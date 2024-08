Sweden 36, Hungary 32 OT Sweden 16 13 7 — 36 Hungary 15 14 3 — 32 Sweden_N. Koppang 7,…

Sweden 36, Hungary 32 OT

Sweden 16 13 7 — 36 Hungary 15 14 3 — 32

Sweden_N. Koppang 7, L. Blohm 6, N. Hagman 6, E. Hansson 6, J. Roberts 5, J. Carlson 2, T. Axner 1, E. Lindqvist 1, O. Loefqvist 1, K. Thorleifsdottir 1.

Hungary_K. Klujber 11, P. Vamos 6, V. Gyori-Lukacs 4, C. Kuczora 4, P. Simon 3, N. Szollosi-Schatzl 3, P. Fuezi Tovizi 1.

Red Cards_None.

Referees_Amar Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Dino Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Ivan Pavicevic, Montenegro. Milos Raznatovic, Montenegro. Bjarne Jensen, Denmark. Oyvind Togstad, Norway. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Mansourou Aremou, Benin.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.