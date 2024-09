acciona Open de España presented by Madrid Scores

Saturday At Club de Campo Villa de Madrid Madrid Purse: $3.3 million Yardage: 7,154; Par: 71 Third Round Angel Hidalgo,…

Saturday

At Club de Campo Villa de Madrid

Madrid

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,154; Par: 71

Third Round

Angel Hidalgo, Spain 65-67-68—200 Jon Rahm, Spain 68-69-65—202 David Puig, Spain 69-69-65—203 Joe Dean, England 71-65-69—205 Patrick Reed, United States 71-66-68—205 Adri Arnaus, Spain 68-70-68—206 Jens Fahrbring, Sweden 71-70-65—206 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 70-67-70—207 Sean Crocker, United States 70-74-64—208 Tommy Fleetwood, England 69-69-70—208 Tyrrell Hatton, England 74-68-66—208 Jayden Trey Schaper, South Africa 75-68-65—208 Jimmy Walker, United States 70-68-70—208 Sam Bairstow, England 67-70-72—209 Todd Clements, England 73-67-69—209 Alejandro Del Rey, Spain 72-69-68—209 Ross Fisher, England 71-68-70—209 Julien Guerrier, France 67-70-72—209 Shane Lowry, Ireland 75-66-68—209 Richie Ramsay, Scotland 73-68-68—209 Freddy Schott, Germany 74-69-66—209 Louis De Jager, South Africa 70-70-70—210 Grant Forrest, Scotland 70-71-69—210 Rikuya Hoshino, Japan 77-62-71—210 Kristian Krogh Johannessen, Norway 73-71-66—210 Samuel Jones, New Zealand 69-71-70—210 Luis Masaveu, Spain 69-71-70—210 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-69-70—210 Andrea Pavan, Italy 73-70-67—210 Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-72-67—210 Jeong-Weon Ko, France 70-71-70—211 Romain Langasque, France 74-69-68—211 David Micheluzzi, Australia 71-69-71—211 John Parry, England 70-71-70—211 Brandon Robinson-Thompson, England 70-71-70—211 Sepp Straka, Austria 67-75-69—211 Matt Wallace, England 70-74-67—211 Wu Ashun, China 68-72-72—212 Matthis Besard, Belgium 71-71-70—212 Pablo Larrazabal, Spain 73-68-71—212 Matthieu Pavon, France 70-72-70—212 Santiago Tarrio, Spain 72-70-70—212 Tom Vaillant, France 72-69-71—212 Dan Bradbury, England 70-70-73—213 Jorge Campillo, Spain 70-73-70—213 Ugo Coussaud, France 76-68-69—213 Ricardo Gouveia, Portugal 75-69-69—213 Hurly Long, Germany 73-68-72—213 Adrian Otaegui, Spain 73-69-71—213 Yannik Paul, Germany 72-71-70—213 Shubhankar Sharma, India 74-70-69—213 Jannik De Bruyn, Germany 72-69-73—214 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 74-67-73—214 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 71-69-74—214 Jacques Kruyswijk, South Africa 74-69-71—214 Francesco Laporta, Italy 70-71-73—214 David Law, Scotland 73-71-70—214 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-69-73—214 Richard Mansell, England 75-67-72—214 Victor Perez, France 72-70-72—214 Jason Scrivener, Australia 74-70-70—214 Nick Bachem, Germany 75-68-72—215 Alex Fitzpatrick, England 73-70-72—215 Dylan Frittelli, South Africa 72-72-71—215 Andrew Wilson, England 73-71-71—215 Will Enefer, England 73-71-72—216 Daniel Hillier, New Zealand 71-73-74—218 Sung Kang, South Korea 73-70-75—218 Jack Davidson, Wales 73-71-77—221

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.