2024 Breeders’ Cup Winners

At Del Mar

Del Mar, Calif.

Friday, Nov. 1

Juvenile Turf Sprint — Magnum Force

Juvenile Fillies — Immersive

Juvenile Fillies Turf — Lake Victoria

Juvenile — Citizen Bull

Juvenile Turf — Henri Matisse

Saturday, Nov. 2

Filly & Mare Sprint – Soul of an Angel

Turf Sprint — Stardust (GB)

Distaff — Thorpedo Anna

Turf — Rebel’s Romance (IRE)

Classic — Sierra Leone

Filly & Mare Turf — Moira

Sprint — Straight No Chaser

Mile — More Than Looks

Dirt Mile — Full Serrano (ARG)

