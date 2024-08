US Open Results

Tuesday At USTA Billie Jean King National Tennis Center New York Purse: $26,440,000 Surface: Hardcourt outdoor NEW YORK (AP) _…

Tuesday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Purse: $26,440,000

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Tuesday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Jordan Thompson, Australia, def. Constant Lestienne, France, 6-1, 6-3, 6-2.

Jakub Mensik, Czechia, def. Felix Auger-Aliassime (19), Canada, 6-2, 6-4, 6-2.

David Goffin, Belgium, def. Alejandro Tabilo (22), Chile, 7-6 (7), 6-1, 7-5.

Mariano Navone, Argentina, def. Daniel Altmaier, Germany, 1-6, 6-2, 6-4, 6-1.

Hubert Hurkacz (7), Poland, def. Timofey Skatov, Kazakhstan, 6-3, 7-6 (4), 7-6 (3).

Tomas Machac, Czechia, def. Fabio Fognini, Italy, 7-5, 6-1, 6-3.

Jack Draper (25), Britain, def. Zhang Zhizhen, China, 6-3, 6-0, 4-0, ret.

Tristan Schoolkate, Australia, def. Taro Daniel, Japan, 4-6, 4-6, 6-4, 7-6 (6), 6-4.

Thanasi Kokkinakis, Australia, def. Stefanos Tsitsipas (11), Greece, 7-6 (5), 4-6, 6-3, 7-5.

Alex Michelsen, United States, def. Eliot Spizzirri, United States, 6-1, 7-5, 6-3.

Otto Virtanen, Finland, def. Quentin Halys, France, 6-3, 6-3, 6-7 (4), 6-2.

Adrian Mannarino, France, def. Borna Coric, Croatia, 7-5, 6-2, 6-3.

Matteo Arnaldi (30), Italy, def. Zachary Svajda, United States, 6-3, 6-2, 6-1.

Nuno Borges, Portugal, def. Federico Coria, Argentina, 6-2, 6-4, 6-1.

Roman Safiullin, Russia, def. Matthew Forbes, United States, 6-4, 7-6 (2), 6-2.

Facundo Diaz Acosta, Argentina, def. Hugo Gaston, France, 6-1, 6-4, 6-2.

Jannik Sinner (1), Italy, def. Mackenzie McDonald, United States, 2-6, 6-2, 6-1, 6-2.

Daniil Medvedev (5), Russia, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-3, 3-6, 6-3, 6-1.

Arthur Fils (24), France, def. Learner Tien, United States, 6-4, 3-6, 6-1, 6-2.

Botic Van de Zandschulp, Netherlands, def. Denis Shapovalov, Canada, 6-4, 7-5, 6-4.

Alex de Minaur (10), Australia, def. Marcos Giron, United States, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4.

Daniel Evans, Britain, def. Karen Khachanov (23), Russia, 6-7 (6), 7-6 (2), 7-6 (4), 4-6, 6-4.

Max Purcell, Australia, def. Aleksandar Vukic, Australia, 7-5, 6-4, 6-3.

Sebastian Korda (16), United States, def. Corentin Moutet, France, 7-6 (3), 6-1, 6-0.

Fabian Marozsan, Hungary, def. Hamad Medjedovic, Serbia, 2-6, 6-1, 3-6, 6-1, 6-4.

Mattia Bellucci, Italy, def. Stan Wawrinka, Switzerland, 6-4, 7-6 (5), 6-3.

Gabriel Diallo, Canada, def. Jaume Munar, Spain, 6-4, 3-6, 6-3, 7-5.

Christopher O’Connell, Australia, def. Nicolas Jarry (26), Chile, 6-4, 6-3, 4-6, 6-3.

Carlos Alcaraz (3), Spain, def. Li Tu, Australia, 6-2, 4-6, 6-3, 6-1.

Zizou Bergs, Belgium, def. Pavel Kotov, Russia, 6-2, 4-6, 6-2, 3-6, 7-6 (7).

Flavio Cobolli (31), Italy, def. James Duckworth, Australia, 6-1, 4-6, 6-4, 6-4.

Tommy Paul (14), United States, def. Lorenzo Sonego, Italy, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2.

Women’s Singles

First Round

Anastasia Pavlyuchenkova (25), Russia, def. Taylah Preston, Australia, 6-2, 6-0.

Jessika Ponchet, France, def. Zheng Saisai, China, 6-4, 6-1.

Karolina Muchova, Czechia, def. Katie Volynets, United States, 6-3, 7-5.

Ashlyn Krueger, United States, def. Zhang Shuai, China, 0-6, 6-1, 7-5.

Sara Errani, Italy, def. Cristina Bucsa, Spain, 3-6, 6-0, 6-4.

Katie Boulter (31), Britain, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 5-7, 6-2, 6-1.

Caroline Dolehide, United States, def. Danielle Collins (11), United States, 1-6, 7-5, 6-4.

Iga Swiatek (1), Poland, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-4, 7-6 (6).

Ena Shibahara, Japan, def. Daria Saville, Australia, 6-3, 4-6, 7-6 (6).

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Kateryna Baindl, Ukraine, 6-3, 6-0.

Caroline Wozniacki, Denmark, def. Nao Hibino, Japan, 6-0, 6-1.

Naomi Osaka, Japan, def. Jelena Ostapenko (10), Latvia, 6-3, 6-2.

Mirra Andreeva (21), Russia, def. Camila Osorio, Colombia, 6-2, 7-6 (4).

Renata Zarazua, Mexico, def. Caroline Garcia (28), France, 6-1, 6-4.

Anna Kalinskaya (15), Russia, def. Lauren Davis, United States, 6-2, 6-2.

Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Petra Martic, Croatia, 6-3, 6-0.

Elena Rybakina (4), Kazakhstan, def. Destanee Aiava, Australia, 6-1, 7-6 (1).

Varvara Lepchenko, United States, def. Brenda Fruhvirtova, Czechia, 2-1, ret.

Anna Bondar, Hungary, def. Bernarda Pera, United States, 6-3, 3-6, 6-3.

Wang Xinyu, China, def. Arina Rodionova, Australia, 3-6, 6-4, 6-1.

Diana Shnaider (18), Russia, def. Nadia Podoroska, Argentina, 6-0, 6-1.

Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Alexa Noel, United States, 6-1, 6-3.

Clara Tauson, Denmark, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, 1-6, 7-6 (5), 6-2.

Karolina Pliskova, Czechia, def. Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz, Egypt, 6-3, 0-6, 7-5.

Anastasia Potapova, Russia, def. Leylah Annie Fernandez (23), Canada, 2-6, 6-4, 7-5.

Liudmila Samsonova (16), Russia, def. Wang Qiang, China, 6-2, 7-5.

Beatriz Haddad Maia (22), Brazil, def. Elina Avanesyan, Russia, 4-6, 6-0, 6-2.

Marie Bouzkova, Czechia, def. Eva Lys, Germany, 6-2, 1-6, 7-5.

Yulia Putintseva (30), Kazakhstan, def. Linda Noskova, Czechia, 7-6 (3), 6-4.

Sofia Kenin, United States, def. Emma Raducanu, Britain, 6-1, 3-6, 6-4.

Jasmine Paolini (5), Italy, def. Bianca Andreescu, Canada, 6-7 (5), 6-2, 6-4.

Jessica Pegula (6), United States, def. Shelby Rogers, United States, 6-4, 6-3.

