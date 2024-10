Maybank Championship Scores

Friday At TPC Kuala Lumpur – West Course Kuala Lumpur, Malaysia Purse: $3 million Yardage: 6,536; Par: 72 Second Round…

Friday

At TPC Kuala Lumpur – West Course

Kuala Lumpur, Malaysia

Purse: $3 million

Yardage: 6,536; Par: 72

Second Round

Maja Stark 66-66—132 Marina Alex 69-64—133 Na Rin An 66-67—133 Wei-Ling Hsu 65-68—133 Hae-Ran Ryu 64-69—133 Hye Jin Choi 68-66—134 Ruoning Yin 67-67—134 Gabriela Ruffels 69-66—135 Celine Boutier 67-69—136 Kristen Gillman 66-70—136 Bianca Pagdanganan 70-66—136 Jeeno Thitikul 67-69—136 Nataliya Guseva 67-70—137 Ariya Jutanugarn 69-68—137 Moriya Jutanugarn 68-69—137 Ruixin Liu 65-72—137 Mao Saigo 63-74—137 Chanettee Wannasaen 67-70—137 Amy Yang 66-71—137 Gemma Dryburgh 67-71—138 Wichanee Meechai 67-71—138 Pajaree Anannarukarn 69-70—139 Allisen Corpuz 70-69—139 Lucy Li 69-70—139 Sarah Schmelzel 69-70—139 Bailey Tardy 69-70—139 Ayaka Furue 69-71—140 Linn Grant 71-69—140 Hannah Green 71-69—140 Minami Katsu 66-74—140 Megan Khang 69-71—140 Grace Kim 67-73—140 Jennifer Kupcho 67-73—140 Gaby Lopez 68-72—140 Yealimi Noh 71-69—140 Emily Pedersen 69-71—140 Madelene Sagstrom 68-72—140 Jasmine Suwannapura 69-71—140 Georgia Hall 69-72—141 Nanna Koerstz Madsen 72-69—141 Ashley Lau 73-68—141 Leona Maguire 73-68—141 Yuka Saso 66-75—141 Brooke Henderson 69-73—142 Charley Hull 72-70—142 Paula Reto 67-75—142 Yu Jin Sung 69-73—142 Patty Tavatanakit 72-70—142 Mirabel Ting 67-75—142 Lilia Vu 74-68—142 Chayanit Wangmahaporn 72-70—142 Ashleigh Buhai 72-71—143 Ssu-Chia Cheng 72-71—143 Peiyun Chien 70-73—143 Nasa Hataoka 71-72—143 Xiyu Lin 69-74—143 Alexa Pano 69-74—143 Linnea Strom 71-72—143 Arpichaya Yubol 72-71—143 A Lim Kim 72-72—144 Somi Lee 74-70—144 Yuna Nishimura 71-73—144 Albane Valenzuela 71-73—144 Esther Henseleit 72-73—145 Hira Naveed 70-75—145 Anna Nordqvist 72-73—145 Angel Yin 71-74—145 Carlota Ciganda 74-72—146 Jin Hee Im 73-73—146 Auston Kim 72-75—147 Jin Young Ko 70-78—148 Ryann O’Toole 76-73—149 Kristina Yoko 77-76—153 Ida Ayu Melati 75-79—154 Durriyah Damian 78-79—157 Liyana Durisic 79-81—160 Jenny Shin 73-WD

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.