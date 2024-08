Thursday’s Olympic Medalists

ATHLETICS Men’s 110m Hurdles GOLD_Grant Holloway, United States SILVER_Daniel Roberts, United States BRONZE_Rasheed Broadbell, Jamaica Men’s 200m GOLD_Letsile Tebogo, Botswana…

ATHLETICS

Men’s 110m Hurdles

GOLD_Grant Holloway, United States

SILVER_Daniel Roberts, United States

BRONZE_Rasheed Broadbell, Jamaica

Men’s 200m

GOLD_Letsile Tebogo, Botswana

SILVER_Kenneth Bednarek, United States

BRONZE_Noah Lyles, United States

Men’s Javelin Throw

GOLD_Arshad Nadeem, Pakistan

SILVER_Neeraj Chopra, India

BRONZE_Anderson Peters, Grenada

Women’s 400m Hurdles

GOLD_Sydney McLaughlin-Levrone, United States

SILVER_Anna Cockrell, United States

BRONZE_Femke Bol, Netherlands

Women’s Long Jump

GOLD_Tara Davis-Woodhall, United States

SILVER_Malaika Mihambo, Germany

BRONZE_Jasmine Moore, United States

___

BOXING

Men’s 51kg

GOLD_Hasanboy Dusmatov, Uzbekistan

SILVER_Billal Bennama, France

BRONZE_David de Pina, Cape Verde

BRONZE_Yunior Alcantara Reyes, Dominican Republic

Women’s 54kg

GOLD_Yuan Chang, China

SILVER_Hatice Akbas, Turkey

BRONZE_Cholmi Pang, North Korea

BRONZE_Aeji Im, South Korea

___

SPORT CLIMBING

Men’s Speed

GOLD_Veddriq Leonardo, Indonesia

SILVER_Peng Wu, China

BRONZE_Sam Watson, United States

___

CANOE SPRINT

Men’s Canoe Double 500m

GOLD_China (Hao Liu, Bowen Ji)

SILVER_Italy (Gabriele Casadei, Carlo Tacchini)

BRONZE_Spain (Joan Antoni Moreno, Diego Dominguez)

Men’s Kayak Four 500m

GOLD_Germany (Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf, Tom Liebscher-Lucz)

SILVER_Australia (Riley Fitzsimmons, Pierre van der Westhuyzen, Jackson Collins, Noah Havard)

BRONZE_Spain (Saul Craviotto, Carlos Arevalo, Marcus Cooper, Rodrigo Germade)

Women’s Kayak Four 500m

GOLD_New Zealand (Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Olivia Brett, Tara Vaughan)

SILVER_Germany (Paulina Paszek, Jule Marie Hake, Pauline Jagsch, Sarah Bruessler)

BRONZE_Hungary (Noemi Pupp, Sara Fojt, Tamara Csipes, Alida Dora Gazso)

___

CYCLING TRACK

Men’s Omnium

GOLD_Benjamin Thomas, France

SILVER_Iuri Leitao, Portugal

BRONZE_Fabio van den Bossche, Belgium

Women’s Keirin

GOLD_Ellesse Andrews, New Zealand

SILVER_Hetty van de Wouw, Netherlands

BRONZE_Emma Finucane, Britain

___

DIVING

Men’s 3m Springboard

GOLD_Siyi Xie, China

SILVER_Zongyuan Wang, China

BRONZE_Osmar Olvera Ibarra, Mexico

___

HOCKEY

Men

GOLD_Netherlands (Jip Janssen, Lars Balk, Jonas de Geus, Thijs van Dam, Thierry Brinkman, Seve van Ass, Jorrit Jan Willem Croon, Justen Blok, Derck de Vilder, Floris Wortelboer, Tjep Hoedemakers, Koen Bijen, Joep de Mol, Steijn van Heijningen, Pirmin Blaak, Tijmen Reyenga, Duco Telgenkamp, Floris Middendorp)

SILVER_Germany (Mathias Mueller, Mats Grambusch, Lukas Windfeder, Niklas Wellen, Johannes Grosse, Thies Prinz, Paul-Philipp Kaufmann, Teo Hinrichs, Tom Grambusch, Gonzalo Peillat, Christopher Ruehr, Justus Weigand, Marco Miltkau, Martin Zwicker, Hannes Mueller, Malte Hellwig, Moritz Ludwig, Jean-Paul Danneberg)

BRONZE_India (Jarmanpreet Singh, Abhishek Abhishek, Manpreet Singh, Hardik Singh, Gurjant Singh, Sanjay Sanjay, Mandeep Singh, Harmanpreet Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Sreejesh Parattu Raveendran, Sumit Sumit, Shamsher Singh, Raj Kumar Pal, Amit Rohidas, Vivek Sagar Prasad, Sukhjeet Singh)

___

MARATHON SWIMMING

Women’s 10km

GOLD_Sharon van Rouwendaal, Netherlands

SILVER_Moesha Johnson, Australia

BRONZE_Ginevra Taddeucci, Italy

___

SAILING

Women’s Kite

GOLD_Eleanor Aldridge, Britain

SILVER_Lauriane Nolot, France

BRONZE_Annelous Lammerts, Netherlands

Mixed Dinghy

GOLD_Austria (Lara Vadlau, Lukas Maehr)

SILVER_Japan (Keiju Okada, Miho Yoshioka)

BRONZE_Sweden (Anton Dahlberg, Lovisa Karlsson)

Mixed Multihull

GOLD_Italy (Ruggero Tita, Caterina Marianna Banti)

SILVER_Argentina (Mateo Majdalani, Eugenia Bosco)

BRONZE_New Zealand (Micah Wilkinson, Erica Dawson)

___

TAEKWONDO

Men -68kg

GOLD_Ulugbek Rashitov, Uzbekistan

SILVER_Zaid Kareem, Jordan

BRONZE_Edival Pontes, Brazil

BRONZE_Yushuai Liang, China

Women -57kg

GOLD_Yujin Kim, South Korea

SILVER_Nahid Kiyanichandeh, Iran

BRONZE_Alizadeh Kimia, Bulgaria

BRONZE_Skylar Park, Canada

___

WEIGHTLIFTING

Men’s 73kg

GOLD_Rizki Juniansyah, Indonesia

SILVER_Weeraphon Wichuma, Thailand

BRONZE_Bozhidar Dimitrov Andreev, Bulgaria

Women’s 59kg

GOLD_Shifang Luo, China

SILVER_Maude Charron, Canada

BRONZE_Hsing-Chun Kuo, Taiwan

___

WRESTLING

Men’s Greco-Roman 67kg

GOLD_Saeid Esmaeili Leivesi, Iran

SILVER_Parviz Nasibov, Ukraine

BRONZE_Hasrat Jafarov, Azerbaijan

BRONZE_Luis Alberto Orta Sanchez, Cuba

Men’s Greco-Roman 87kg

GOLD_Semen Sergeevich Novikov, Bulgaria

SILVER_Alireza Mohmadipiani, Iran

BRONZE_Zhan Beleniuk, Ukraine

BRONZE_Turpal Ali Bisultanov, Denmark

Women’s Freestyle 53kg

GOLD_Akari Fujinami, Japan

SILVER_Lucia Yamileth Yepez Guzman, Ecuador

BRONZE_Hyo Gyong Choe, North Korea

BRONZE_Qianyu Pang, China

