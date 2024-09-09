NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .315; Ozuna, Atlanta, .304; Turner, Philadelphia, .295; K.Marte, Arizona, .293; Ohtani, Los Angeles, .291; Bohm, Philadelphia, .290; Merrill, San Diego, .290; Freeman, Los Angeles, .286; L.García, Washington, .285; Harper, Philadelphia, .285.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 113; Carroll, Arizona, 106; Lindor, New York, 100; Schwarber, Philadelphia, 98; E.De La Cruz, Cincinnati, 95; M.Chapman, San Francisco, 92; Willi.Contreras, Milwaukee, 90; Ozuna, Atlanta, 86; Adames, Milwaukee, 84; Alonso, New York, 83.
RBI_Adames, Milwaukee, 101; Ohtani, Los Angeles, 101; Ozuna, Atlanta, 98; Schwarber, Philadelphia, 94; E.Suárez, Arizona, 90; Machado, San Diego, 90; Bohm, Philadelphia, 89; T.Hernández, Los Angeles, 87; Steer, Cincinnati, 86; Lindor, New York, 84.
HITS_Arraez, San Diego, 181; Ozuna, Atlanta, 165; Ohtani, Los Angeles, 162; Lindor, New York, 158; Tovar, Colorado, 155; B.Reynolds, Pittsburgh, 154; Willi.Contreras, Milwaukee, 151; Bohm, Philadelphia, 147; Machado, San Diego, 145; Merrill, San Diego, 144.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 42; Lindor, New York, 38; Harper, Philadelphia, 36; M.Chapman, San Francisco, 34; Willi.Contreras, Milwaukee, 34; Happ, Chicago, 34; O.Cruz, Pittsburgh, 33; E.De La Cruz, Cincinnati, 33; Olson, Atlanta, 32.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 12; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Ohtani, Los Angeles, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Suzuki, Chicago, 6; 10 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 46; Ozuna, Atlanta, 37; Schwarber, Philadelphia, 34; Alonso, New York, 31; K.Marte, Arizona, 30; Adames, Milwaukee, 30; Lindor, New York, 30; T.Hernández, Los Angeles, 28; Harper, Philadelphia, 26; E.Suárez, Arizona, 26.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 62; Ohtani, Los Angeles, 46; Turang, Milwaukee, 41; J.Young, Washington, 31; Stott, Philadelphia, 29; Abrams, Washington, 28; Hoerner, Chicago, 28; L.Thomas, Cleveland, 28; Lindor, New York, 27; Carroll, Arizona, 26; Crow-Armstrong, Chicago, 26; Doyle, Colorado, 26.
PITCHING_Sale, Atlanta, 16-3; Wheeler, Philadelphia, 14-6; Imanaga, Chicago, 12-3; Rea, Milwaukee, 12-4; R.Suárez, Philadelphia, 12-6; Nola, Philadelphia, 12-7; M.King, San Diego, 12-8; Webb, San Francisco, 12-9; S.Gray, St. Louis, 12-9; Cease, San Diego, 12-11.
ERA_Sale, Atlanta, 2.38; Wheeler, Philadelphia, 2.59; Imanaga, Chicago, 2.99; M.King, San Diego, 3.10; C.Sánchez, Philadelphia, 3.33; Fried, Atlanta, 3.35; Nola, Philadelphia, 3.41; Manaea, New York, 3.43; Webb, San Francisco, 3.46; Taillon, Chicago, 3.57.
STRIKEOUTS_Sale, Atlanta, 213; Cease, San Diego, 205; Wheeler, Philadelphia, 190; S.Gray, St. Louis, 186; M.King, San Diego, 185; F.Peralta, Milwaukee, 179; Glasnow, Los Angeles, 168; Nola, Philadelphia, 167; Manaea, New York, 163; Greene, Cincinnati, 162.
Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.