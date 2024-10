NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg Oregon 8 5 188 37.60 James Madison 8 11 343 31.18 Colorado 8 4…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg Oregon 8 5 188 37.60 James Madison 8 11 343 31.18 Colorado 8 4 118 29.50 Rice 8 15 417 27.80 Bowling Green 8 17 460 27.06 Toledo 8 15 403 26.87 N. Illinois 8 8 212 26.50 Mississippi St. 8 8 210 26.25 Southern Cal 8 9 235 26.11 Jacksonville St. 7 3 78 26.00 Uconn 8 11 285 25.91 East Carolina 8 20 514 25.70 Boise St. 7 10 255 25.50 UTSA 8 7 177 25.29 FIU 8 15 379 25.27 Iowa 8 19 478 25.16 Tulane 8 17 427 25.12 California 8 7 173 24.71 Tulsa 8 13 321 24.69 Florida St. 8 15 370 24.67 Auburn 8 15 368 24.53 Wisconsin 8 16 388 24.25 Louisiana Tech 7 15 360 24.00 Northwestern 8 18 430 23.89 Louisiana-Lafayette 7 15 357 23.80 Washington St. 8 14 333 23.79 Miami 8 14 331 23.64 Wyoming 8 16 378 23.62 Charlotte 8 27 630 23.33 Indiana 8 3 70 23.33 Louisville 8 22 508 23.09 Kennesaw St. 7 25 577 23.08 Georgia Southern 8 22 503 22.86 LSU 8 13 295 22.69 North Carolina 8 19 431 22.68 Texas State 7 16 361 22.56 Arizona 8 23 514 22.35 Florida 7 10 222 22.20 Ball St. 8 18 399 22.17 Duke 8 13 287 22.08 BYU 8 10 220 22.00 W. Michigan 8 19 418 22.00 Kentucky 8 18 394 21.89 West Virginia 8 12 262 21.83 Tennessee 7 5 109 21.80 North Texas 8 19 414 21.79 UTEP 8 21 451 21.48 Alabama 8 10 213 21.30 NC State 8 7 149 21.29 Virginia Tech 8 11 233 21.18 Texas 8 9 190 21.11 Baylor 8 17 355 20.88 Purdue 7 8 167 20.88 Liberty 6 16 331 20.69 Oklahoma St. 8 24 496 20.67 Houston 8 13 268 20.62 Arkansas 8 4 82 20.50 FAU 7 12 246 20.50 New Mexico 8 9 184 20.44 Texas Tech 8 23 468 20.35 Cincinnati 8 12 243 20.25 Navy 7 13 263 20.23 Sam Houston St. 8 12 242 20.17 Air Force 7 1 20 20.00 Arkansas St. 8 18 360 20.00 Syracuse 7 10 199 19.90 Vanderbilt 8 9 179 19.89 UNLV 8 13 258 19.85 San Jose St. 8 12 238 19.83 Georgia Tech 9 15 296 19.73 New Mexico St. 7 24 473 19.71 Washington 8 13 256 19.69 Pittsburgh 7 18 352 19.56 UCF 8 18 350 19.44 South Florida 7 14 272 19.43 Marshall 7 17 329 19.35 Temple 8 29 561 19.34 Virginia 8 13 250 19.23 Kent St. 8 24 461 19.21 Illinois 8 6 115 19.17 SMU 8 16 306 19.12 Appalachian St. 7 18 344 19.11 Kansas St. 8 12 229 19.08 Cent. Michigan 8 25 476 19.04 E. Michigan 8 12 228 19.00 UCLA 7 9 170 18.89 Missouri 8 14 264 18.86 Rutgers 8 3 56 18.67 Umass 8 14 260 18.57 Wake Forest 8 10 185 18.50 Louisiana-Monroe 7 6 110 18.33 Minnesota 8 12 220 18.33 Coastal Carolina 7 16 293 18.31 TCU 8 13 236 18.15 Notre Dame 8 9 163 18.11 Penn St. 7 9 163 18.11 Oklahoma 8 10 181 18.10 Michigan 8 12 217 18.08 Ohio 8 19 343 18.05 Mississippi 8 5 90 18.00 Clemson 7 8 142 17.75 Iowa St. 7 4 71 17.75 Oregon St. 8 13 229 17.62 Georgia 7 6 105 17.50 Southern Miss. 8 16 280 17.50 Colorado St. 8 9 157 17.44 Utah St. 8 19 329 17.32 Utah 8 8 138 17.25 Georgia St. 7 15 257 17.13 Stanford 8 8 137 17.12 San Diego St. 7 12 205 17.08 Arizona St. 7 7 119 17.00 Nevada 9 23 389 16.91 UAB 7 23 388 16.87 Nebraska 8 16 265 16.56 W. Kentucky 7 11 179 16.27 South Carolina 7 8 128 16.00 Buffalo 8 17 271 15.94 Miami (Ohio) 8 17 270 15.88 Texas A&M 8 7 111 15.86 Akron 8 11 172 15.64 Memphis 8 10 155 15.50 Hawaii 8 17 262 15.41 Troy 8 14 213 15.21 Kansas 8 18 267 14.83 Middle Tennessee 8 19 280 14.74 Boston College 8 7 103 14.71 Michigan St. 8 6 88 14.67 South Alabama 8 10 144 14.40 Ohio St. 7 5 70 14.00 Maryland 8 9 118 13.11 Old Dominion 8 12 154 12.83 Army 7 4 51 12.75 Fresno St. 8 9 101 11.22

