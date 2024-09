NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg N.Williams, California 1 1 80 80.00 L.Avant, Tulsa 1 2 127 63.50 J.Pegues, Bowling…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg N.Williams, California 1 1 80 80.00 L.Avant, Tulsa 1 2 127 63.50 J.Pegues, Bowling Green 1 2 123 61.50 D.McCray, Texas Tech 1 3 165 55.00 I.Foster, Marshall 1 1 51 51.00 M.McLean, Uconn 1 1 49 49.00 Z.Branch, Southern Cal 1 1 46 46.00 S.Bracey, Cent. Michigan 1 3 118 39.33 W.Wright, East Carolina 1 2 77 38.50 J.Baugh, Florida 1 1 35 35.00 C.Seldon, Tennessee 1 1 35 35.00 K.Austin, Liberty 1 1 34 34.00 A.Brown, Michigan St. 1 1 33 33.00 E.Jackson, Purdue 1 1 33 33.00 J.Brown, Kansas St. 1 1 32 32.00 C.Azema, Northwestern 1 1 30 30.00 J.De Jesus, UNLV 1 1 30 30.00 T.Morin, Wake Forest 1 1 30 30.00 I.Sategna, Arkansas 1 1 30 30.00 X.Brown, Virginia 1 2 58 29.00 H.Rutledge, Charlotte 1 3 87 29.00 B.Smith, SMU 2 2 58 29.00 J.Stuart, Toledo 1 1 29 29.00 J.Cross, Arkansas St. 1 4 114 28.50 M.Ashley, Nevada 1 3 84 28.00 W.McCoy, UTSA 1 1 28 28.00 X.Townsend, UCF 1 3 84 28.00 I.Bryant, Navy 1 3 83 27.67 D.Buchannon, Georgia Southern 1 5 135 27.00 J.Newton, Toledo 1 1 27 27.00 Z.Perry, Louisiana-Lafayette 1 2 53 26.50 J.Bailey, TCU 1 1 26 26.00 M.Golden, Texas 1 1 26 26.00 J.Patterson, Arizona 1 4 104 26.00 K.Stewart, Middle Tennessee 1 1 26 26.00 J.Barney, Nebraska 1 3 75 25.00 J.Brown, Uconn 1 2 50 25.00 L.Floriea, Kent St. 1 1 25 25.00 B.Presley, Oklahoma St. 1 1 25 25.00 P.Prioleau, Virginia Tech 1 1 25 25.00 J.Sherrill, Vanderbilt 1 2 50 25.00 S.Vanhorse, Indiana 1 1 25 25.00 D.Wells, Louisiana-Monroe 1 1 25 25.00 H.Wilson, Charlotte 1 1 25 25.00 K.Mullings, Michigan 1 3 74 24.67 K.Roberts, Appalachian St. 1 2 49 24.50 H.Smothers, NC State 1 2 49 24.50 Q.Jackson, Rice 1 3 73 24.33 M.Watkins, New Mexico St. 1 3 73 24.33 C.Washington, Coastal Carolina 1 4 97 24.25 J.Ford, Georgia St. 1 2 48 24.00 T.King, Wyoming 1 2 48 24.00 B.Tuten, Virginia Tech 1 3 71 23.67 B.Massey, Houston 1 4 94 23.50 M.James, Syracuse 1 3 70 23.33 J.Ballard, Ohio St. 1 1 23 23.00 B.Chatman, Navy 1 1 23 23.00 J.Himon, Northwestern 1 1 23 23.00 M.Pettway, Jacksonville St. 1 1 23 23.00 M.Phillips, Sam Houston St. 1 1 23 23.00 K.Smith, SMU 2 1 23 23.00 J.Price, North Texas 1 6 135 22.50 L.Smithson, Washington St. 1 2 44 22.00 A.Goodwin, UAB 1 2 43 21.50 K.Johnson, Pittsburgh 1 4 86 21.50 A.Simpson, Umass 1 3 64 21.33 Q.Conley, Arizona 1 1 21 21.00 J.Gray, Liberty 1 3 62 20.67 T.Kekahuna, Wisconsin 1 3 62 20.67 T.Bussey, Texas A&M 1 2 41 20.50 C.Leary, Georgia Tech 2 1 20 20.00 I.Mahdi, Texas State 1 2 40 20.00 W.Rodriguez, Kentucky 1 1 20 20.00 R.Daniels, SMU 2 2 39 19.50 K.Crawford, Nevada 2 1 19 19.00 J.Harrison, Notre Dame 1 1 19 19.00 P.Mafah, Clemson 1 1 19 19.00 E.Messer, W. Kentucky 1 2 38 19.00 J.Nixon, W. Michigan 1 1 19 19.00 S.Sandgren, South Alabama 1 1 19 19.00 N.Singleton, Penn St. 1 3 56 18.67 D.Claiborne, Wake Forest 1 2 37 18.50 E.Wilson, Temple 1 3 55 18.33 B.Black, Rutgers 1 1 18 18.00 J.Brown, Texas Tech 1 1 18 18.00 J.Godfrey, Louisiana-Monroe 1 1 18 18.00 D.Latulas, Louisiana Tech 1 1 18 18.00 J.Lucas, Florida St. 2 2 36 18.00 K.Odom, UTEP 1 1 18 18.00 K.Reynolds, Washington 1 2 36 18.00 J.McDowell, South Carolina 1 3 53 17.67 J.Bates, San Jose St. 1 2 35 17.50 T.Ray, West Virginia 1 2 35 17.50 K.Davis, Miami (Ohio) 1 3 51 17.00 C.Dickey, Texas Tech 1 1 17 17.00 B.Domino, Uconn 1 1 17 17.00 G.Freeman, Oklahoma St. 1 1 17 17.00 J.Gray, Southern Miss. 1 1 17 17.00 D.Griffin-Taylor, Louisiana Tech 1 2 34 17.00 A.Khan, UTSA 1 1 17 17.00 D.Roche, Old Dominion 1 1 17 17.00 D.Brune, Ohio 1 1 16 16.00 J.Cobb, Auburn 1 1 16 16.00 N.McCollum, North Carolina 1 1 16 16.00 Z.Thomas, LSU 1 1 16 16.00 M.Tucker, FAU 1 1 16 16.00 M.Scott, Buffalo 1 2 31 15.50 J.Poke, San Diego St. 1 3 46 15.33 T.Hines, Hawaii 2 4 61 15.25 L.Benson, Army 1 2 30 15.00 K.Thomas, UTEP 1 2 30 15.00 T.Wilson, Kansas 1 1 15 15.00 L.Wilson, Cincinnati 1 2 29 14.50 J.Lovett, Troy 1 3 43 14.33 M.Anderson, Memphis 1 1 14 14.00 M.Everhart, TCU 1 2 28 14.00 Q.Redding, Minnesota 1 1 14 14.00 J.Williams, LSU 1 1 14 14.00 C.Cabbiness, Oklahoma St. 1 1 13 13.00 C.Carpenter, UTSA 1 1 13 13.00 R.Clark, Southern Miss. 1 1 13 13.00 B.Buckman, Uconn 1 1 12 12.00 J.Golday, Cincinnati 1 1 12 12.00 J.Stewart, San Jose St. 1 1 12 12.00 K.Chan, Boise St. 1 2 23 11.50 B.Farrell, Stanford 1 1 11 11.00 O.Hammond, North Texas 1 1 10 10.00 A.Hayes, Nevada 2 2 18 9.00 J.Cameron, Baylor 1 1 8 8.00 M.Lemon, Southern Cal 1 1 8 8.00 J.McKithen, Old Dominion 1 1 7 7.00 G.Greenwald, South Florida 1 1 6 6.00 A.Rappleyea, Penn St. 1 1 5 5.00 H.Willis, Middle Tennessee 1 1 4 4.00 N.Wright, South Florida 1 1 4 4.00 C.Nanke, Wyoming 1 1 3 3.00 J.Woodard, UNLV 1 1 3 3.00 D.Blood, Missouri 1 1 2 2.00 N.Acevedo, Fresno St. 1 0 0 .00 Z.Alexander, LSU 0 0 0 .00 V.Anthony, Wisconsin 1 0 0 .00 M.Atchison, Oklahoma 0 0 0 .00 X.Atkins, LSU 0 0 0 .00 D.Bailey, Stanford 1 0 0 .00 K.Beard, Air Force 1 0 0 .00 C.Bonine, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .00 A.Boyd, Georgia Tech 2 0 0 .00 S.Boykins, Louisville 1 0 0 .00 N.Brown, Kent St. 1 0 0 .00 A.Bryant, Pittsburgh 0 0 0 .00 B.Budeselich, W. Michigan 0 0 0 .00 E.Bullock, Louisiana Tech 1 0 0 .00 D.Burke, Ohio St. 1 0 0 .00 M.Burke, Florida 1 0 0 .00 C.Chadwick, Uconn 1 0 0 .00 J.Chellman, W. Michigan 0 0 0 .00 K.Clark, UCLA 1 0 0 .00 E.Conoran, Cent. Michigan 1 0 0 .00 C.Cooke, Nevada 0 0 0 .00 J.Cordoba, Kent St. 0 0 0 .00 S.Covil, Clemson 1 0 0 .00 M.Crawford, Minnesota 1 0 0 .00 K.Crawford, Auburn 1 0 0 .00 L.Cunningham, Penn St. 0 0 0 .00 A.Curry, N. Illinois 1 0 0 .00 A.Damante, Arizona 0 0 0 .00 B.Daniels, E. Michigan 0 0 0 .00 E.Davis, Akron 0 0 0 .00 A.Dennis, Michigan St. 0 0 0 .00 L.Dixon, Toledo 1 0 0 .00 M.Dixon-Williams, Uconn 0 0 0 .00 D.Drummond, UNLV 0 0 0 .00 B.Duncan, Georgia Tech 1 0 0 .00 L.Dunne, Oregon 1 0 0 .00 I.Dunson, Baylor 0 0 0 .00 B.Dutton, Washington St. 0 0 0 .00 G.Fugate, Washington St. 0 0 0 .00 S.Gale, Tulane 0 0 0 .00 A.Garcia, Arizona 0 0 0 .00 C.Gardhigh, Kennesaw St. 0 0 0 .00 E.Garza, Texas 0 0 0 .00 K.Gordon, Temple 0 0 0 .00 T.Grant, Purdue 1 0 0 .00 W.Gregory, South Carolina 0 0 0 .00 J.Grier, Memphis 1 0 0 .00 R.Grimes, Memphis 1 0 0 .00 D.Grobe, Air Force 0 0 0 .00 J.Hall, Georgia St. 0 0 0 .00 E.Harris, Auburn 1 0 0 .00 R.Harrison, Indiana 1 0 0 .00 C.Hedgecock, W. Michigan 0 0 0 .00 R.Height, Georgia Tech 2 0 0 .00 G.Helm, Wyoming 0 0 0 .00 B.Hillman, Michigan 1 0 0 .00 P.Hisatake, Hawaii 0 0 0 .00 M.Holt-Bennett, UAB 1 0 0 .00 H.Hopperton, Kent St. 0 0 0 .00 K.Howard, Wake Forest 0 0 0 .00 S.Howard, Army 1 0 0 .00 I.Jackson, UTSA 1 0 0 .00 S.Jackson, Marshall 0 0 0 .00 B.Jackson, Texas State 0 0 0 .00 K.Jackson, Arizona St. 1 0 0 .00 C.Jenkins, Southern Miss. 0 0 0 .00 J.Jerrels, FAU 1 0 0 .00 J.Johnson, Georgia St. 1 0 0 .00 D.Johnson, Georgia St. 0 0 0 .00 I.Johnson, Marshall 0 0 0 .00 W.Johnson, Virginia Tech 1 0 0 .00 J.Johnson, Mississippi St. 0 0 0 .00 D.Johnson, Arizona 1 0 0 .00 N.Jones, Old Dominion 1 0 0 .00 G.Jones, New Mexico St. 1 0 0 .00 B.Jones, UTEP 1 0 0 .00 B.Katsigiannis, Army 1 0 0 .00 B.Keim, BYU 1 0 0 .00 G.Kilgore, South Carolina 1 0 0 .00 W.Knight, James Madison 1 0 0 .00 D.Knudsen, Louisiana-Monroe 1 0 0 .00 J.Knuth, Kansas St. 1 0 0 .00 I.Kone, Georgia St. 0 0 0 .00 D.Lundy, Florida St. 2 0 0 .00 A.Marsch, UAB 0 0 0 .00 M.Martin, Air Force 0 0 0 .00 B.May, Bowling Green 0 0 0 .00 E.McAdoo, Louisville 1 0 0 .00 T.McDaniel, UAB 1 0 0 .00 W.McDonald, California 0 0 0 .00 A.McElroy, N. Illinois 1 0 0 .00 D.McKinney, Appalachian St. 0 0 0 .00 M.Merril, Texas 0 0 0 .00 D.Mesman, Louisville 1 0 0 .00 H.Miller, Nebraska 1 0 0 .00 J.Milovale, Hawaii 1 0 0 .00 J.Montgomery, Iowa 1 0 0 .00 C.Montgomery, Memphis 0 0 0 .00 T.Moore, Texas 1 0 0 .00 J.Morton, Temple 1 0 0 .00 J.Nwachukwu, Rutgers 0 0 0 .00 M.Olguin, Kansas St. 1 0 0 .00 A.Orji, Michigan 1 0 0 .00 L.Osteen, North Carolina 0 0 0 .00 K.Parker, Cent. Michigan 1 0 0 .00 A.Parks, South Florida 0 0 0 .00 M.Parrish, Miami (Ohio) 0 0 0 .00 M.Patterson, W. Kentucky 1 0 0 .00 J.Powell-Wonson, Maryland 0 0 0 .00 A.Price, Iowa 0 0 0 .00 A.Proctor, Buffalo 0 0 0 .00 J.Pyburn, Florida 1 0 0 .00 Z.Rainer, Minnesota 0 0 0 .00 D.Ray, Toledo 1 0 0 .00 A.Reese, Ohio St. 1 0 0 .00 J.Richardson, Southern Cal 0 0 0 .00 T.Roberson, Kansas St. 1 0 0 .00 J.Robinson, Oregon St. 1 0 0 .00 J.Robinson, BYU 1 0 0 .00 E.Robinson, Hawaii 2 0 0 .00 B.Rose, Utah 1 0 0 .00 J.Rucks, Kennesaw St. 1 0 0 .00 R.Rudzinski, Ohio St. 0 0 0 .00 A.Rumph, UCF 1 0 0 .00 E.Sabbatini, Southern Miss. 1 0 0 .00 J.Seth, Nevada 0 0 0 .00 J.Smith, FAU 0 0 0 .00 T.Smith, Navy 0 0 0 .00 R.Smith, Duke 1 0 0 .00 A.Sparrow, Syracuse 1 0 0 .00 C.Stafford, Auburn 1 0 0 .00 T.Stephens, Missouri 1 0 0 .00 C.Surber, Texas A&M 0 0 0 .00 T.Swartz, Troy 1 0 0 .00 J.Tafuna, Utah 1 0 0 .00 M.Talavou, San Jose St. 0 0 0 .00 W.Taylor, Georgia 0 0 0 .00 A.Terrell, Clemson 1 0 0 .00 M.Thomas, Uconn 0 0 0 .00 J.Thurman, Ohio St. 1 0 0 .00 B.Tipton, North Texas 0 0 0 .00 J.Todd, Kansas 1 0 0 .00 T.Todd, Georgia Southern 0 0 0 .00 E.Trent, Purdue 1 0 0 .00 M.Tupou, Utah St. 0 0 0 .00 R.Vanscoy, Army 0 0 0 .00 N.Vattiato, Middle Tennessee 1 0 0 .00 D.Vickers, Oregon St. 0 0 0 .00 D.Villari, Syracuse 1 0 0 .00 J.Virgin-Morgan, Boise St. 1 0 0 .00 V.Walker, W. Michigan 0 0 0 .00 M.Washington, Syracuse 0 0 0 .00 R.Washington, Miami 0 0 0 .00 X.Watts, Notre Dame 1 0 0 .00 J.White, Southern Miss. 0 0 0 .00 J.Williams, Texas Tech 0 0 0 .00 K.Williams, Boise St. 0 0 0 .00 Z.Williams, Kennesaw St. 0 0 0 .00 J.Wolf, Kansas St. 0 0 0 .00 L.Worth, Arkansas 1 0 0 .00 C.Yates, Liberty 1 0 0 .00 T.von Grote, North Texas 0 0 0 .00

