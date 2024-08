Tuesday’s Olympic Medalists

ATHLETICS Men’s 1500m GOLD_Cole Hocker, United States SILVER_Josh Kerr, Britain BRONZE_Yared Nuguse, United States Men’s Long Jump GOLD_Miltiadis Tentoglou, Greece…

ATHLETICS

Men’s 1500m

GOLD_Cole Hocker, United States

SILVER_Josh Kerr, Britain

BRONZE_Yared Nuguse, United States

Men’s Long Jump

GOLD_Miltiadis Tentoglou, Greece

SILVER_Wayne Pinnock, Jamaica

BRONZE_Mattia Furlani, Italy

Women’s 200m

GOLD_Gabrielle Thomas, United States

SILVER_Julien Alfred, Saint Lucia

BRONZE_Brittany Brown, United States

Women’s 3000m Steeplechase

GOLD_Winfred Yavi, Bahrain

SILVER_Peruth Chemutai, Uganda

BRONZE_Faith Cherotich, Kenya

Women’s Hammer Throw

GOLD_Camryn Rogers, Canada

SILVER_Annette Nneka Echikunwoke, United States

BRONZE_Jie Zhao, China

___

CYCLING TRACK

Men’s Team Sprint

GOLD_Netherlands (Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg)

SILVER_Britain (Jack Carlin, Ed Lowe, Hamish Turnbull)

BRONZE_Australia (Matthew Glaetzer, Leigh Hoffman, Matthew Richardson)

___

DIVING

Women’s 10m Platform

GOLD_Hongchan Quan, China

SILVER_Yuxi Chen, China

BRONZE_Mi Rae Kim, North Korea

___

EQUESTRIAN

Jumping Individual

GOLD_Christian Kukuk, Germany

SILVER_Steve Guerdat, Switzerland

BRONZE_Maikel van der Vleuten, Netherlands

___

SKATEBOARDING

Women’s Park

GOLD_Arisa Trew, Australia

SILVER_Cocona Hiraki, Japan

BRONZE_Sky Brown, Britain

___

WRESTLING

Men’s Greco-Roman 130kg

GOLD_Mijain Lopez Nunez, Cuba

SILVER_Yasmani Acosta Fernandez, Chile

BRONZE_Amin Mirzazadeh, Iran

BRONZE_Lingzhe Meng, China

Men’s Greco-Roman 60kg

GOLD_Kenichiro Fumita, Japan

SILVER_Liguo Cao, China

BRONZE_Zholaman Sharshenbekov, Kyrgyzstan

BRONZE_Se Ung Ri, North Korea

Women’s Freestyle 68kg

GOLD_Amit Elor, United States

SILVER_Meerim Zhumanazarova, Kyrgyzstan

BRONZE_Buse Cavusoglu Tosun, Turkey

BRONZE_Nonoka Ozaki, Japan

