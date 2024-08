Wyndham Championship Scores

Sunday At Sedgefield Country Club Greensboro, N.C. Purse: $7.9 million Yardage: 7,131; Par: 70 Third Round Max Greyserman 69-60-66—195 Luke…

Sunday

At Sedgefield Country Club

Greensboro, N.C.

Purse: $7.9 million

Yardage: 7,131; Par: 70

Third Round

Max Greyserman 69-60-66—195 Luke Clanton 68-67-62—197 Ryo Hisatsune 67-67-64—198 Matt Kuchar 64-64-70—198 Aaron Rai 65-65-68—198 Davis Thompson 66-66-66—198 Cameron Young 67-62-69—198 Ben Griffin 65-70-63—198 Christiaan Bezuidenhout 70-66-63—199 Jacob Bridgeman 68-64-67—199 Adam Svensson 68-65-66—199 Keegan Bradley 69-64-67—200 Austin Eckroat 64-72-64—200 Roger Sloan 70-65-65—200 Rico Hoey 68-68-65—201 J.J. Spaun 68-67-66—201 Trace Crowe 65-67-69—201 Adam Hadwin 66-67-68—201 Billy Horschel 62-68-71—201 Beau Hossler 60-70-71—201 Justin Lower 66-70-65—201 Keith Mitchell 70-64-67—201 Patrick Rodgers 68-63-70—201 Chan Kim 69-66-67—202 Mac Meissner 65-70-67—202 Charley Hoffman 64-68-70—202 Chad Ramey 65-64-73—202 Justin Suh 65-66-71—202 Gary Woodland 68-67-67—202 Nicolas Echavarria 68-68-66—202 Doug Ghim 68-66-68—202 Ben Taylor 64-70-68—202 Sungjae Im 68-67-67—202 Zach Johnson 68-67-68—203 Nate Lashley 67-69-67—203 Kyoung-Hoon Lee 68-67-68—203 Davis Riley 69-66-68—203 Brendon Todd 64-68-71—203 Martin Trainer 70-64-69—203 Chris Gotterup 65-69-69—203 Taylor Moore 65-71-67—203 Victor Perez 66-69-69—204 Maverick McNealy 67-68-69—204 Daniel Berger 68-68-68—204 Kevin Tway 69-65-70—204 Cameron Champ 67-69-68—204 Brian Harman 69-67-69—205 Matt Wallace 69-66-70—205 Eric Cole 68-68-69—205 Nick Hardy 68-67-70—205 Mackenzie Hughes 67-69-69—205 Seamus Power 66-70-69—205 Brice Garnett 69-67-70—206 Denny McCarthy 68-68-70—206 Ryan Moore 67-69-70—206 Zac Blair 73-63-70—206 Andrew Novak 68-67-72—207 Emiliano Grillo 69-66-72—207 Chandler Phillips 67-69-71—207 Jorge Campillo 68-67-73—208 Pierceson Coody 69-67-72—208 Vince Whaley 65-71-72—208 Joel Dahmen 71-64-73—208 Seonghyeon Kim 69-66-73—208 Jhonattan Vegas 70-66-72—208 Matti Schmid 68-67-75—210 Michael Kim 68-68-76—212

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.