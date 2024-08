Women’s Scottish Open Scores

Sunday At Dundonald Links Troon, United Kingdom Purse: $2 million Yardage: 6,563; Par: 72 Final Round Lauren Coughlin, $300,000 69-69-66-69—273…

Sunday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,563; Par: 72

Final Round

Lauren Coughlin, $300,000 69-69-66-69—273 Esther Henseleit, $167,294 70-71-66-70—277 Ayaka Furue, $97,588 69-73-69-68—279 Megan Khang, $97,588 68-68-69-74—279 Charley Hull, $66,918 70-68-69-73—280 Jin Young Ko, $54,835 71-71-68-71—281 Gabriela Ruffels, $54,835 71-73-69-68—281 Sarah Schmelzel, $46,471 71-72-69-70—282 Lydia Ko, $44,612 69-69-71-74—283 Nuria Iturrioz, $41,824 72-74-66-73—285 Lisa Pettersson, $41,824 71-72-68-74—285 Georgia Hall, $37,176 70-72-72-72—286 Minjee Lee, $37,176 67-69-72-78—286 Lucy Li, $37,176 68-78-69-71—286 Allisen Corpuz, $32,529 70-72-72-73—287 Nasa Hataoka, $32,529 73-75-67-72—287 Grace Kim, $32,529 72-72-68-75—287 Jin Hee Im, $30,206 72-74-71-71—288 A Lim Kim, $30,206 68-74-72-74—288 Savannah Grewal, $26,581 70-75-74-70—289 Lily May Humphreys, $26,581 71-73-74-71—289 Caroline Inglis, $26,581 70-75-70-74—289 Haeji Kang, $26,581 75-72-71-71—289 Albane Valenzuela, $26,581 72-73-69-75—289 Celine Boutier, $21,005 74-74-71-71—290 Cheyenne Knight, $21,005 71-71-74-74—290 Mary Liu, $21,005 69-72-75-74—290 Lilia Vu, $21,005 71-73-77-69—290 Rose Zhang, $21,005 73-73-71-73—290 Ashleigh Buhai, $16,667 76-71-77-67—291 Peiyun Chien, $16,667 76-70-77-68—291 Madelene Sagstrom, $16,667 70-74-71-76—291 Nicole Broch Estrup, $12,361 75-73-72-72—292 Ssu-Chia Cheng, $12,361 70-75-75-72—292 Alexandra Forsterling, $12,361 73-74-72-73—292 Cara Gainer, $12,361 72-70-72-78—292 Wei-Ling Hsu, $12,361 71-72-74-75—292 Hyo Joo Kim, $12,361 73-75-73-71—292 Stephanie Kyriacou, $12,361 71-77-74-70—292 Marta Martin, $12,361 74-72-74-72—292 Marina Alex, $9,666 75-72-75-71—293 Celine Herbin, $9,666 75-70-74-74—293 Sei Young Kim, $9,666 70-75-74-74—293 Ryann O’Toole, $9,666 70-76-72-75—293 Kirsten Rudgeley, $9,666 72-74-71-76—293 Johanna Gustavsson, $8,829 73-73-69-79—294 Somi Lee, $8,829 71-72-73-78—294 Virginia Elena Carta, $7,807 75-73-72-75—295 Minami Katsu, $7,807 71-76-73-75—295 Morgane Metraux, $7,807 74-74-75-72—295 Anne-Charlotte Mora, $7,807 75-73-74-73—295 Anna Nordqvist, $7,807 73-73-73-76—295 Ana Pelaez Trivino, $7,807 73-73-75-74—295 Pauline Roussin, $7,807 71-71-73-80—295 Jenny Shin, $7,807 74-73-75-73—295 Liz Young, $7,807 74-73-73-75—295 Laura Fuenfstueck, $6,599 72-76-73-75—296 Nicole Garcia, $6,599 69-73-75-79—296 Mao Saigo, $6,599 74-72-74-76—296 Linnea Strom, $6,599 70-78-74-74—296 Brooke Henderson, $5,948 75-73-74-75—297 Leona Maguire, $5,948 73-75-75-74—297 Yealimi Noh, $5,948 71-75-74-77—297 Ariya Jutanugarn, $5,576 76-72-74-76—298 Hye Jin Choi, $5,112 71-76-76-77—300 Olivia Cowan, $5,112 75-73-71-81—300 Shannon Tan, $4,833 71-77-76-78—302 Nastasia Nadaud, $4,461 74-74-73-82—303 Lee-Anne Pace, $4,275 73-75-79-79—306

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.