United States 14, Croatia 11 United States 5 5 1 3 — 14 Croatia 2 3 2 4 — 11…

United States 14, Croatia 11

United States 5 5 1 3 — 14 Croatia 2 3 2 4 — 11

First Quarter_None

Second Quarter_None

Third Quarter_None

Fourth Quarter_None

Exclusions_United States 13 (R. Dodd 1, J. Hooper 1, M. Vavic 1, L. Cupido 2, C. Dodd 2, D. Woodhead 2, A. Obert 4); Croatia 9 (R. Buric 1, M. Jokovic 1, K. Kharkov 1, L. Bukic 2, L. Fatovic 2, A. Vukicevic 2).

4 Minute Exclusions_United States None; Croatia None.

Penalty Fouls_United States 1 (M. Irving 1); Croatia 2 (K. Kharkov 1, M. Zuvela 1).

Ejections_United States 1 (A. Obert); Croatia None.

Referees_Sebastien Dervieux, France. Frank Ohme, Germany. Angel Moliner, Spain. Don Cameron, Australia.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.