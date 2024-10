2024 Gold Glove Finalists

P – Griffin Canning, Los Angeles Angels; Seth Lugo, Kansas City Royals; Cole Ragans, Kansas City Royals. C – Freddy…

P – Griffin Canning, Los Angeles Angels; Seth Lugo, Kansas City Royals; Cole Ragans, Kansas City Royals.

C – Freddy Fermin, Kansas City Royals; Cal Raleigh, Seattle Mariners; Jake Rogers, Detroit Tigers.

1B – Nathaniel Lowe, Texas Rangers; Ryan Mountcastle, Baltimore Orioles; Carlos Santana, Minnesota Twins.

2B – Andrés Giménez, Cleveland Guardians; Nicky Lopez, Chicago White Sox; Marcus Semien, Texas Rangers.

3B – Alex Bregman, Houston Astros; Ernie Clement, Toronto Blue Jays; José Ramírez, Cleveland Guardians.

SS – Brayan Rocchio, Cleveland Guardians; Anthony Volpe, New York Yankees; Bobby Witt Jr., Kansas City Royals.

LF – Colton Cowser, Baltimore Orioles; Steven Kwan, Cleveland Guardians; Alex Verdugo, New York Yankees.

CF – Jarren Duran, Boston Red Sox; Jake Meyers, Houston Astros; Daulton Varsho, Toronto Blue Jays.

RF – Wilyer Abreu, Boston Red Sox; Jo Adell, Los Angeles Angels; Juan Soto, New York Yankees.

P – Chris Sale, Atlanta Braves; Luis Severino, New York Mets; Zack Wheeler, Philadelphia Phillies.

C – Patrick Bailey, San Francisco Giants; Gabriel Moreno, Arizona Diamondbacks; Will Smith Los Angeles Dodgers.

1B – Bryce Harper, Philadelphia Phillies; Matt Olson, Atlanta Braves; Christian Walker, Arizona Diamondbacks.

2B – Ketel Marte, Arizona Diamondbacks; Bryson Stott, Philadelphia Phillies; Brice Turang, Milwaukee Brewers.

3B – Nolan Arenado, St. Louis Cardinals; Matt Chapman, San Francisco Giants; Ryan McMahon, Colorado Rockies.

SS – Dansby Swanson, Chicago Cubs; Ezequiel Tovar, Colorado Rockies; Masyn Winn, St. Louis Cardinals.

LF – Lourdes Gurriel Jr., Arizona Diamondbacks; Ian Happ, Chicago Cubs; Brandon Marsh, Philadelphia Phillies.

CF – Brenton Doyle, Colorado Rockies; Blake Perkins, Milwaukee Brewers; Jacob Young, Washington Nationals.

RF – Sal Frelick, Milwaukee Brewers; Jake McCarthy, Arizona Diamondbacks; Mike Yastrzemski, San Francisco Giants.

UT Brendan Donovan, St. Louis Cardinals; Kiké Hernández, Los Angeles Dodgers; Jared Triolo, Pittsburgh Pirates.

Winners announced Nov. 3.

