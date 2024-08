Thursday’s Olympic Medalists

ATHLETICS Men’s 20km Race Walk GOLD_Brian Daniel Pintado, Ecuador SILVER_Caio Bonfim, Brazil BRONZE_Alvaro Martin, Spain ___ ROWING Men’s Double Sculls…

ATHLETICS

Men’s 20km Race Walk

GOLD_Brian Daniel Pintado, Ecuador

SILVER_Caio Bonfim, Brazil

BRONZE_Alvaro Martin, Spain

___

ROWING

Men’s Double Sculls

GOLD_Romania (Andrei Sebastian Cornea, Marian Florian Enache)

SILVER_Netherlands (Melvin Twellaar, Stef Broenink)

BRONZE_Ireland (Daire Lynch, Philip Doyle)

Women’s Double Sculls

GOLD_New Zealand (Brooke Francis, Lucy Spoors)

SILVER_Romania (Ancuta Bodnar, Simona Radis)

BRONZE_Britain (Mathilda Hodgkins Byrne, Rebecca Wilde)

___

SHOOTING

50m Rifle 3 Positions Men

GOLD_Yukun Liu, China

SILVER_Serhiy Kulish, Ukraine

BRONZE_Swapnil Kusale, India

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.