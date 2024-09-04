NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .310; Ozuna, Atlanta, .305; Turner, Philadelphia, .299; K.Marte, Arizona, .298; Ohtani, Los Angeles, .292; Merrill, San Diego, .291; Bohm, Philadelphia, .290; L.García, Washington, .290; Freeman, Los Angeles, .289; Harper, Philadelphia, .282.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 111; Carroll, Arizona, 104; Lindor, New York, 98; E.De La Cruz, Cincinnati, 94; Schwarber, Philadelphia, 93; M.Chapman, San Francisco, 90; Willi.Contreras, Milwaukee, 88; Ozuna, Atlanta, 86; Adames, Milwaukee, 83; K.Marte, Arizona, 81.
RBI_Adames, Milwaukee, 100; Ohtani, Los Angeles, 99; Ozuna, Atlanta, 98; Schwarber, Philadelphia, 89; Bohm, Philadelphia, 89; T.Hernández, Los Angeles, 87; E.Suárez, Arizona, 86; Steer, Cincinnati, 86; Machado, San Diego, 84; Lindor, New York, 84.
HITS_Arraez, San Diego, 171; Ozuna, Atlanta, 160; Ohtani, Los Angeles, 158; Lindor, New York, 157; B.Reynolds, Pittsburgh, 151; Tovar, Colorado, 151; Willi.Contreras, Milwaukee, 148; Bohm, Philadelphia, 147; E.De La Cruz, Cincinnati, 141; T.Hernández, Los Angeles, 140; Merrill, San Diego, 140; M.Winn, St. Louis, 140.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 40; Lindor, New York, 38; Willi.Contreras, Milwaukee, 34; Harper, Philadelphia, 34; M.Chapman, San Francisco, 33; E.De La Cruz, Cincinnati, 33; Happ, Chicago, 33; Olson, Atlanta, 32; O.Cruz, Pittsburgh, 31; Freeman, Los Angeles, 31.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 12; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Ohtani, Los Angeles, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Suzuki, Chicago, 6; 9 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 44; Ozuna, Atlanta, 37; Schwarber, Philadelphia, 32; Alonso, New York, 31; K.Marte, Arizona, 30; Lindor, New York, 30; Adames, Milwaukee, 29; T.Hernández, Los Angeles, 28; Harper, Philadelphia, 26; Burger, Miami, 25; Olson, Atlanta, 25.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 62; Ohtani, Los Angeles, 46; Turang, Milwaukee, 41; J.Young, Washington, 31; Stott, Philadelphia, 29; Abrams, Washington, 28; L.Thomas, Cleveland, 28; Hoerner, Chicago, 27; Crow-Armstrong, Chicago, 26; Lindor, New York, 26.
PITCHING_Sale, Atlanta, 16-3; Wheeler, Philadelphia, 13-6; Imanaga, Chicago, 12-3; Rea, Milwaukee, 12-4; Nola, Philadelphia, 12-6; S.Gray, St. Louis, 12-9; Cease, San Diego, 12-10; Manaea, New York, 11-5; Stone, Los Angeles, 11-5; R.Suárez, Philadelphia, 11-6.
ERA_Sale, Atlanta, 2.47; Wheeler, Philadelphia, 2.63; Greene, Cincinnati, 2.83; Imanaga, Chicago, 2.99; M.King, San Diego, 3.17; Nola, Philadelphia, 3.29; Manaea, New York, 3.35; Webb, San Francisco, 3.43; C.Sánchez, Philadelphia, 3.45; Fried, Atlanta, 3.52.
STRIKEOUTS_Sale, Atlanta, 206; Cease, San Diego, 201; S.Gray, St. Louis, 186; Wheeler, Philadelphia, 183; M.King, San Diego, 177; F.Peralta, Milwaukee, 175; Glasnow, Los Angeles, 168; Greene, Cincinnati, 162; Nola, Philadelphia, 162; Gore, Washington, 155; Imanaga, Chicago, 155; Pfaadt, Arizona, 155.
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