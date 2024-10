Genesis Championship Par Scores

Friday At Jack Nicklaus Golf Club Korea Incheon, South Korea Purse: $2.2 million Yardage: 7,470; Par: 72 Second Round Byeong…

Friday

At Jack Nicklaus Golf Club Korea

Incheon, South Korea

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,470; Par: 72

Second Round

Byeong Hun An, South Korea 67-66—133 -11 Casey Jarvis, South Africa 67-68—135 -9 Francesco Laporta, Italy 70-65—135 -9 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 66-70—136 -8 Ricardo Gouveia, Portugal 69-67—136 -8 Rikuya Hoshino, Japan 69-67—136 -8 Johannes Veerman, United States 69-67—136 -8 Alejandro Del Rey, Spain 68-69—137 -7 Tom Kim, South Korea 68-69—137 -7 Matthew Southgate, England 70-67—137 -7 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67-71—138 -6 Hanmil Jung, South Korea 71-67—138 -6 Yeongsu Kim, South Korea 69-69—138 -6 Soren Kjeldsen, Denmark 68-70—138 -6 David Micheluzzi, Australia 70-68—138 -6 Marcel Schneider, Germany 68-70—138 -6 Louis De Jager, South Africa 70-69—139 -5 Seunghyuk Kim, South Korea 68-71—139 -5 Manuel Elvira, Spain 68-71—139 -5 Chase Hanna, United States 73-66—139 -5 Daniel Hillier, New Zealand 68-71—139 -5 Scott Jamieson, Scotland 67-72—139 -5 Keita Nakajima, Japan 69-70—139 -5 Shubhankar Sharma, India 71-68—139 -5 Antoine Rozner, France 69-71—140 -4 Gavin Green, Malaysia 70-70—140 -4 Maximilian Kieffer, Germany 70-70—140 -4 Hongtaek Kim, South Korea 67-73—140 -4 Marcus Kinhult, Sweden 69-71—140 -4 Galam Jeon, South Korea 70-70—140 -4 Richard Mansell, England 67-73—140 -4 Jonas Blixt, Sweden 68-73—141 -3 Brandon Stone, South Africa 71-70—141 -3 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 71-70—141 -3 David Law, Scotland 71-70—141 -3 Nicolai Hojgaard, Denmark 72-69—141 -3 Seungtaek Lee, South Korea 72-69—141 -3 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-70—141 -3 Wooyoung Cho, South Korea 71-70—141 -3 Gyu Min Lee, South Korea 71-70—141 -3 Pedro Figueiredo, Portugal 72-70—142 -2 Joel Girrbach, Switzerland 73-69—142 -2 Hao-Tong Li, China 70-72—142 -2 Andrew Wilson, England 74-68—142 -2 Edoardo Molinari, Italy 69-73—142 -2 Max Rottluff, Germany 72-70—142 -2 Eddie Pepperell, England 74-68—142 -2 Hanbyeol Kim, South Korea 71-71—142 -2 Guntaek Koh, South Korea 74-68—142 -2 James Morrison, England 71-71—142 -2 Adrien Saddier, France 71-71—142 -2 Callum Shinkwin, England 71-71—142 -2 Wu Ashun, China 72-70—142 -2 Jeong-Weon Ko, France 74-68—142 -2 Todd Clements, England 68-75—143 -1 Guido Migliozzi, Italy 72-71—143 -1 Hurly Long, Germany 71-72—143 -1 Jason Scrivener, Australia 72-71—143 -1 Marcus Armitage, England 72-71—143 -1 Filippo Celli, Italy 71-72—143 -1 Daan Huizing, Netherlands 69-74—143 -1 Woohyun Kim, South Korea 71-72—143 -1 Sang-hee Lee, South Korea 72-71—143 -1 Marco Penge, England 72-71—143 -1 Matthias Schwab, Austria 72-71—143 -1 Inhoi Hur, South Korea 75-68—143 -1 Doyeob Mun, South Korea 70-73—143 -1 Yubin Jang, South Korea 70-73—143 -1 Taehoon Ok, South Korea 77-WD Nick Bachem, Germany 78-WD

Missed Cut

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 73-71—144 E Jeongwoo Ham, South Korea 72-72—144 E Calum Hill, Scotland 71-73—144 E Pablo Larrazabal, Spain 68-76—144 E Junghwan Lee, South Korea 72-72—144 E Renato Paratore, Italy 68-76—144 E Andrea Pavan, Italy 73-71—144 E Clement Sordet, France 69-75—144 E Tom Vaillant, France 72-72—144 E Jinho Choi, South Korea 72-73—145 +1 Sebastian Friedrichsen, Denmark 72-73—145 +1 Minkyu Kim, South Korea 73-72—145 +1 Taehee Lee, South Korea 73-72—145 +1 Joost Luiten, Netherlands 74-71—145 +1 Richie Ramsay, Scotland 71-74—145 +1 Lorenzo Scalise, Italy 70-75—145 +1 Sebastian Soderberg, Sweden 71-74—145 +1 Aaron Cockerill, Canada 70-76—146 +2 Jacques Kruyswijk, South Africa 74-72—146 +2 Eunshin Park, South Korea 78-68—146 +2 Rafa Cabrera Bello, Spain 74-73—147 +3 Jens Dantorp, Sweden 70-77—147 +3 Dong-Kyu Jang, South Korea 74-73—147 +3 Sang-hyun Park, South Korea 70-77—147 +3 Matthis Besard, Belgium 77-71—148 +4 Ross Fisher, England 74-74—148 +4 Kyungnam Kang, South Korea 74-74—148 +4 Taeho Kim, South Korea 73-75—148 +4 Soomin Lee, South Korea 73-75—148 +4 Yannik Paul, Germany 75-73—148 +4 Adri Arnaus, Spain 74-75—149 +5 Joshua Berry, England 74-75—149 +5 Freddy Schott, Germany 76-73—149 +5 Gunner Wiebe, United States 72-77—149 +5 Haydn Barron, Australia 77-73—150 +6 Oliver Wilson, England 76-74—150 +6 Heemin Chang, South Korea 72-79—151 +7 Baekjun Kim, South Korea 76-75—151 +7 Lukas Nemecz, Austria 74-77—151 +7 Alexander Knappe, Germany 75-77—152 +8 Santiago Tarrio, Spain 75-77—152 +8 Thomas Aiken, South Africa 73-80—153 +9 Jens Fahrbring, Sweden 79-74—153 +9 Samuel Jones, New Zealand 77-76—153 +9 Chanwoo Kim, South Korea 78-75—153 +9 Sangpil Yoon, South Korea 79-74—153 +9 Seungsu Han, United States 74-80—154 +10 James Nicholas, United States 78-76—154 +10 Tom Power Horan, Australia 79-75—154 +10 Sung Kang, South Korea 78-83—161 +17

