ZOZO CHAMPIONSHIP Scores

Sunday At Accordia Golf Narashino Country Club Chiba, Japan Purse: $8.5 million Yardage: 7,079; Par: 70 Final Round Nicolas Echavarria…

Sunday

At Accordia Golf Narashino Country Club

Chiba, Japan

Purse: $8.5 million

Yardage: 7,079; Par: 70

Final Round

Nicolas Echavarria (500), $1,530,000 64-64-65-67—260 Max Greyserman (0), $748,000 64-68-64-65—261 Justin Thomas (0), $748,000 66-64-65-66—261 Rickie Fowler (135), $408,000 68-64-67-64—263 Kurt Kitayama (110), $340,000 69-68-63-65—265 C.T. Pan (86), $266,050 65-66-70-66—267 J.J. Spaun (86), $266,050 68-68-67-64—267 Eric Cole (0), $266,050 64-67-70-66—267 Si Woo Kim (0), $266,050 68-71-64-64—267 Yuta Sugiura (0), $266,050 68-68-67-64—267 Taylor Moore (67), $204,000 63-67-72-66—268 Jhonattan Vegas (67), $204,000 66-67-68-67—268 Harry Hall (57), $163,880 68-69-68-64—269 Seamus Power (57), $163,880 69-62-72-66—269 Sungjae Im (0), $163,880 70-70-62-67—269 Lee Hodges (48), $121,210 68-69-66-67—270 Nate Lashley (48), $121,210 70-66-63-71—270 Luke List (48), $121,210 69-67-67-67—270 Andrew Novak (48), $121,210 68-65-68-69—270 Kevin Yu (48), $121,210 65-68-66-71—270 Taisei Shimizu (0), $121,210 66-67-69-68—270 Ben Griffin (37), $79,560 71-70-66-64—271 Rico Hoey (37), $79,560 67-70-68-66—271 Yuto Katsuragawa (0), $79,560 69-71-63-68—271 Sam Stevens (0), $79,560 67-67-68-69—271 Ren Yonezawa (0), $79,560 71-66-67-67—271 Doug Ghim (28), $57,035 71-66-66-69—272 Min Woo Lee (28), $57,035 69-69-69-65—272 Mac Meissner (28), $57,035 69-69-67-67—272 Andrew Putnam (28), $57,035 67-68-69-68—272 Max Homa (0), $57,035 73-66-67-66—272 Ryosuke Kinoshita (0), $57,035 66-69-69-68—272 Victor Perez (21), $44,923 69-71-66-67—273 Chandler Phillips (21), $44,923 70-69-68-66—273 Nick Taylor (21), $44,923 68-67-71-67—273 Gary Woodland (21), $44,923 68-70-67-68—273 Patrick Fishburn (17), $37,060 71-70-66-67—274 Matt Kuchar (17), $37,060 68-69-69-68—274 Carson Young (17), $37,060 69-68-68-69—274 Takumi Kanaya (0), $37,060 66-68-72-68—274 Joel Dahmen (13), $29,410 71-68-66-70—275 Mark Hubbard (13), $29,410 67-73-66-69—275 Naoyuki Kataoka (13), $31,450 68-73-65-69—275 Xander Schauffele (0), $29,410 73-65-68-69—275 Will Zalatoris (0), $29,410 71-71-65-68—275 Zac Blair (8), $20,358 66-70-68-72—276 Ryo Hisatsune (8), $20,358 69-72-69-66—276 Seonghyeon Kim (8), $20,358 67-70-66-73—276 Chad Ramey (8), $20,358 67-69-71-69—276 Ben Silverman (8), $20,358 69-68-68-71—276 Adam Svensson (8), $20,358 72-72-67-65—276 Kensei Hirata (0), $20,358 69-66-71-70—276 Hideki Matsuyama (0), $20,358 71-71-66-68—276 Chan Kim (6), $17,595 70-67-68-72—277 Collin Morikawa (0), $17,595 69-67-70-71—277 Beau Hossler (5), $16,830 66-69-70-73—278 Ben Kohles (5), $16,830 71-68-71-68—278 Justin Lower (5), $16,830 74-68-69-67—278 Tom Hoge (0), $16,830 71-68-67-72—278 Shugo Imahira (0), $16,830 66-69-71-72—278 Ryo Ishikawa (0), $16,830 68-68-69-73—278 Sahith Theegala (0), $16,830 72-68-68-70—278 Kyoung-Hoon Lee (4), $16,150 66-70-71-72—279 Satoshi Kodaira (4), $15,980 73-70-70-67—280 Ryan Fox (3), $15,725 72-70-68-71—281 Charley Hoffman (3), $15,725 70-71-69-71—281 Patrick Rodgers (3), $15,300 68-73-71-70—282 Adam Schenk (3), $15,300 69-65-73-75—282 Sami Valimaki (3), $15,300 72-69-70-71—282 Hiroshi Iwata (0), $14,960 71-73-70-69—283 Chris Gotterup (2), $14,705 72-69-77-66—284 Takahiro Hataji (0), $14,705 72-71-70-71—284 Davis Riley (2), $14,450 74-73-70-71—288 Takashi Ogiso (0), $14,280 74-74-70-71—289 Brendon Todd (2), $14,110 75-76-70-69—290 David Skinns (2), $13,940 76-75-67-73—291 Kaito Onishi (0), $13,770 75-77-70-74—296

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.