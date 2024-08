US Open Results

Wednesday At USTA Billie Jean King National Tennis Center New York Purse: $26,440,000 Surface: Hardcourt outdoor NEW YORK (AP) _…

Wednesday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Purse: $26,440,000

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Wednesday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Grigor Dimitrov (9), Bulgaria, def. Rinky Hijikata, Australia, 6-1, 6-1, 7-6 (4).

Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Sebastian Baez (21), Argentina, 6-1, 2-0, ret.

Brandon Nakashima, United States, def. Arthur Cazaux, France, 6-4, 6-4, 6-2.

Jiri Lehecka (32), Czechia, def. Mitchell Krueger, United States, 6-7 (5), 0-6, 6-4, 6-4, 7-5.

Tomas Martin Etcheverry, Argentina, def. Francisco Cerundolo (29), Argentina, 6-3, 4-6, 6-4, 1-6, 6-3.

Frances Tiafoe (20), United States, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-4, 6-1, 1-0, ret.

Alexander Zverev (4), Germany, def. Alexandre Muller, France, 6-4, 7-6 (5), 6-1.

Alexei Popyrin (28), Australia, def. Pedro Martinez, Spain, 6-2, 6-4, 6-0.

Juncheng Shang, China, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 6-2, 6-3, 7-6 (2).

Francisco Comesana, Argentina, def. Ugo Humbert (17), France, 5-7, 6-4, 6-4, 6-4.

Andrey Rublev (6), Russia, def. Arthur Rinderknech, France, 4-6, 5-7, 6-1, 6-2, 6-2.

Ben Shelton (13), United States, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-3, 6-4, 6-4.

Lorenzo Musetti (18), Italy, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5.

Taylor Fritz (12), United States, def. Matteo Berrettini, Italy, 6-3, 7-6 (1), 6-1.

Casper Ruud (8), Norway, def. Gael Monfils, France, 6-4, 6-2, 2-6, 7-6 (3).

Novak Djokovic (2), Serbia, def. Laslo Djere, Serbia, 6-4, 6-4, 2-0, walkover.

Women’s Singles

Second Round

Elise Mertens, Belgium, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-3, 6-2.

Jule Niemeier, Germany, def. Moyuka Uchijima, Japan, 6-4, 6-0.

Paula Badosa (26), Spain, def. Taylor Townsend, United States, 6-3, 7-5.

Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Barbora Krejcikova (8), Czechia, 6-4, 7-5.

Madison Keys (14), United States, def. Maya Joint, Australia, 6-4, 6-0.

Zheng Qinwen (7), China, def. Erika Andreeva, Russia, 6-7 (3), 6-1, 6-2.

Wang Yafan, China, def. Diane Parry, France, 6-0, 6-4.

Marta Kostyuk (19), Ukraine, def. Harriet Dart, Britain, 7-6 (10), 6-1.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Lucia Bronzetti, Italy, 6-3, 6-1.

Ekaterina Alexandrova (29), Russia, def. Iva Jovic, United States, 4-6, 6-4, 7-5.

Emma Navarro (13), United States, def. Arantxa Rus, Netherlands, 6-1, 6-1.

Donna Vekic (24), Croatia, def. Greet Minnen, Belgium, 7-5, 6-1.

Victoria Azarenka (20), Belarus, def. Clara Burel, France, 6-1, 6-4.

Coco Gauff (3), United States, def. Tatjana Maria, Germany, 6-4, 6-0.

Elina Svitolina (27), Ukraine, def. Anhelina Kalinina, Ukraine, 6-1, 6-2.

Peyton Stearns, United States, def. Daria Kasatkina (12), Russia, 6-1, 7-6 (3).

Men’s Doubles

First Round

Yuki Bhambri, India, and Albano Olivetti, France, def. Ryan Seggerman and Patrik Trhac, United States, 6-3, 6-4.

Tristan Boyer and Emilio Nava, United States, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Santiago Gonzalez (9), Mexico, 6-2, 4-6, 6-4.

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Austin Krajicek (15), United States, def. Hendrik Jebens and Constantin Frantzen, Germany, 6-7 (3), 7-5, 6-4.

Julian Cash, Britain, and Robert Galloway, United States, def. Mackenzie McDonald and Alex Michelsen, United States, 7-6 (4), 6-1.

Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (4), El Salvador, def. Giovanni Mpetshi Perricard and Arthur Fils, France, 6-3, 6-4.

Ivan Dodig, Croatia, and Adam Pavlasek (14), Czechia, def. Christian Harrison and Vasil Kirkov, United States, 6-3, 6-4.

Michael Venus, New Zealand, and Neal Skupski (8), Britain, def. Gregoire Jacq and Hugo Gaston, France, 6-3, 6-3.

Guido Andreozzi, Argentina, and N. Sriram Balaji, India, def. Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, and Marcus Daniell, New Zealand, 5-7, 6-1, 7-6 (10).

Jordan Thompson and Max Purcell (7), Australia, def. Marcos Giron, United States, and Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 6-4, 7-5.

Nicolas Barrientos, Colombia, and Skander Mansouri, Tunisia, def. Alexander Razeghi and Nikita Samuel Filin, United States, 6-4, 6-3.

Nuno Borges and Francisco Cabral, Portugal, def. Zizou Bergs, Belgium, and Fabian Marozsan, Hungary, 7-6 (6), 6-2.

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (6), Britain, def. Sadio Doumbia and Manuel Guinard, France, 6-4, 7-5.

Maximo Gonzalez and Andres Molteni (16), Argentina, def. Cristian Rodriguez, Colombia, and Nicolas Jarry, Chile, 6-4, 6-4.

Flavio Cobolli, Italy, and Dominic Stricker, Switzerland, def. Kwon Soon Woo, South Korea, and Denis Shapovalov, Canada, 6-4, 6-4.

Kevin Krawietz and Tim Puetz (10), Germany, def. Gonzalo Escobar, Ecuador, and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, 7-6 (6), 6-4.

Thiago Monteiro, Brazil, and Mariano Navone, Argentina, def. Adrian Mannarino and Arthur Rinderknech, France, 6-2, 6-3.

Women’s Doubles

First Round

Angelica Moratelli, Italy, and Jaqueline Adina Cristian, Romania, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Ingrid Neel (15), Estonia, 6-3, 6-4.

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez (5), Australia, def. Sabrina Santamaria and McCartney Kessler, United States, 6-4, 7-5.

Demi Schuurs, Netherlands, and Luisa Stefani (8), Brazil, def. Shuko Aoyama and Eri Hozumi, Japan, 6-3, 6-2.

Camila Osorio, Colombia, and Alycia Parks, United States, def. Fang-Hsien Wu, Taiwan, and Olivia Gadecki, Australia, 6-4, 6-7 (6), 6-1.

Desirae Krawczyk and Caroline Dolehide (4), United States, def. Whitney Osuigwe and Hailey Baptiste, United States, 7-5, 6-1.

Robin Montgomery and Clervie Ngounoue, United States, def. Samantha Murray Sharan, Britain, and Camilla Rosatello, Italy, 7-6 (6), 6-2.

Laura Siegemund, Germany, and Beatriz Haddad Maia (12), Brazil, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Varvara Gracheva, Russia, 6-3, 6-2.

Bethanie Mattek-Sands and Sofia Kenin (9), United States, def. Timea Babos, Hungary, and Nadiia Kichenok, Ukraine, 6-1, 6-4.

Katie Boulter, Britain, and Anna Kalinskaya, Russia, def. Zheng Saisai and Wang Xinyu, China, 2-6, 7-5, 6-2.

Hao-Ching Chan, Taiwan, and Veronika Kudermetova (10), Russia, def. Clara Tauson, Denmark, and Elisabetta Cocciaretto, Italy, 4-6, 6-4, 6-3.

Anastasia Pavlyuchenkova and Mirra Andreeva, Russia, def. Xu Yifan, China, and Cristina Bucsa (14), Spain, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4).

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (7), Latvia, def. Jessica Failla and Jessie Aney, United States, 6-3, 6-3.

Petra Martic, Croatia, and Shelby Rogers, United States, def. Ajla Tomljanovic, Australia, and Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-0, 5-7, 6-2.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Kamilla Rakhimova, Russia, def. Katarzyna Piter, Poland, and Elina Avanesyan, Russia, 6-2, 6-4.

Tara Moore, Britain, and Viktorija Golubic, Switzerland, def. Alana Smith and Anna Rogers, United States, 6-2, 6-2.

Sara Sorribes Tormo, Spain, and Marie Bouzkova (11), Czechia, def. Sloane Stephens and Ashlyn Krueger, United States, 5-7, 6-2, 6-4.

Mixed Doubles

Second Round

John Peers, Australia, and Katerina Siniakova, Czechia, def. Rafael Matos and Luisa Stefani, Brazil, 6-2, 6-1.

Aleksandar Kovacevic and Tyra Caterina Grant, United States, def. Clervie Ngounoue and Learner Tien, United States, 6-3, 6-4.

Cristina Bucsa, Spain, and Joran Vliegen, Belgium, def. Zhang Shuai, China, and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 3-6, 6-3, 10-8.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jan Zielinski (7), Poland, def. Maximo Gonzalez, Argentina, and Ulrikke Eikeri, Norway, 6-2, 6-3.

