Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G Par Scores

Sunday At Pinnacle Country Club Rogers, Ark. Purse: $3 million Yardage: 6,438; Par: 71 Final Round (x-won on second playoff…

Sunday

At Pinnacle Country Club

Rogers, Ark.

Purse: $3 million

Yardage: 6,438; Par: 71

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Jasmine Suwannapura, $450,000 63-72-61—196 -17 Lucy Li, $275,072 71-65-60—196 -17 Sei Young Kim, $199,545 69-65-63—197 -16 Mao Saigo, $139,305 67-67-65—199 -14 Arpichaya Yubol, $139,305 68-65-66—199 -14 Ashleigh Buhai, $101,655 64-67-69—200 -13 Lauren Hartlage, $68,824 70-64-67—201 -12 Nasa Hataoka, $68,824 67-66-68—201 -12 Jennifer Kupcho, $68,824 70-64-67—201 -12 Linnea Strom, $68,824 68-66-67—201 -12 Jeeno Thitikul, $68,824 67-67-67—201 -12 Kristen Gillman, $46,685 68-67-67—202 -11 Jin Hee Im, $46,685 68-69-65—202 -11 Grace Kim, $46,685 69-67-66—202 -11 Yuna Nishimura, $46,685 67-68-67—202 -11 Jenny Shin, $46,685 66-70-66—202 -11 Pajaree Anannarukarn, $35,441 66-67-70—203 -10 Cheyenne Knight, $35,441 69-66-68—203 -10 Yu Liu, $35,441 65-71-67—203 -10 Maria Marin, $0 65-70-68—203 -10 Yealimi Noh, $35,441 70-67-66—203 -10 Lexi Thompson, $35,441 68-67-68—203 -10 Liqi Zeng, $35,441 64-71-68—203 -10 Jennifer Chang, $29,869 71-69-64—204 -9 Wei-Ling Hsu, $29,869 68-68-68—204 -9 Maja Stark, $29,869 67-71-66—204 -9 Nicole Broch Estrup, $23,298 72-65-68—205 -8 Robyn Choi, $23,298 68-68-69—205 -8 Carlota Ciganda, $23,298 64-73-68—205 -8 Olivia Cowan, $23,298 67-67-71—205 -8 Jodi Ewart Shadoff, $23,298 67-70-68—205 -8 Georgia Hall, $23,298 69-71-65—205 -8 Gurleen Kaur, $23,298 69-67-69—205 -8 Gaby Lopez, $23,298 66-67-72—205 -8 Benedetta Moresco, $23,298 70-67-68—205 -8 Kiira Riihijarvi, $23,298 71-68-66—205 -8 Celine Boutier, $16,394 69-68-69—206 -7 Mina Harigae, $16,394 73-66-67—206 -7 Minami Katsu, $16,394 67-67-72—206 -7 Stephanie Kyriacou, $16,394 67-69-70—206 -7 Leona Maguire, $16,394 69-71-66—206 -7 Madelene Sagstrom, $16,394 72-66-68—206 -7 Laura Wearn, $16,394 72-66-68—206 -7 Dottie Ardina, $11,004 65-67-75—207 -6 Celine Borge, $11,004 69-71-67—207 -6 Gemma Dryburgh, $11,004 67-69-71—207 -6 Ally Ewing, $11,004 70-69-68—207 -6 Sandra Gal, $11,004 70-69-68—207 -6 Savannah Grewal, $11,004 68-72-67—207 -6 A Lim Kim, $11,004 68-68-71—207 -6 Auston Kim, $11,004 69-68-70—207 -6 Mi Hyang Lee, $11,004 69-71-67—207 -6 Stacy Lewis, $11,004 69-70-68—207 -6 Polly Mack, $11,004 67-69-71—207 -6 Kaitlyn Papp, $11,004 68-72-67—207 -6 Gabriela Ruffels, $11,004 71-66-70—207 -6 Amy Yang, $11,004 69-69-69—207 -6 Lindy Duncan, $7,659 71-68-69—208 -5 Maria Fassi, $7,659 64-71-73—208 -5 Maude-Aimee Leblanc, $7,659 71-67-70—208 -5 Paula Reto, $7,659 69-66-73—208 -5 Emma Talley, $7,659 69-66-73—208 -5 Lilia Vu, $7,659 71-69-68—208 -5 Jing Yan, $7,659 68-69-71—208 -5 Peiyun Chien, $6,777 71-68-70—209 -4 Megan Khang, $6,777 66-70-73—209 -4 Pernilla Lindberg, $6,777 69-67-73—209 -4 Amanda Doherty, $6,250 72-68-70—210 -3 Nanna Koerstz Madsen, $6,250 72-68-70—210 -3 Hee Young Park, $6,250 70-70-70—210 -3 Lindsey Weaver-Wright, $6,250 71-69-70—210 -3 Aline Krauter, $5,873 68-71-72—211 -2 Min Lee, $5,873 69-71-71—211 -2 Weiwei Zhang, $5,873 67-71-73—211 -2 Gina Kim, $5,722 70-70-73—213 E MinJi Kang, $5,654 68-72-74—214 +1 Emily Pedersen, $5,582 68-72-78—218 +5

