Turkey 3, China 2 (23-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12) Turkey_Spiker-M. Vargas (38-71), H. Baladin (11-26), M. Diken (6-8) (won-total attempts);…

Turkey_Spiker-M. Vargas (38-71), H. Baladin (11-26), M. Diken (6-8) (won-total attempts); Blocker-E. Erdem Dundar (1-18), C. Ozbay (0-5), Z. Gunes (2-12), M. Vargas (2-12), E. Karakurt (0-1), H. Baladin (1-12), M. Diken (1-5), D. Cebecioglu (1-1); Server-E. Erdem Dundar (0-11), E. Sahin (0-7), Z. Gunes (2-20), M. Vargas (2-20), E. Karakurt (2-15), H. Baladin (1-14), M. Diken (1-7), D. Cebecioglu (1-8); Scorer-M. Vargas (42-103).

China_Spiker-Gong X. (17-40), Li Y. (19-44), Wang Y. (6-14), Zhu T. (15-40) (won-total attempts); Blocker-Gong X. (1-11), Li Y. (1-5), Yuan X. (4-15), Wang Y. (1-10), Zhu T. (4-10); Server-Diao L. (1-20), Gong X. (0-15), Li Y. (5-23), Yuan X. (0-11), Zhang C. (0-5), Wang Y. (1-20), Zhu T. (0-12); Scorer-Li Y. (25-72).

Referees_Scott Dziewirz, Canada. Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi, United Arab Emirates. Denny Cespedes, Dominican Republic. Daniele Rapisarda, Italy.

