NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 7 1376 50 0 0 0 171 1426 203.71 C.Skattebo, Arizona St. 7 848 283 0 0 0 174 1131 161.57 D.Reid, Pittsburgh 6 541 341 79 0 0 117 961 160.17 R.Harvey, UCF 8 1017 205 0 37 0 163 1259 157.38 K.Johnson, Iowa 8 1144 111 0 0 0 164 1255 156.88 O.Hampton, North Carolina 8 1006 172 0 0 0 205 1178 147.25 J.Royals, Utah St. 7 3 834 0 184 0 65 1021 145.86 J.Price, North Texas 2 64 14 28 185 0 24 291 145.50 D.Giddens, Kansas St. 8 945 197 0 0 0 157 1142 142.75 T.Harris, Mississippi 7 0 987 0 0 0 59 987 141.00 B.Smith, SMU 8 745 169 -2 213 0 146 1125 140.62 T.Brooks, Texas Tech 7 925 38 0 0 0 190 963 137.57 J.Nixon, W. Michigan 8 752 53 0 283 0 125 1088 136.00 B.Tuten, Virginia Tech 8 950 56 0 71 0 164 1077 134.62 D.Sampson, Tennessee 7 838 88 0 0 0 154 926 132.29 D.Sheffield, North Texas 8 82 690 157 127 0 71 1056 132.00 D.Ross, Troy 8 11 751 148 141 0 68 1051 131.38 M.Hughes, Tulane 8 939 110 0 0 0 177 1049 131.12 I.Brown, Louisville 8 649 132 9 251 0 122 1041 130.12 B.Daily, Army 7 909 0 0 0 0 138 909 129.86 N.Singleton, Penn St. 6 483 150 0 131 0 95 764 127.33 I.Mahdi, Texas State 7 646 102 0 140 0 141 888 126.86 M.Lukes, Cent. Michigan 7 465 123 0 296 0 125 884 126.29 R.Briggs, Utah St. 1 88 38 0 0 0 12 126 126.00 H.Fannin, Bowling Green 8 49 946 0 0 0 71 995 124.38 N.Nash, San Jose St. 8 0 995 0 0 0 80 995 124.38 W.Marks, Southern Cal 8 755 234 0 0 0 164 989 123.62 J.Noel, Iowa St. 7 16 681 127 40 0 51 864 123.43 M.Anderson, Memphis 8 780 192 0 14 0 169 986 123.25 T.McMillan, Arizona 8 0 982 0 0 0 57 982 122.75 K.Monangai, Rutgers 8 931 49 0 0 0 182 980 122.50 J.Hunter, Auburn 8 863 109 0 0 0 133 972 121.50 D.Claiborne, Wake Forest 8 711 157 0 93 0 165 961 120.12 T.Felton, Maryland 8 23 907 17 0 0 76 947 118.38 M.Cooper, San Diego St. 7 748 64 0 0 0 180 812 116.00 J.Coleman, Washington 8 785 125 0 0 0 135 910 113.75 W.Wright, East Carolina 8 68 344 0 495 0 59 907 113.38 A.Turner, Marshall 7 717 67 0 0 0 77 784 112.00 D.Neal, Kansas 8 758 137 0 0 0 145 895 111.88 J.James, Oregon 8 800 90 0 0 0 149 890 111.25 J.Cross, Arkansas St. 8 386 165 0 333 0 107 884 110.50 D.Taylor, Minnesota 7 513 257 0 0 0 138 770 110.00 X.Townsend, UCF 4 88 69 121 162 0 39 440 110.00 L.Moss, Texas A&M 8 757 121 0 0 0 128 878 109.75 M.Bernard, Utah 8 782 95 0 0 0 148 877 109.62 J.Newton, Toledo 8 1 745 0 130 0 50 876 109.50 E.Heidenreich, Navy 7 230 495 41 0 0 64 766 109.43 G.Pettaway, James Madison 8 569 161 0 145 0 114 875 109.38 J.Bech, TCU 8 7 825 34 0 0 49 873 109.12 R.Faison, Utah St. 8 797 76 0 0 0 173 873 109.12 B.Horvath, Navy 7 750 13 0 0 0 95 763 109.00 L.Allen, Syracuse 7 481 274 0 0 0 146 755 107.86 J.Pritchett, South Alabama 8 3 663 196 0 0 59 862 107.75 T.Stewart, Jacksonville St. 7 682 74 0 0 0 114 749 107.00 O.Kelly, Middle Tennessee 8 -3 779 74 0 0 54 854 106.75 P.Mafah, Clemson 7 682 42 0 19 0 114 743 106.14 A.Hankerson, Oregon St. 8 749 100 0 0 0 181 849 106.12 J.Croskey-Merritt, Arizona 1 106 0 0 0 0 13 106 106.00 K.Robinson, Appalachian St. 7 13 686 36 0 0 47 735 105.00 L.Wysong, New Mexico 8 52 663 79 45 0 63 839 104.88 A.Armstrong, Arkansas 7 0 722 0 0 0 49 722 103.14 B.Presley, Oklahoma St. 8 51 563 3 208 0 79 825 103.12 A.Brown, N. Illinois 7 516 204 0 0 0 119 720 102.86 Z.Perry, Louisiana-Lafayette 7 376 24 0 318 0 78 718 102.57 J.Jackson, Arkansas 7 592 125 0 0 0 115 717 102.43 B.Sloan, Ball St. 8 501 317 0 0 0 150 818 102.25 D.Connors, Rice 8 518 282 0 0 0 139 800 100.00 J.Brooks, Louisville 8 0 799 0 0 0 44 799 99.88 T.Hunter, Colorado 8 0 757 0 0 38 63 795 99.38 K.Benjamin, Tulsa 8 17 625 152 0 0 65 794 99.25 K.Coleman, Mississippi St. 8 19 636 132 0 0 62 787 98.38 Q.Conley, Arizona 8 572 177 0 37 0 138 786 98.25 S.Thomas, Duke 8 681 104 0 0 0 161 785 98.12 T.Johnson, Oregon 8 0 638 140 0 0 76 778 97.25 K.Mullings, Michigan 8 694 10 0 74 0 128 778 97.25 Q.Cooley, Liberty 6 582 0 0 0 0 91 582 97.00 S.Bracey, Cent. Michigan 2 0 75 0 118 0 8 193 96.50 C.Kiner, Cincinnati 8 692 71 0 0 0 135 768 96.00 C.Lacy, Louisville 4 11 179 3 191 0 26 384 96.00 A.Tyus, Ohio 7 610 59 0 0 0 121 669 95.57 T.Morin, Wake Forest 8 9 496 192 66 0 54 763 95.38 A.Morrow, Colorado St. 8 711 50 0 0 0 121 761 95.12 A.Hardy, Louisiana-Monroe 7 604 54 0 0 0 123 658 94.00 K.Wetjen, Iowa 8 26 33 260 432 0 41 751 93.88 J.Smith, Ohio St. 7 33 623 0 0 0 37 656 93.71 T.Stewart, Bowling Green 6 562 0 0 0 0 107 562 93.67 R.Williams, Alabama 8 2 702 31 14 0 42 749 93.62 T.Huff, Jacksonville St. 7 654 0 0 0 0 97 654 93.43 R.White, UNLV 8 1 671 69 0 0 55 741 92.62 T.Walker, Wisconsin 7 624 24 0 0 0 134 648 92.57 C.Owen, Ohio 8 22 672 44 0 0 52 738 92.25 T.Etienne, Georgia 6 422 130 0 0 0 103 552 92.00 T.Worthy, Temple 8 280 33 0 421 0 82 734 91.75 T.Horton, Colorado St. 5 0 353 105 0 0 30 458 91.60 K.Johnson, Pittsburgh 7 -4 277 64 303 0 53 640 91.43 N.Noel, Missouri 6 503 45 0 0 0 99 548 91.33 N.Short, Army 7 396 242 0 0 0 43 638 91.14 H.Parrish, Mississippi 8 656 72 0 0 0 133 728 91.00 K.Udoh, Army 7 633 3 0 0 0 94 636 90.86 E.Singleton, Georgia Tech 9 88 548 0 175 0 58 811 90.11 D.Booth, Mississippi St. 8 396 111 0 210 0 109 717 89.62 J.Love, Notre Dame 8 564 147 0 0 0 106 711 88.88 X.Restrepo, Miami 8 0 710 0 0 0 43 710 88.75 M.Dalena, Fresno St. 8 15 692 0 0 0 38 707 88.38 C.Rucker, Arkansas St. 8 0 703 0 0 0 47 703 87.88 E.Davis, Louisiana-Lafayette 7 509 68 0 29 0 89 606 86.57 D.Mockobee, Purdue 7 510 96 0 0 0 91 606 86.57 O.Gordon, Oklahoma St. 8 568 123 0 0 0 157 691 86.38 Q.Ashley, Kennesaw St. 7 252 153 0 198 0 100 604 86.29 E.Young, W. Kentucky 7 375 227 0 0 0 126 602 86.00 C.Durham, LSU 7 397 204 0 0 0 87 601 85.86 T.Warren, Penn St. 7 40 559 0 0 0 54 599 85.57 F.Brock, Georgia St. 7 497 100 0 0 0 100 597 85.29 Q.Judkins, Ohio St. 7 520 76 0 0 0 89 596 85.14 D.Martinez, Miami 8 529 151 0 0 0 104 680 85.00 J.Ellison, Indiana 8 637 42 0 0 0 107 679 84.88 D.Bothwell, South Alabama 8 595 83 0 0 0 96 678 84.75 L.Beebe, UAB 7 450 140 0 0 0 110 591 84.43 H.Rutledge, Charlotte 8 72 76 27 500 0 48 675 84.38 M. Sluka, UNLV 3 253 0 0 0 0 39 253 84.33 D.Wright, Temple 7 14 517 59 0 0 54 590 84.29 A.Williams, Clemson 7 84 393 112 0 0 43 589 84.14 N.McCollum, North Carolina 7 40 221 0 327 0 37 588 84.00 K.Williams, Washington St. 8 33 636 0 0 0 42 669 83.62 J.Moss, Fresno St. 8 6 431 186 45 0 49 668 83.50 B.Washington, Baylor 6 380 121 0 0 0 83 501 83.50 M.Watkins, New Mexico St. 6 66 69 0 365 0 36 500 83.33 C.Dike, Florida 7 0 420 157 0 0 29 577 82.43 L.Martin, BYU 5 357 55 0 0 0 70 412 82.40 C.Campbell, FAU 7 400 175 0 0 0 103 575 82.14 T.King, Wyoming 8 86 228 -1 343 0 42 656 82.00 B.Brown, Kentucky 8 45 278 6 326 0 48 655 81.88 D.Edwards, Kansas St. 8 309 102 127 117 0 72 655 81.88 M.Fields, Virginia 8 0 654 0 0 0 43 654 81.75 K.Thomas, UTEP 8 27 422 91 112 0 71 652 81.50 J.Houston, Marshall 7 216 117 0 237 0 67 570 81.43 D.Sumo-Karngbaye, Kentucky 7 419 108 0 42 0 107 569 81.29 D.Boston, Washington 8 0 583 67 0 0 54 650 81.25 K.Odom, UTEP 8 -10 535 0 123 0 32 648 81.00 E.Egbuka, Ohio St. 7 20 546 0 0 0 45 566 80.86 S.Red, Nevada 9 656 71 0 0 0 113 727 80.78 R.Daniels, SMU 8 156 293 137 58 0 71 644 80.50 J.Higgins, Iowa St. 7 0 563 0 0 0 45 563 80.43 K.Wilson, Texas State 7 3 276 71 213 0 45 563 80.43 J.Cameron, Baylor 8 0 365 269 8 0 38 642 80.25 K.Allen, Penn St. 7 509 52 0 0 0 108 561 80.14 D.Mimms, E. Michigan 8 534 105 0 0 0 142 639 79.88 T.Pena, Syracuse 7 1 509 49 0 0 62 559 79.86 D.Ward, North Texas 5 0 399 0 0 0 22 399 79.80 L.Floriea, Kent St. 8 10 499 45 84 0 37 638 79.75 J.Kelly, Texas Tech 8 0 609 29 0 0 69 638 79.75 B.Bennett, Coastal Carolina 5 322 73 0 0 0 58 395 79.00 C.Sowell, East Carolina 7 0 553 0 0 0 30 553 79.00 V.Anthony, Wisconsin 8 0 382 8 227 0 34 629 78.62 J.Horn, Colorado 8 3 434 72 118 0 46 627 78.38 T.Hines, Hawaii 8 86 156 121 262 0 60 625 78.12 J.Lockhart, San Jose St. 8 0 625 0 0 0 33 625 78.12 E.Badger, Florida 7 0 524 0 22 0 23 546 78.00 J.Buckley, W. Michigan 5 351 39 0 0 0 61 390 78.00 J.Jacobs, New Mexico 7 277 130 0 139 0 66 546 78.00 K.Roberts, Appalachian St. 7 323 61 0 162 0 93 546 78.00 C.Washington, Coastal Carolina 6 313 12 0 143 0 69 468 78.00 T.Ward, Boston College 8 369 251 0 0 0 82 620 77.50 K.Lacy, LSU 8 0 618 0 0 0 41 618 77.25 J.Haynes, Georgia Tech 9 598 97 0 0 0 140 695 77.22 A.Anderson, LSU 8 0 614 0 0 0 36 614 76.75 T.Edwards, Louisiana Tech 7 0 486 51 0 0 42 537 76.71 R.Harris, East Carolina 8 561 51 0 0 0 130 612 76.50 S.McGowan, New Mexico St. 7 448 89 0 0 0 101 534 76.29 J.Lane, Virginia Tech 8 53 353 204 0 0 54 610 76.25 J.Richardson, TCU 8 0 420 187 0 0 52 607 75.88 C.Ross, James Madison 8 55 354 0 198 0 36 607 75.88 Q.Wisner, Texas 7 409 120 0 0 0 96 529 75.57 H.Willis, Middle Tennessee 8 0 600 0 4 0 40 604 75.50 M.Jackson, Appalachian St. 7 90 340 0 98 0 40 528 75.43 D.Robinson, Uconn 8 565 36 0 0 0 83 601 75.12 W.McCoy, UTSA 7 3 416 0 104 0 26 523 74.71 D.Harris, North Texas 3 193 7 0 24 0 28 224 74.67 C.McDonald, Miami (Ohio) 8 7 507 82 0 0 51 596 74.50 S.Atkins, South Florida 7 0 358 163 0 0 49 521 74.43 K.Bullock, South Alabama 8 505 88 0 0 0 96 593 74.12 E.Messer, W. Kentucky 7 28 358 0 132 0 43 518 74.00 S.Williams, TCU 8 156 436 0 0 0 60 592 74.00 E.Sarratt, Indiana 8 0 590 0 0 0 33 590 73.75 J.Simmons, Akron 8 427 163 0 0 0 91 590 73.75 J.Patterson, Arizona 8 -2 124 69 398 0 46 589 73.62 D.Key, Kentucky 8 0 587 0 0 0 40 587 73.38 L.Burden, Missouri 8 105 450 31 0 0 51 586 73.25 J.Meeks, Syracuse 7 0 512 0 0 0 43 512 73.14 S.Bell, Uconn 8 4 581 0 0 0 28 585 73.12 M.Gillie, Ball St. 8 11 226 0 347 0 30 584 73.00 M.Johnson, Florida 6 373 64 0 0 0 85 437 72.83 O.Hayes, FAU 6 0 371 65 0 0 36 436 72.67 E.Rivers, FIU 8 0 581 0 0 0 32 581 72.62 K.Joiner, South Florida 7 364 45 0 99 0 72 508 72.57 M.Lemon, Southern Cal 7 0 378 0 130 0 29 508 72.57 P.Navarro, Ohio 7 508 0 0 0 0 83 508 72.57 T.Koziol, Ball St. 8 0 580 0 0 0 64 580 72.50 M.Sherrod, Fresno St. 4 196 38 0 56 0 71 290 72.50 K.Johnson, W. Kentucky 7 14 493 0 0 0 40 507 72.43

