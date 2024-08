Wednesday’s Olympic Medalists

ATHLETICS Men’s 3000m Steeplechase GOLD_Soufiane El Bakkali, Morocco SILVER_Kenneth Rooks, United States BRONZE_Abraham Kibiwot, Kenya Men’s 400m GOLD_Quincy Hall, United…

ATHLETICS

Men’s 3000m Steeplechase

GOLD_Soufiane El Bakkali, Morocco

SILVER_Kenneth Rooks, United States

BRONZE_Abraham Kibiwot, Kenya

Men’s 400m

GOLD_Quincy Hall, United States

SILVER_Matthew Hudson-Smith, Britain

BRONZE_Muzala Samukonga, Zambia

Men’s Discus Throw

GOLD_Roje Stona, Jamaica

SILVER_Mykolas Alekna, Lithuania

BRONZE_Matthew Denny, Australia

Women’s Pole Vault

GOLD_Nina Kennedy, Australia

SILVER_Katie Moon, United States

BRONZE_Alysha Newman, Canada

Marathon Race Walk Relay Mixed

GOLD_Spain (Alvaro Martin, Maria Perez)

SILVER_Ecuador (Brian Daniel Pintado, Glenda Morejon)

BRONZE_Australia (Rhydian Cowley, Jemima Montag)

BOXING

Men’s 63.5kg

GOLD_Erislandy Alvarez Borges, Cuba

SILVER_Sofiane Oumiha, France

BRONZE_Lasha Guruli, Georgia

BRONZE_Wyatt Sanford, Canada

Men’s 80kg

GOLD_Oleksandr Khyzhniak, Ukraine

SILVER_Nurbek Oralbay, Kazakhstan

BRONZE_Arlen Lopez Cardona, Cuba

BRONZE_Cristian Javier Pinales, Dominican Republic

SPORT CLIMBING

Women’s Speed

GOLD_Aleksandra Miroslaw, Poland

SILVER_Lijuan Deng, China

BRONZE_Aleksandra Kalucka, Poland

CYCLING TRACK

Men’s Team Pursuit

GOLD_Australia (Oliver Bleddyn, Conor Leahy, Kelland O’Brien, Sam Welsford)

SILVER_Britain (Daniel Bigham, Ethan Hayter, Charlie Tanfield, Ethan Vernon, Oliver Wood)

BRONZE_Italy (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

Women’s Team Pursuit

GOLD_United States (Chloé Dygert, Kristen Faulkner, Jennifer Valente, Lily Williams)

SILVER_New Zealand (Bryony Botha, Emily Shearman, Nicole Shields, Ally Wollaston)

BRONZE_Britain (Elinor Barker, Josie Knight, Anna Morris, Jessica Roberts)

SAILING

Men’s Dinghy

GOLD_Matt Wearn, Australia

SILVER_Pavlos Kontides, Cyprus

BRONZE_Stefano Peschiera, Peru

Women’s Dinghy

GOLD_Marit Bouwmeester, Netherlands

SILVER_Anne-Marie Rindom, Denmark

BRONZE_Line Flem Hoest, Norway

SKATEBOARDING

Men’s Park

GOLD_Keegan Palmer, Australia

SILVER_Tom Schaar, United States

BRONZE_Augusto Akio, Brazil

ARTISTIC SWIMMING

Team

GOLD_China (Hao Chang, Yu Feng, Qianyi Wang, Ciyue Wang, Liuyi Wang, Binxuan Xiang, Yanning Xiao, Yayi Zhang, Wentao Cheng)

SILVER_United States (Anita Alvarez, Jaime Czarkowski, Megumi Field, Keana Hunter, Audrey Kwon, Jacklyn Luu, Daniella Ramirez, Ruby Remati, Calista Liu)

BRONZE_Spain (Iris Tio Casas, Alisa Ozhogina Ozhogin, Meritxell Mas Pujadas, Blanca Toledano Laut, Paula Ramirez Ibanez, Lilou Lluis Valette, Marina Garcia Polo, Txell Ferre Gaset, Sara Saldana Lopez)

TAEKWONDO

Men -58kg

GOLD_Taejoon Park, South Korea

SILVER_Gashim Magomedov, Azerbaijan

BRONZE_Cyrian Ravet, France

BRONZE_Mohamed Khalil Jendoubi, Tunisia

Women -49kg

GOLD_Panipak Wongpattanakit, Thailand

SILVER_Qing Guo, China

BRONZE_Lena Stojkovic, Croatia

BRONZE_Mobina Nematzadeh, Iran

WEIGHTLIFTING

Men’s 61kg

GOLD_Fabin Li, China

SILVER_Theerapong Silachai, Thailand

BRONZE_Hampton Morris, United States

Women’s 49kg

GOLD_Zhihui Hou, China

SILVER_Mihaela Valentina Cambei, Romania

BRONZE_Surodchana Khambao, Thailand

WRESTLING

Men’s Greco-Roman 77kg

GOLD_Nao Kusaka, Japan

SILVER_Demeu Zhadrayev, Kazakhstan

BRONZE_Malkhas Amoyan, Armenia

BRONZE_Akzhol Makhmudov, Kyrgyzstan

Men’s Greco-Roman 97kg

GOLD_Mohammadhadi Saravi, Iran

SILVER_Artur Aleksanyan, Armenia

BRONZE_Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan, Cuba

BRONZE_Uzur Dzhuzupbekov, Kyrgyzstan

Women’s Freestyle 50kg

GOLD_Sarah Ann Hildebrandt, United States

SILVER_Yusneylis Guzman Lopez, Cuba

BRONZE_Yui Susaki, Japan

BRONZE_Ziqi Feng, China

