotland 73-73-65-70—281 Dylan Frittelli, South Africa 70-70-70-71—281 Matteo Manassero, Italy 70-74-68-69—281 Bernd Wiesberger, Austria 68-66-73-74—281 David Ravetto, France 71-70-70-72—283 Connor Syme, Scotland 71-71-71-70—283 Calum Hill, Scotland 78-64-72-71—285 Justin Rose, England 69-74-74-69—286 Darius Van Driel, Netherlands 70-74-74-69—287 Daniel Brown, England 69-76-76-WD

