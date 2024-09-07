NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .313; Ozuna, Atlanta, .307; Turner, Philadelphia, .297; K.Marte, Arizona, .293; Bohm, Philadelphia, .290; Merrill, San Diego, .289; Ohtani, Los Angeles, .289; Freeman, Los Angeles, .288; L.García, Washington, .288; Harper, Philadelphia, .283.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 112; Carroll, Arizona, 106; Lindor, New York, 100; Schwarber, Philadelphia, 97; E.De La Cruz, Cincinnati, 95; M.Chapman, San Francisco, 91; Willi.Contreras, Milwaukee, 89; Ozuna, Atlanta, 86; Adames, Milwaukee, 84; Alonso, New York, 81; K.Marte, Arizona, 81; Profar, San Diego, 81.
RBI_Adames, Milwaukee, 101; Ohtani, Los Angeles, 100; Ozuna, Atlanta, 98; Schwarber, Philadelphia, 93; Machado, San Diego, 90; Bohm, Philadelphia, 89; E.Suárez, Arizona, 88; T.Hernández, Los Angeles, 87; Steer, Cincinnati, 86; Lindor, New York, 84.
HITS_Arraez, San Diego, 178; Ozuna, Atlanta, 164; Ohtani, Los Angeles, 160; Lindor, New York, 158; Tovar, Colorado, 154; B.Reynolds, Pittsburgh, 153; Willi.Contreras, Milwaukee, 150; Bohm, Philadelphia, 147; Machado, San Diego, 145; Merrill, San Diego, 143.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 41; Lindor, New York, 38; Harper, Philadelphia, 35; M.Chapman, San Francisco, 34; Willi.Contreras, Milwaukee, 34; O.Cruz, Pittsburgh, 33; E.De La Cruz, Cincinnati, 33; Happ, Chicago, 33; Olson, Atlanta, 32.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 12; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Ohtani, Los Angeles, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Suzuki, Chicago, 6; 9 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 45; Ozuna, Atlanta, 37; Schwarber, Philadelphia, 33; Alonso, New York, 31; K.Marte, Arizona, 30; Adames, Milwaukee, 30; Lindor, New York, 30; T.Hernández, Los Angeles, 28; Harper, Philadelphia, 26; Burger, Miami, 25; E.Suárez, Arizona, 25; Machado, San Diego, 25; Olson, Atlanta, 25.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 62; Ohtani, Los Angeles, 46; Turang, Milwaukee, 41; J.Young, Washington, 31; Stott, Philadelphia, 29; Abrams, Washington, 28; Hoerner, Chicago, 28; L.Thomas, Cleveland, 28; Carroll, Arizona, 26; Crow-Armstrong, Chicago, 26; Doyle, Colorado, 26; Lindor, New York, 26.
PITCHING_Sale, Atlanta, 16-3; Wheeler, Philadelphia, 14-6; Imanaga, Chicago, 12-3; Rea, Milwaukee, 12-4; R.Suárez, Philadelphia, 12-6; Nola, Philadelphia, 12-7; M.King, San Diego, 12-8; Webb, San Francisco, 12-9; S.Gray, St. Louis, 12-9; Cease, San Diego, 12-11.
ERA_Sale, Atlanta, 2.47; Wheeler, Philadelphia, 2.59; Greene, Cincinnati, 2.83; Imanaga, Chicago, 2.99; M.King, San Diego, 3.10; Fried, Atlanta, 3.35; Nola, Philadelphia, 3.41; Manaea, New York, 3.43; C.Sánchez, Philadelphia, 3.45; Webb, San Francisco, 3.46.
STRIKEOUTS_Sale, Atlanta, 206; Cease, San Diego, 205; Wheeler, Philadelphia, 190; S.Gray, St. Louis, 186; M.King, San Diego, 185; F.Peralta, Milwaukee, 175; Glasnow, Los Angeles, 168; Nola, Philadelphia, 167; Manaea, New York, 163; Greene, Cincinnati, 162.
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