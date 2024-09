NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 2 112 276 138.0 Tennessee 3 157 482 160.7 Indiana 3…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 2 112 276 138.0 Tennessee 3 157 482 160.7 Indiana 3 161 541 180.3 Missouri 3 156 552 184.0 Minnesota 3 160 559 186.3 Miami 3 159 566 188.7 Louisville 2 118 396 198.0 Georgia 3 173 606 202.0 Kentucky 3 135 645 215.0 Louisiana-Lafayette 2 98 445 222.5 Memphis 3 174 674 224.7 Baylor 3 180 691 230.3 BYU 3 188 709 236.3 Houston 3 174 716 238.7 Michigan St. 3 181 727 242.3 Texas 3 181 736 245.3 Kansas 3 182 740 246.7 Duke 3 201 742 247.3 Alabama 3 221 744 248.0 San Jose St. 3 212 745 248.3 Utah 3 181 758 252.7 Mississippi 3 203 761 253.7 Nebraska 3 183 766 255.3 North Carolina 3 171 769 256.3 Army 2 105 517 258.5 SMU 3 188 791 263.7 Oklahoma 3 191 794 264.7 Notre Dame 3 182 796 265.3 Iowa 3 173 803 267.7 Arizona St. 3 182 810 270.0 Northwestern 3 182 817 272.3 Louisiana-Monroe 2 120 545 272.5 Illinois 3 181 832 277.3 Washington 3 197 838 279.3 Louisiana Tech 2 132 561 280.5 Rutgers 2 120 568 284.0 California 3 195 866 288.7 Boston College 3 188 868 289.3 Arkansas 3 187 869 289.7 Rice 3 189 873 291.0 Fresno St. 3 198 876 292.0 N. Illinois 2 119 584 292.0 Marshall 2 152 590 295.0 James Madison 2 141 593 296.5 UNLV 3 181 892 297.3 Vanderbilt 3 183 894 298.0 Oregon 3 187 895 298.3 Iowa St. 2 139 598 299.0 UAB 3 190 900 300.0 South Carolina 3 207 905 301.7 Wisconsin 3 159 905 301.7 East Carolina 3 222 906 302.0 UCF 3 181 908 302.7 Michigan 3 195 913 304.3 Southern Cal 2 114 611 305.5 TCU 3 204 925 308.3 Liberty 3 189 930 310.0 Penn St. 2 132 621 310.5 Buffalo 3 213 934 311.3 Texas A&M 3 177 936 312.0 Virginia Tech 3 179 942 314.0 Tulane 3 184 946 315.3 Umass 3 168 947 315.7 Kansas St. 3 182 949 316.3 Georgia Tech 4 246 1270 317.5 Texas State 3 215 953 317.7 Cent. Michigan 3 176 973 324.3 Navy 2 133 649 324.5 Coastal Carolina 3 187 990 330.0 Air Force 3 186 1014 338.0 Stanford 2 126 679 339.5 Auburn 3 210 1020 340.0 Hawaii 3 191 1025 341.7 Ohio 3 197 1027 342.3 Oregon St. 3 169 1036 345.3 Florida St. 3 191 1042 347.3 South Florida 3 203 1050 350.0 Toledo 3 213 1053 351.0 Arizona 3 200 1059 353.0 Pittsburgh 3 216 1059 353.0 UCLA 2 132 708 354.0 San Diego St. 3 208 1073 357.7 Temple 3 188 1074 358.0 Miami (Ohio) 2 129 729 364.5 Purdue 2 123 732 366.0 Nevada 4 249 1470 367.5 FAU 3 183 1110 370.0 Colorado 3 204 1123 374.3 Sam Houston St. 3 199 1136 378.7 LSU 3 181 1140 380.0 NC State 3 181 1145 381.7 Southern Miss. 3 197 1153 384.3 Akron 3 193 1162 387.3 Maryland 3 199 1164 388.0 Mississippi St. 3 226 1164 388.0 Tulsa 3 202 1182 394.0 Wyoming 3 198 1182 394.0 Georgia St. 3 182 1187 395.7 South Alabama 3 200 1191 397.0 Virginia 3 223 1192 397.3 FIU 3 227 1203 401.0 West Virginia 3 193 1210 403.3 Clemson 2 130 810 405.0 Old Dominion 3 245 1219 406.3 Boise St. 2 142 813 406.5 Syracuse 2 133 814 407.0 Florida 3 209 1222 407.3 Troy 3 183 1227 409.0 Arkansas St. 3 184 1229 409.7 E. Michigan 3 195 1253 417.7 Bowling Green 2 122 839 419.5 Colorado St. 3 201 1262 420.7 Kennesaw St. 3 194 1287 429.0 Charlotte 3 199 1297 432.3 UTEP 3 210 1305 435.0 Cincinnati 3 202 1316 438.7 Uconn 3 229 1317 439.0 W. Michigan 3 216 1326 442.0 Appalachian St. 3 191 1341 447.0 New Mexico St. 3 198 1350 450.0 Utah St. 3 226 1366 455.3 UTSA 3 206 1371 457.0 W. Kentucky 3 179 1380 460.0 Texas Tech 3 215 1384 461.3 Oklahoma St. 3 227 1388 462.7 Washington St. 3 236 1392 464.0 North Texas 3 223 1416 472.0 Wake Forest 3 219 1417 472.3 Georgia Southern 3 213 1467 489.0 Ball St. 2 126 1070 535.0 Jacksonville St. 3 239 1609 536.3 Middle Tennessee 3 210 1627 542.3 New Mexico 3 202 1697 565.7 Kent St. 3 229 1712 570.7

