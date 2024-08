Sweden 38, Croatia 27 Sweden 18 20 — 38 Croatia 15 12 — 27 Sweden_L. Pellas 9, S. Karlsson 5,…

Sweden 38, Croatia 27

Sweden 18 20 — 38 Croatia 15 12 — 27

Sweden_L. Pellas 9, S. Karlsson 5, A. Lagergren 5, J. Carlsbogaard 4, K. Wallinius 4, J. Edvardsson 3, L. Sandell 3, F. Moeller 2, A. Palicka 2, O. Bergendahl 1.

Croatia_I. Martinovic 8, L. Cindric 5, M. Sostaric 4, D. Duvnjak 3, T. Lucin 2, L. Mihic 2, J. Sarac 2, M. Sipic 1.

Red Cards_None.

Referees_Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Amar Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Dino Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Oyvind Togstad, Norway. Teodoro Adjemian, Argentina. Per Olesen, Denmark. Bader Altheyab, Kuwait.

