NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .320; Ozuna, Atlanta, .305; Turner, Philadelphia, .294; K.Marte, Arizona, .293; Bohm, Philadelphia, .290; Harper, Philadelphia, .290; Merrill, San Diego, .289; Ohtani, Los Angeles, .289; B.Reynolds, Pittsburgh, .282; L.García, Washington, .281.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 116; Carroll, Arizona, 109; Lindor, New York, 103; Schwarber, Philadelphia, 101; E.De La Cruz, Cincinnati, 98; Willi.Contreras, Milwaukee, 94; M.Chapman, San Francisco, 93; Ozuna, Atlanta, 89; Adames, Milwaukee, 87; Alonso, New York, 85.
RBI_Adames, Milwaukee, 107; Ohtani, Los Angeles, 104; Ozuna, Atlanta, 98; Schwarber, Philadelphia, 95; Machado, San Diego, 95; E.Suárez, Arizona, 92; Bohm, Philadelphia, 89; Steer, Cincinnati, 88; Willi.Contreras, Milwaukee, 88; T.Hernández, Los Angeles, 87.
HITS_Arraez, San Diego, 188; Ozuna, Atlanta, 169; Ohtani, Los Angeles, 166; Lindor, New York, 162; B.Reynolds, Pittsburgh, 162; Tovar, Colorado, 159; Willi.Contreras, Milwaukee, 157; Machado, San Diego, 149; Bohm, Philadelphia, 147; Merrill, San Diego, 147.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 43; Harper, Philadelphia, 40; Lindor, New York, 39; Willi.Contreras, Milwaukee, 36; Olson, Atlanta, 36; M.Chapman, San Francisco, 35; O.Cruz, Pittsburgh, 34; Happ, Chicago, 34; E.De La Cruz, Cincinnati, 33; Steer, Cincinnati, 33.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 13; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Ohtani, Los Angeles, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Suzuki, Chicago, 6; 10 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 47; Ozuna, Atlanta, 37; Schwarber, Philadelphia, 35; Alonso, New York, 32; Adames, Milwaukee, 32; K.Marte, Arizona, 31; Lindor, New York, 31; Harper, Philadelphia, 28; E.Suárez, Arizona, 28; T.Hernández, Los Angeles, 28.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 64; Ohtani, Los Angeles, 48; Turang, Milwaukee, 42; J.Young, Washington, 32; Abrams, Washington, 29; Stott, Philadelphia, 29; Hoerner, Chicago, 28; L.Thomas, Cleveland, 28; Carroll, Arizona, 27; Crow-Armstrong, Chicago, 27; Doyle, Colorado, 27; Lindor, New York, 27.
PITCHING_Sale, Atlanta, 17-3; Wheeler, Philadelphia, 15-6; Imanaga, Chicago, 13-3; S.Gray, St. Louis, 13-9; Cease, San Diego, 13-11; Rea, Milwaukee, 12-5; R.Suárez, Philadelphia, 12-6; Gallen, Arizona, 12-6; Nola, Philadelphia, 12-8; M.King, San Diego, 12-9.
ERA_Sale, Atlanta, 2.35; Wheeler, Philadelphia, 2.61; Imanaga, Chicago, 3.03; M.King, San Diego, 3.06; C.Sánchez, Philadelphia, 3.33; Manaea, New York, 3.35; Fried, Atlanta, 3.46; Webb, San Francisco, 3.53; Taillon, Chicago, 3.55; Cease, San Diego, 3.58.
STRIKEOUTS_Sale, Atlanta, 219; Cease, San Diego, 215; Wheeler, Philadelphia, 199; S.Gray, St. Louis, 195; M.King, San Diego, 191; F.Peralta, Milwaukee, 184; Nola, Philadelphia, 174; Manaea, New York, 171; Glasnow, Los Angeles, 168; Greene, Cincinnati, 162.
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