NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals G FG FGA Pct PG N.Burnette, North Carolina 1 4 4 1.000 4.00 M.Bhaghani, UCLA 1 3 3…

Field Goals

G FG FGA Pct PG N.Burnette, North Carolina 1 4 4 1.000 4.00 M.Bhaghani, UCLA 1 3 3 1.000 3.00 B.Craig, Missouri 1 3 3 1.000 3.00 A.Herrera, South Carolina 1 3 4 .750 3.00 J.Howes, Maryland 1 3 3 1.000 3.00 M.Jeter, Notre Dame 1 3 3 1.000 3.00 T.Keltner, Oklahoma 1 3 3 1.000 3.00 E.Nimrod, Utah St. 1 3 3 1.000 3.00 G.Spetic, Ohio 1 3 3 1.000 3.00 L.Ward, Oklahoma St. 1 3 3 1.000 3.00 A.Welch, Kennesaw St. 1 3 3 1.000 3.00 D.Zvada, Michigan 1 3 3 1.000 3.00 W.Bettridge, Virginia 1 2 3 .667 2.00 R.Bond, Texas A&M 1 2 2 1.000 2.00 C.Boomer, UCF 1 2 2 1.000 2.00 A.Borregales, Miami 1 2 3 .667 2.00 J.Cannon, South Florida 1 2 2 1.000 2.00 C.Chittenden, UNLV 1 2 3 .667 2.00 C.Costa, Memphis 1 2 3 .667 2.00 C.Davis, Mississippi 1 2 3 .667 2.00 J.Delange, UAB 1 2 2 1.000 2.00 D.Dzioban, Miami (Ohio) 1 2 3 .667 2.00 W.Ferrin, BYU 1 2 3 .667 2.00 R.Fitzgerald, Florida St. 2 4 4 1.000 2.00 G.Garcia, Texas Tech 1 2 2 1.000 2.00 M.Gilbert, Tennessee 1 2 2 1.000 2.00 J.Gomez, E. Michigan 1 2 2 1.000 2.00 M.Hayes, West Virginia 1 2 2 1.000 2.00 K.Hensley, Coastal Carolina 1 2 2 1.000 2.00 I.Hershey, Arizona St. 1 2 3 .667 2.00 C.Karhu, Liberty 1 2 3 .667 2.00 E.Kenney, Stanford 1 2 2 1.000 2.00 M.Lantz, Southern Cal 1 2 3 .667 2.00 K.Lemmerman, TCU 1 2 3 .667 2.00 T.Loop, Arizona 1 2 2 1.000 2.00 J.Love, Virginia Tech 1 2 2 1.000 2.00 L.Marjan, South Alabama 1 2 2 1.000 2.00 A.Montano, New Mexico St. 1 2 2 1.000 2.00 J.Olsen, Northwestern 1 2 3 .667 2.00 C.Pavon, Sam Houston St. 1 2 3 .667 2.00 T.Pelino, Duke 1 2 2 1.000 2.00 D.Ramos, LSU 1 2 2 1.000 2.00 S.Renfroe, Troy 1 2 2 1.000 2.00 L.Rickman, Georgia St. 1 2 2 1.000 2.00 G.Rippa, Jacksonville St. 1 2 2 1.000 2.00 E.Sanchez, Old Dominion 1 2 2 1.000 2.00 B.Sauls, Pittsburgh 1 2 2 1.000 2.00 M.Shipley, Texas State 1 2 3 .667 2.00 G.Smith, Akron 1 2 2 1.000 2.00 D.Stevens, Iowa 1 2 2 1.000 2.00 B.Taylor, Vanderbilt 1 2 3 .667 2.00 C.Tennant, Kansas St. 1 2 2 1.000 2.00 B.Travelstead, Louisville 1 2 2 1.000 2.00 N.Vakos, Wisconsin 1 2 3 .667 2.00 C.Van Andel, Arkansas St. 1 2 2 1.000 2.00 P.Woodring, Georgia 1 2 2 1.000 2.00 C.Rogers, SMU 2 3 4 .750 1.50 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 1 1 1 1.000 1.00 T.Alvano, Nebraska 1 1 1 1.000 1.00 B.Auburn, Texas 1 1 1 1.000 1.00 J.Barnes, Tulane 1 1 1 1.000 1.00 C.Brown, Cincinnati 1 1 2 .500 1.00 B.Buchanan, Louisiana Tech 1 1 1 1.000 1.00 R.Burkhardt, Texas Tech 1 1 1 1.000 1.00 R.Coe, California 1 1 1 1.000 1.00 B.Denaburg, Syracuse 1 1 1 1.000 1.00 M.Dennis, Wake Forest 1 1 1 1.000 1.00 L.Drzewiecki, New Mexico 2 2 4 .500 1.00 J.Fielding, Ohio St. 1 1 1 1.000 1.00 A.Glass, Kent St. 1 1 1 1.000 1.00 I.Hankins, Baylor 1 1 1 1.000 1.00 N.Hauser, Clemson 1 1 1 1.000 1.00 E.Hayes, Oregon St. 1 1 1 1.000 1.00 M.Hughes, Appalachian St. 1 1 1 1.000 1.00 D.Kesich, Minnesota 1 1 3 .333 1.00 M.Larson, Louisiana-Monroe 1 1 1 1.000 1.00 D.Lynch, Fresno St. 1 1 1 1.000 1.00 A.Mata, Colorado 1 1 1 1.000 1.00 K.Matsuzawa, Hawaii 2 2 2 1.000 1.00 T.Mattson, Cent. Michigan 1 1 1 1.000 1.00 T.McGough, Auburn 1 1 1 1.000 1.00 K.Nguma, North Texas 1 1 2 .500 1.00 D.Olano, Illinois 1 1 1 1.000 1.00 J.Patel, Rutgers 1 1 1 1.000 1.00 G.Plascencia, San Diego St. 1 1 2 .500 1.00 N.Radicic, Indiana 1 1 1 1.000 1.00 Z.Rankin, Middle Tennessee 1 1 1 1.000 1.00 A.Raynor, Kentucky 1 1 1 1.000 1.00 N.Reed, Buffalo 1 1 2 .500 1.00 N.Ruelas, James Madison 1 1 1 1.000 1.00 A.Sappington, Oregon 1 1 2 .500 1.00 T.Smack, Florida 1 1 1 1.000 1.00 T.Sterner, Louisiana-Lafayette 1 1 1 1.000 1.00 G.Stewart, Georgia Southern 1 1 1 1.000 1.00 M.Suarez, FAU 1 1 1 1.000 1.00 M.Trujillo, Temple 1 1 1 1.000 1.00 R.Verhoff, Marshall 1 1 2 .500 1.00 K.Vinesett, NC State 1 1 1 1.000 1.00 A.Birr, Georgia Tech 2 1 2 .500 .50 M.Killam, Nevada 2 1 2 .500 .50 B.Allen, Iowa 1 0 0 .000 .00 D.Anderson, Florida St. 0 0 0 .000 .00 J.Arnold, Oklahoma 1 0 0 .000 .00 J.Barbas, Houston 1 0 0 .000 .00 E.Bennett, North Carolina 0 0 0 .000 .00 S.Bey, Arizona 0 0 0 .000 .00 P.Boone, UCF 1 0 0 .000 .00 E.Brantley, FAU 1 0 0 .000 .00 D.Bridges, Fresno St. 1 0 0 .000 .00 D.Brooks, Arizona St. 1 0 0 .000 .00 Z.Brown, Stanford 0 0 0 .000 .00 J.Brown, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 J.Brown, Kansas 1 0 0 .000 .00 T.Brown, UAB 0 0 0 .000 .00 L.Bryant, Washington 0 0 0 .000 .00 I.Bullerdick, Charlotte 1 0 0 .000 .00 A.Burrell, LSU 1 0 0 .000 .00 T.Bushee, Charlotte 0 0 0 .000 .00 E.Bushong, James Madison 0 0 0 .000 .00 E.Bynum, Oregon 0 0 0 .000 .00 K.Calloway, California 1 0 0 .000 .00 V.Calvaruso, Arkansas 0 0 0 .000 .00 H.Carver, Miami 0 0 0 .000 .00 N.Charles, Kennesaw St. 1 0 0 .000 .00 C.Christian, FIU 1 0 0 .000 .00 D.Claiborne, Wake Forest 1 0 0 .000 .00 Z.Clarke, Cincinnati 0 0 0 .000 .00 S.Clawges, Rutgers 1 0 0 .000 .00 J.Clemons, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00 Z.Cody, Coastal Carolina 1 0 0 .000 .00 A.Colandrea, Virginia 1 0 0 .000 .00 E.Colson, UCF 0 0 0 .000 .00 L.Conway, Boston College 0 0 0 .000 .00 A.Cooper, Arizona St. 0 0 0 .000 .00 C.Corrao, Air Force 0 0 0 .000 .00 K.Cost, North Carolina 1 0 0 .000 .00 A.Cottrill, Florida St. 2 0 0 .000 .00 Z.Courtney, Coastal Carolina 1 0 0 .000 .00 L.Croskey, Troy 0 0 0 .000 .00 D.Crowdus, Hawaii 2 0 0 .000 .00 D.Dahoue, E. Michigan 0 0 0 .000 .00 S.Dankah, East Carolina 1 0 0 .000 .00 K.Dia-Johnson, Umass 0 0 0 .000 .00 E.Diaz, California 0 0 0 .000 .00 J.Dillon, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 J.Dingle, Cincinnati 1 0 0 .000 .00 N.Dyman, UTEP 1 0 0 .000 .00 N.Eason, UNLV 0 0 0 .000 .00 G.Eben, Iowa 0 0 0 .000 .00 J.Echols, South Florida 0 0 0 .000 .00 S.El-Amin, North Texas 0 0 0 .000 .00 A.Erby, Ohio 0 0 0 .000 .00 C.Etheredge, Auburn 1 0 0 .000 .00 K.Evans, Texas State 0 0 0 .000 .00 S.Faasolo, Washington 1 0 0 .000 .00 K.Fleming, Alabama 0 0 0 .000 .00 J.Flowe, Arizona 0 0 0 .000 .00 T.Flowers, Rice 1 0 0 .000 .00 H.Freer, Georgia Tech 2 0 0 .000 .00 K.Garber, Kansas St. 1 0 0 .000 .00 G.Garcia, Kent St. 0 0 0 .000 .00 J.Gilbert, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 Z.Gluckman, North Carolina 0 0 0 .000 .00 A.Gonzalez, Florida 0 0 0 .000 .00 T.Grant-Randall, Umass 1 0 0 .000 .00 B.Grays, UTSA 1 0 0 .000 .00 R.Green, Tulane 1 0 0 .000 .00 B.Green II, Colorado 1 0 0 .000 .00 N.Griffin, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00 R.Griffin, UTSA 1 0 0 .000 .00 M.Groh, Penn St. 0 0 0 .000 .00 B.Hall, Michigan 0 0 0 .000 .00 K.Harris, Fresno St. 0 0 0 .000 .00 W.Harvey, TCU 0 0 0 .000 .00 Z.Hawk, Iowa St. 1 0 0 .000 .00 L.Heard, Tennessee 1 0 0 .000 .00 T.Henry, Marshall 0 0 0 .000 .00 H.Herring, Louisiana-Monroe 1 0 0 .000 .00 Z.Herring, South Florida 0 0 0 .000 .00 T.Hickman-Collins, Florida St. 0 0 0 .000 .00 S.Hicks, Virginia Tech 0 0 0 .000 .00 D.Hill, FAU 1 0 0 .000 .00 J.Hoffman, Michigan 1 0 0 .000 .00 M.Hola, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 J.Horton, Umass 1 0 0 .000 .00 E.Ingwerson, Nebraska 1 0 0 .000 .00 B.Jackson, Tulsa 1 0 0 .000 .00 D.Jackson, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00 J.Johnson, Oregon St. 0 0 0 .000 .00 R.Johnson, Michigan St. 0 0 0 .000 .00 M.Johnson, Florida 1 0 0 .000 .00 E.Jones, Oklahoma 0 0 0 .000 .00 D.Jones, Virginia 1 0 0 .000 .00 M.Jones, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00 L.Jozwiak, Buffalo 0 0 0 .000 .00 A.Kehm, Nevada 0 0 0 .000 .00 C.Keith, TCU 0 0 0 .000 .00 T.Kelly, Mississippi 0 0 0 .000 .00 A.Key, Uconn 1 0 0 .000 .00 A.Kilgore, SMU 2 0 0 .000 .00 M.Lane, LSU 0 0 0 .000 .00 D.Latu, BYU 0 0 0 .000 .00 T.Lawson, North Carolina 0 0 0 .000 .00 J.Lee, LSU 1 0 0 .000 .00 S.Lewis, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 T.Lewis, Louisiana-Lafayette 1 0 0 .000 .00 T.Liebhardt, Cent. Michigan 1 0 0 .000 .00 J.Long, Rice 1 0 0 .000 .00 A.Lopez, Colorado 0 0 0 .000 .00 D.Lorick, East Carolina 0 0 0 .000 .00 N.Malani, Washington St. 1 0 0 .000 .00 D.Marshall, NC State 1 0 0 .000 .00 J.Martin, California 0 0 0 .000 .00 K.Mason, Akron 0 0 0 .000 .00 B.Massey, Houston 1 0 0 .000 .00 D.McCulley, Indiana 1 0 0 .000 .00 C.McGarrell, N. Illinois 1 0 0 .000 .00 C.McMillan, Rice 0 0 0 .000 .00 K.Menz, Minnesota 0 0 0 .000 .00 B.Miller, North Carolina 0 0 0 .000 .00 D.Miller, Colorado 1 0 0 .000 .00 J.Milliman, TCU 0 0 0 .000 .00 T.Mims, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00 R.Mitchell, NC State 1 0 0 .000 .00 C.Moberly, Iowa St. 1 0 0 .000 .00 H.Moeller, Kansas 0 0 0 .000 .00 J.Monette, Indiana 0 0 0 .000 .00 C.Montgomery, Marshall 1 0 0 .000 .00 C.Motes, Utah St. 1 0 0 .000 .00 M.Neal, Charlotte 1 0 0 .000 .00 D.Neal, Kansas 1 0 0 .000 .00 J.Nelson, BYU 1 0 0 .000 .00 T.Olsen, Syracuse 0 0 0 .000 .00 Z.Ortwerth, Iowa 1 0 0 .000 .00 L.Osada, North Carolina 0 0 0 .000 .00 S.Padgitt, Houston 0 0 0 .000 .00 A.Patt, Old Dominion 0 0 0 .000 .00 K.Peihopa, Hawaii 2 0 0 .000 .00 C.Pickett, Virginia Tech 0 0 0 .000 .00 P.Pierce, Ohio St. 1 0 0 .000 .00 C.Pillette, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .000 .00 L.Point, Navy 0 0 0 .000 .00 A.Rappleyea, Penn St. 1 0 0 .000 .00 D.Rayner, Kentucky 1 0 0 .000 .00 Q.Redding, Minnesota 1 0 0 .000 .00 S.Rhodes, Rutgers 1 0 0 .000 .00 B.Rice, Miami (Ohio) 0 0 0 .000 .00 N.Rivera, New Mexico 0 0 0 .000 .00 J.Rivers, Miami 1 0 0 .000 .00 Z.Robinson, UTSA 0 0 0 .000 .00 D.Robinson, Bowling Green 0 0 0 .000 .00 D.Robinson, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 R.Rocquemore, North Texas 0 0 0 .000 .00 J.Rogers, Kennesaw St. 0 0 0 .000 .00 A.Romaine, Kansas St. 1 0 0 .000 .00 M.Rowser, Arizona St. 1 0 0 .000 .00 G.Rumohr, N. Illinois 0 0 0 .000 .00 M.Runyon, Syracuse 1 0 0 .000 .00 K.Sanders, Rutgers 1 0 0 .000 .00 S.Scheidt, Fresno St. 0 0 0 .000 .00 K.Scott, Arizona St. 1 0 0 .000 .00 T.Session, California 1 0 0 .000 .00 R.Sexil, FIU 0 0 0 .000 .00 C.Shaw, UCLA 1 0 0 .000 .00 T.Simpson, Alabama 1 0 0 .000 .00 Z.Simpson-Smith, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00 T.Sims, Old Dominion 0 0 0 .000 .00 A.Smith, Georgia 1 0 0 .000 .00 A.Snyder, Ohio St. 0 0 0 .000 .00 B.Sorsby, Cincinnati 1 0 0 .000 .00 G.Speaks, Auburn 1 0 0 .000 .00 J.Springfield, Oklahoma St. 1 0 0 .000 .00 M.Stampley, Georgia Southern 1 0 0 .000 .00 C.Stanley, West Virginia 0 0 0 .000 .00 R.Steele, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00 J.Stein, N. Illinois 0 0 0 .000 .00 T.Stellato, Clemson 1 0 0 .000 .00 J.Stivers, Tulane 0 0 0 .000 .00 K.Thomas, Washington St. 0 0 0 .000 .00 T.Thompson, Troy 1 0 0 .000 .00 R.Tisdale, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00 S.Tripline, Temple 0 0 0 .000 .00 J.Tupou’ata-Johnson, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 J.Turner, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 D.Viotto, E. Michigan 0 0 0 .000 .00 H.Weber, Wisconsin 0 0 0 .000 .00 S.Weidman, West Virginia 0 0 0 .000 .00 K.Wermy, Oklahoma 0 0 0 .000 .00 C.Westfelt, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00 J.Whiteside, Cent. Michigan 1 0 0 .000 .00 D.Williams, Hawaii 2 0 0 .000 .00 J. Williams, South Alabama 0 0 0 .000 .00 A.Williams, Coastal Carolina 1 0 0 .000 .00 T.Woodard, Boise St. 0 0 0 .000 .00 B.Wraalstad, Army 0 0 0 .000 .00 J.Yates, Duke 0 0 0 .000 .00 J.York, Houston 1 0 0 .000 .00 W.Young Bear, Tulsa 1 0 0 .000 .00 J.Zamora, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 M.Ziglar, North Carolina 1 0 0 .000 .00

