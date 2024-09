TOUR Championship Scores

Thursday At East Lake GC Atlanta Yardage: 7,490; Par: 71 First Round Scottie Scheffler 34-31—65 Collin Morikawa 36-30—66 Adam Scott…

Thursday

At East Lake GC

Atlanta

Yardage: 7,490; Par: 71

First Round

Scottie Scheffler 34-31—65 Collin Morikawa 36-30—66 Adam Scott 32-34—66 Taylor Pendrith 35-31—66 Aaron Rai 34-32—66 Justin Thomas 33-33—66 Sam Burns 36-31—67 Wyndham Clark 33-34—67 Sahith Theegala 36-31—67 Russell Henley 33-34—67 Matthieu Pavon 33-34—67 Sepp Straka 35-33—68 Keegan Bradley 34-35—69 Patrick Cantlay 34-35—69 Rory McIlroy 36-33—69 Sungjae Im 36-33—69 Shane Lowry 35-34—69 Byeong Hun An 34-35—69 Viktor Hovland 34-35—69 Robert Macintyre 35-34—69 Tom Hoge 35-34—69 Xander Schauffele 33-37—70 Hideki Matsuyama 34-36—70 Tony Finau 34-36—70 Akshay Bhatia 34-36—70 Tommy Fleetwood 36-34—70 Chris Kirk 36-34—70 Ludvig Aberg 35-36—71 Christiaan Bezuidenhout 35-36—71 Billy Horschel 36-37—73

