Sweden 40, Japan 27

Sweden 16 24 — 40 Japan 9 18 — 27

Sweden_S. Karlsson 6, J. Gottfridsson 5, J. Edvardsson 4, A. Lagergren 4, H. Wanne 4, F. Moeller 3, L. Pellas 3, L. Sandell 3, K. Wallinius 3, O. Bergendahl 2, M. Darj 2, J. Carlsbogaard 1.

Japan_N. Sugioka 9, S. Yoshida 5, A. Baig 4, T. Yoshino 3, K. Yasuhira 2, N. Fujisaka 1, T. Sakurai 1, S. Tokuda 1, J. Watanabe 1.

Red Cards_None.

Referees_Robert Schulze, Germany. Tobias Toennies, Germany. Youcef Belkhiri, Algeria. Sidali Hamidi, Algeria. Cesar Castillo, Britain. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Viktoriia Alpaidze, Latvia. Frantisek Taborsky, Czech Republic.

